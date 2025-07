Rogers devient propriétaire majoritaire de Maple Leaf Sports & Entertainment

L’entreprise concrétise le rachat de la part de 37,5 % de BCE dans MLSE

Elle renforce son engagement envers la scène sportive canadienne

Elle investira afin de décrocher des titres de championnat pour le Canada

TORONTO, 02 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B) (NYSE : RCI) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé la transaction lui permettant d’acquérir la part de 37,5 % de BCE dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) pour 4,7 milliards de dollars canadiens. Rogers est maintenant l’actionnaire principal de MLSE grâce à une participation majoritaire de 75 %.

​

« MLSE est l’une des organisations de sport et de divertissement les plus prestigieuses au monde, et Rogers est fière de devenir propriétaire majoritaire de ces célèbres équipes, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Les rassemblements sportifs en direct sont indissociables de l’identité de notre entreprise, en plus d’être très importants pour les fans qui ont à cœur de vivre chaque moment. »

Rogers a investi plus de 15 milliards de dollars dans la scène sportive canadienne au cours de la dernière décennie et poursuivra ses investissements afin d’obtenir des titres de championnat pour le Canada.

« Nous avons soif de victoires et avons la ferme intention de décrocher des titres de championnat pour les fans au Canada », a déclaré Edward Rogers, président exécutif du conseil d’administration de Rogers.

L’acquisition renforce le leadership de Rogers dans le domaine des sports au pays et vient étoffer son portefeuille qui comprend les Toronto Blue Jays, le Rogers Centre et Sportsnet, le réseau sportif numéro un au Canada. Roger jouit également d’un partenariat stratégique à long terme avec la LNH, qui englobe notamment une nouvelle entente de 12 ans pour les droits de diffusion nationaux jusqu’à la saison 2037-2038, ainsi qu’avec les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary.



La transaction a été finalisée le 1er juillet après la réception des approbations nécessaires des ligues et des autorités réglementaires. Le prix d’achat a été principalement financé au moyen de facilités de crédit bancaire renouvelables et de fonds en caisse.

« MLSE est un actif précieux qui continue s’apprécier. Cet investissement nous permettra de créer plus de valeur pour les actionnaires de Rogers, a ajouté M. Staffieri. Nous construisons un avenir à long terme sur la patinoire, sur le terrain et partout au pays. »

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

