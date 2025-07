Verkkokauppa.com Oyj SIJOITTAJAUUTINEN 2.7.2025 klo 14.00



Verkkokauppa.com julkaisee vuoden 2025 tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksen 17.7.2025

Verkkokauppa.com julkaisee vuoden 2025 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen torstaina 17.7.2025 noin klo 8.00.

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee vuoden 2025 toisen neljänneksen tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle suomenkielisessä suorassa webcast-lähetyksessä tuloksen julkistuspäivänä klo 10.00. Tämän lisäksi toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee tuloksen englanniksi webcast-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.



Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan sekä suomen-, että englanninkielistä esitystä suorana webcast-lähetyksenä internetissä osoitteessa www.verklive.com tai https://investors.verkkokauppa.com/fi. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esitysten aikana lähettämällä ne sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Esitysmateriaali on saatavilla tulosraportin julkaisun jälkeen osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset#tulosmateriaalit.

Tiedotustilaisuuksien tallenne on saatavilla yhtiön sijoittajat-internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.



Lisätietoja:



investors@verkkokauppa.com



Lauri Kutila, Head of Brand and Communications

lauri.kutila@verkkokauppa.com





Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.