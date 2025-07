Solera et AkzoNobel s’associent pour impulser le développement durable en s’appuyant sur les données dans le domaine de la réparation de véhicules

WESTLAKE, Texas, 02 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des véhicules, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique avec AkzoNobel Vehicle Refinishes, une des entreprises internationales leader du secteur de la peinture et des revêtements. Cette collaboration permettra aux ateliers de carrosserie et aux assureurs de mesurer et de prendre en charge avec précision l’empreinte carbone des réparations de véhicules, à travers l’intégration du produit d'AkzoNobel et le traitement des données dans la plateforme Sustainable Estimatics de Solera.

En prenant en compte des variables comme les systèmes de peinture spécifiques, le temps dans les cabines de pulvérisation, la température de séchage et les émissions de COV, l’intégration offre une vue détaillée des émissions associées à l’intégralité du processus de retouche. Les réparateurs peuvent ainsi prendre des décisions éclairées et plus durables, en équilibrant l’impact environnemental et l’efficacité opérationnelle.

« Notre première initiative avec Solera représente une étape clé pour nos visées en matière de développement durable », a déclaré Ignacio Román Navarro, directeur commercial Automotive & Vehicle Refinishes pour la zone EMEA chez AkzoNobel. « En aidant les ateliers de carrosserie à choisir des systèmes de revêtement adaptés, associant des temps de réalisation plus rapides à une consommation énergétique plus faible, nous réduisons les émissions carbone tout en soutenant la rentabilité commerciale. »

Cette collaboration, initialement lancée dans la zone EMEA, est alignée sur la stratégie en matière de développement durable globale d’AkzoNobel, visant à réduire les émissions carbone de 50 % tout au long de sa chaîne de valeur d’ici à 2030. Ce partenariat repose sur le succès des outils numériques d’AkzoNobel, comme CO₂eRepairCalculator et Carbon Pulse, qui intègrent la transparence des émissions aux processus de réparation quotidiens.

Ana Izquierdo, responsable mondiale des données chez Solera, a ajouté : « En associant la Sustainable Estimatics et sa base de données à l’expertise en revêtement d’AkzoNobel, nous nous ouvrons à une appréhension des émissions de CO₂ plus approfondie, spécifique aux processus. Cette démarche soutient nos efforts en matière de développement durable, tout en renforçant la performance commerciale des ateliers de carrosserie et des assureurs. »

Arnaud Agostini, directeur général à l’international chez Solera, a commenté :

« S’associer à AkzoNobel est la continuité naturelle de notre mission, visant à assurer la transparence et la responsabilisation relatives aux émissions de la réparation de véhicules. Avec l’accélération de la tendance vers des normes environnementales plus strictes pour le secteur, il est essentiel que nous fournissions aux réparateurs et assureurs des données précises en temps-réel, liées aux processus de réparations spécifiques. Grâce à la grande expertise d’AkzoNobel dans le revêtement et à son engagement dans le développement durable, nous garantissons que nos solutions restent évolutives, opérationnelles et alignées aux besoins en évolution du marché. »

Avec la mise en vigueur de réglementations environnementales comme la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), les réparateurs de véhicules et les assureurs doivent de plus en plus contrôler et signaler les émissions de Scope 1, 2 et 3. Solera and AkzoNobel les équipent avec les outils leur permettant de répondre à ces exigences—et permettant des décisions de réparation plus vertes et plus intelligentes.

Ce partenariat illustre la vision partagée des deux entreprises d’un futur avec moins d’émissions carbone dans le secteur de la réparation automobile et pose les bases d’un développement international de solutions axées sur le développement durable.

À propos d’AkzoNobel

Depuis 1792, nous proposons des peintures et des revêtements novateurs qui mettent de la couleur dans la vie des gens et protègent ce qui compte le plus. Notre portefeuille de marque de renommée internationale – comme Dulux, International, Sikkens et Interpon – a gagné la confiance de clients du monde entier. Nous sommes actifs dans plus de 150 pays et nous utilisons notre expertise pour faciliter et améliorer le quotidien. Parce que nous pensons que chaque surface compte. C’est ce que vous pouvez attendre d’une entreprise de peinture avant-gardiste établie de longue date, qui se consacre à l’offre de solutions durables tout en préservant nos meilleurs atouts, pour créer un avenir meilleur. Peignons l’avenir ensemble. Pour en savoir plus, consultez le site www.akzonobel.com.

À propos de Solera

Solera est le leader mondial des logiciels-en-tant-que-service, des données et des services de gestion du cycle de vie des véhicules. À travers quatre domaines d’activité – sinistres automobiles, réparations de véhicules, solutions pour véhicules et flotte – Solera met à disposition des outils basés sur les données à plus de 300 000 clients dans plus de 100 pays, qui simplifient les activités, augmentent la rentabilité et contribuent au développement durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.solera.com.

Contact :

mediainquiry@solera.com