La robustesse au coeur des engagements de Worldline

La robustesse au cœur des engagements de Worldline

Deux cabinets externes mandatés pour évaluer le cadre de gestion des risques et auditer le portefeuille HBR résiduel



Paris La Défense, le 2 juillet 2025 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce le lancement de deux missions d’évaluation externes visant à renforcer son dispositif de gestion des risques.

Dans une démarche de transparence et afin de lever tout doute restant, le Groupe a confié au cabinet Accuracy un audit de son portefeuille résiduel de “High Brand Risk” (HBR). Cette étude a pour objectif de confirmer les standards internes en matière de conformité et de gestion des risques, ainsi que l’efficacité des mesures de remédiation mises en œuvre.

Parallèlement, Worldline a mandaté le cabinet de conseil Oliver Wyman pour conduire une revue approfondie de son cadre de conformité et de gestion des risques, ainsi que de ses modalités de déploiement opérationnel. Les premières conclusions de cette évaluation seront partagées à l’occasion de la publication des résultats financiers du 30 juillet 2025. Les conclusions finales seront quant à elles communiquées lors de la publication des résultats du troisième trimestre, le 21 octobre 2025.

Cette démarche vise à mener une revue approfondie des activités HBR du Groupe, avec des premières conclusions attendues d’ici la fin du mois juillet, tout en évaluant simultanément le cadre de conformité, le dispositif de gestion des risques, leur mise en œuvre ainsi que le système de contrôle interne. D’ici la fin du mois d’octobre, tout manquement potentiel et pistes d’amélioration devront être identifiés et, le cas échéant, des plans d’action appropriés seront déployés afin de garantir une intégrité opérationnelle optimale.

Cette démarche est pilotée par la Direction Générale et le Conseil d’Administration de Worldline, avec l’appui du cabinet d’avocats Paul Hastings LLP, et sous la supervision d’un comité ad hoc dédié du Conseil d’Administration, en lien étroit avec le Directeur Général du Groupe.

La Direction Générale et le Conseil d’Administration réaffirment leur engagement total en faveur du respect des réglementations en vigueur et des meilleures pratiques en matière de gestion des risques.

Prochain rendez-vous financier :

30 juillet 2025 - Résultats du premier semestre 2025





RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Pièce jointe