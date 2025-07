Dr. Oetker monte sur scène avec Suprema, une nouvelle pizza surgelée sophistiquée célébrée par un spectacle d'opéra personnalisé

TORONTO, 02 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour marquer le lancement de son produit le plus audacieux en plus de deux décennies, Dr. Oetker Canada présente Suprema non seulement comme une pizza surgelée de qualité supérieure, mais aussi comme une œuvre d'art. En tant que pièce maîtresse d'une campagne dynamique 360, Suprema fera ses débuts avec un opéra en direct unique en son genre, un médium napolitain classique, au centre-ville de Toronto en juillet.

La performance immersive de 14 minutes raconte l'histoire d'un sculpteur moderne qui crée la figure d'un dieu. Par passion et artisanat, elle donne vie à son chef-d'œuvre. Métaphore de Suprema elle-même, l'opéra dramatise la transformation des aliments surgelés en une source de délice et d'indulgence authentiques.

C'est une histoire de contrastes : l'ancien contre le nouveau, la tradition contre l'innovation, le gelé contre la flamme, et la magie qui se produit lorsque ces opposés s'unissent. Tout comme Suprema, qui marie les techniques d'inspiration napolitaine à la commodité moderne pour offrir une pizza digne d’un restaurant faite pour les palais les plus exigeants d'aujourd'hui.

« Tout comme nous rendons les pizzas surgelées de style artisanal de qualité supérieure plus accessibles, nous contribuons à démocratiser l'opéra – sans perdre la magie », a déclaré Zineb Benslimane, Gestionnaire de Marque Senior, Dr. Oetker Canada.

L'opéra, présenté au TD Music Hall de Toronto, est un spectacle sur mesure créé spécialement pour le lancement de Suprema. Il est gratuit et ouvert au public, et comprendra une dégustation des quatre saveurs de Suprema, offrant une expérience immersive qui donne vie à l’univers de la marque.

La campagne 360 comprend du contenu numérique, des partenariats médiatiques, des collaborations d'influenceurs et des activations immersives lors de festivals de rue très fréquentés, tous conçus pour susciter l’essai et la conversation.

« De notre processus de fermentation à notre campagne de lancement d'Opera, Suprema est une question de savoir-faire », a déclaré Zineb Benslimane, Gestionnaire de Marque Senior, Dr. Oetker Canada. « Il s'agit du lancement de produit le plus important de Dr. Oetker depuis Ristorante il y a plus de 20 ans, et nous croyons qu'il va changer la façon dont les Canadiens perçoivent la pizza surgelée. »

Dr. Oetker Canada entre dans un nouveau chapitre audacieux des aliments surgelés avec le lancement de Suprema, une pizza surgelée de qualité supérieure de style artisanal qui rehausse l'expérience des repas à la maison. Plus qu'un simple produit, Suprema est l'une des plus grandes innovations de l'histoire de Dr. Oetker. Dans le cadre d'une initiative stratégique conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des repas haut de gamme, dignes d’un restaurant, sans le prix qui vient avec.

Avec 57% des Canadiens qui réduisent leurs repas au restaurant et les prix des pizzas surgelées qui augmentent de 10,7% d'une année à l'autre, Suprema se lance à un moment charnière dans la catégorie des aliments surgelés. Offerte à un peu moins de 10 $, il s'agit d'un produit haut de gamme distribué à l'échelle nationale conçu pour offrir un goût artisanal avec la constance et la fiabilité auxquelles les consommateurs s’attendent de Dr. Oetker.

« La pizza a longtemps été divisée en deux mondes, l'option rapide et abordable à la maison et l'expérience haut de gamme que vous obtenez dans un restaurant », a déclaré Zineb Benslimane, Gestionnaire de Marque Senior, Dr. Oetker Canada. « Avec Suprema, nous comblons cet écart. C'est une pizza surgelée réinventée, une avancée majeure dans l'innovation d'aliments surgelés et d'une véritable preuve du soin et du savoir-faire que recherchent nos consommateurs, désormais disponibles à grande échelle à un prix abordable.

Fabriqué comme une pizza artisanale devrait l'être

La création de Suprema a été inspirée par un voyage de découverte culinaire à Naples, le berceau de la pizza. Chaque pizza est préparée avec un levain et suit une fermentation lente en trois étapes sur 24 heures, une technique rarement vue dans les formats congelés. Chaque pizza est garnie de garnitures de qualité supérieure et précuite dans un four à pierre à haute température, ce qui donne une croûte croustillante et aérée, ainsi qu’une saveur audacieuse digne des meilleurs pizzerias.

Saveurs de qualité supérieure, soigneusement sélectionnées

Suprema fait ses débuts en quatre variétés gourmandes, faites avec des ingrédients de haute qualité et soigneusement sélectionnés :

Margherita – Mozzarella crémeuse et noble Grana Padano (AOP)

– Mozzarella crémeuse et noble Grana Padano (AOP) Cinque Formaggi – Un mélange audacieux de mozzarella, de cheddar blanc fumé, de fromage bleu, de ricotta et de provolone

– Un mélange audacieux de mozzarella, de cheddar blanc fumé, de fromage bleu, de ricotta et de provolone 'Nduja & Miele Piccante – Pepperoni, saucisse épicée de style 'Nduja, dés de poivron rouge et un filet de miel épicé

– Pepperoni, saucisse épicée de style 'Nduja, dés de poivron rouge et un filet de miel épicé Salame Romano – Salami Spianata Romana authentique avec mozzarella

Les ingrédients clés comprennent du fromage certifié AOP, d'authentiques charcuteries italiennes et une passata de tomates mûries au soleil d'Émilie-Romagne, qui renforcent l'engagement de Dr. Oetker Canada à offrir de la qualité à chaque bouchée.

Large portée, prêt pour la vente au détail

Suprema est maintenant disponible à l'échelle nationale chez les principaux partenaires d'épicerie et de vente au détail au Canada. À un prix accessible à moins de 10 $, elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel et offre aux Canadiens une nouvelle façon de profiter d'une soirée pizza haut de gamme dans le confort de leur foyer.

Pour soutenir la visibilité des détaillants, Dr. Oetker Canada a déployé une gamme complète de marketing en point de vente, comprenant des bandeaux de tablettes, des présentoirs percutants et des démonstrations. Les promotions de lancement telles que les annonces de circulaires, les réductions de prix et les mises en avant en magasin sont déjà en cours d'un océan à l'autre.

À propos de Dr. Oetker Canada

Fondée en 1960, Dr. Oetker Canada Ltée offre des aliments innovants et de qualité aux consommateurs canadiens. Inspirée par un riche héritage, Dr. Oetker Canada s'engage envers les consommateurs, l'environnement et la société. Rassembler les gens et créer un goût de chez soi est au cœur de tout ce qu'ils font. Des produits de boulangerie aux desserts, en passant par les collations et les pizzas, Dr. Oetker Canada offre une vaste gamme de marques appréciées et d'offres alimentaires pour répondre aux goûts et aux besoins de chacun.

