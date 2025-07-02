Notified於2025年香港投資者關係協會（HKIRA）IR大獎頒獎典禮上聚焦人工智能與整合型IR通信枢纽

香港, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先投資者關係（IR）及公共關係（PR）通訊技術供應商Notified，非常榮幸以鑽石贊助商身份參與上星期五（6月27日）於香港港麗酒店舉行的香港投資者關係協會（HKIRA）第十一屆IR大獎頒獎典禮暨午宴。活動匯聚業界領袖、上市公司及投資者關係專業人士，共同表彰及探討IR領域的卓越實踐與創新。

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活動亮點之一是由Notified亞太區總監Melanie Morfill女士發表的主題演講。Melanie憑藉逾20年行業經驗及服務全球客戶的寶貴見解，深入剖析投資者關係通訊領域不斷變化的格局。她強調，IR團隊亟需打破部門界限、適應分散的數碼受眾環境，並善用科技突破資訊過載的挑戰。

Melanie表示：「現今突破資訊屏障的難度前所未有。受眾分散於不同數碼平台、注意力愈趨碎片化，信任基礎亦面臨考驗。最有效的傳訊者往往是那些能夠迅速適應變化、整合IR與PR職能，並借助數據驅動的洞察力掌握自身敘事的團隊。Notified致力於賦能團隊，通過具策略性及可信的溝通，推動商業領導力與成果落地。」

繼早前推出全新一站式IR通訊平台IR Hub後，Notified上週於CIRI 2025大會上宣布即將推出人工智能助理IRIS。IRIS將直接整合於IR Hub平台內，旨在協助團隊應對日益增長的合規要求與投資者期望，同時為用戶騰出更多時間專注於策略性工作。

HKIRA第十一屆IR大獎頒獎典禮持續為投資者關係領域樹立卓越標杆，表彰傑出成就，推動香港上市公司專業發展。Notified的參與充分體現其對IR社群的支持，致力以世界級技術、思想領導力及前瞻視野，助力企業敘事的未來發展。

欲了解更多Notified解決方案及其在推動投資者關係發展中的作用，請瀏覽我們的官方網站：http://www.notified.com。

關於Notified

我們是Notified，您的故事由此開始。作為唯一專注於服務投資者關係與公共關係專業人士的技術合作夥伴，我們助您掌控並放大企業敘事。我們全面整合的PR和IR平台涵蓋每一個環節——無論是精準觸達目標媒體、新聞稿發佈與成效衡量，還是打造全新IR網站、管理投資者日、業績發佈及監管文件提交。連接兩大領域，GlobeNewswire是全球最大、最受信賴的新聞稿分發網絡之一，30多年來為全球頂尖機構提供服務。攜手合作，我們助力傳訊者推動世界更美好。

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媒體聯係

邱宗泰 Khoo Chong Thye

chongthye.khoo@notified.com