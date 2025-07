Contact presse :

Capgemini dévoile son cadre stratégique en intelligence artificielle pour transformer l’ambition des entreprises en impact business mesurable

Paris, le 3 juillet 2025 – Capgemini dévoile aujourd’hui son Resonance AI Framework pour aider les organisations à tirer pleinement parti du potentiel de l’intelligence artificielle à l’échelle en repensant leur activité, des opérations jusqu’à l’innovation. Alors que la grande majorité des organisations prévoient de déployer l’IA agentique dans les deux prochaines années1, il est essentiel de renforcer leur maturité en matière d’IA tout en créant une alchimie « humain-IA » propice à une adoption durable. En s’appuyant sur une suite d’offres de transformation par l’IA et RAISE, une galerie complète d’IA générative et d’agents IA, ce cadre permet aux organisations de concrétiser leur stratégie à l’échelle de l’entreprise.

Dans une ère de transformation sans précédent, l’IA peut libérer un vaste champ d’opportunités dans tous les secteurs, allant de l’amélioration des performances à l’innovation de rupture en passant par la réinvention des modèles économiques. Le Resonance AI Framework de Capgemini aide les dirigeants à imaginer le potentiel de l’IA, à l’intégrer au cœur de leurs opérations et à favoriser ce que Capgemini appelle « l’alchimie humain-IA ». Conçu pour permettre une interaction efficace entre les personnes et les systèmes intelligents, ce cadre répond aux enjeux de confiance, de compréhension et de collaboration nécessaires pour que les humains et les agents IA construisent une relation fiable dans le temps, assurant ainsi la réussite des équipes hybrides.

Le Resonance AI Framework réunit l’ensemble des expertises du Groupe afin de fournir en toute fluidité des solutions cohérentes, responsables et à fort impact aux clients. Véritable feuille de route stratégique, il aide les organisations à évoluer dans un nouvel univers où l’IA s’est démocratisée, à libérer les prochaines vagues d’innovation homme-IA, et à garantir une adoption à long terme.

« Chez Capgemini, nous sommes convaincus que l’IA devient la nouvelle ressource, accessible partout, à tout moment et par tous. Cette démocratisation de l’IA donne aux employés, clients et partenaires les moyens d’intégrer l’IA au cœur des opérations quotidiennes déclare Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « Au cœur de ce cadre se trouve le concept de résonance : l’idée que la transformation par l’IA doit commencer au centre de l’organisation et se diffuser vers l’extérieur pour générer des vagues continues de valeur. Notre approche offre une voie claire : aligner la vision sur l’exécution, la stratégie sur les opérations, et l’innovation sur la responsabilité. C’est ainsi que les entreprises leaders de demain prospéreront, en favorisant l’interaction humain-IA et en rendant la performance de l’IA tangible. »

L’émergence des prochaines vagues d’innovation humain-IA

Pour générer de la valeur business, le Resonance AI Framework de Capgemini permet aux organisations d’agir sur trois axes stratégiques :

Fondamentaux de l’IA (ACCESS) : Ce sont les éléments nécessaires pour libérer une intelligence actionnable et une valeur transformative au sein de l’organisation. Cela repose sur deux composantes clés : d’un côté Intelligent-as-a-Service, qui regroupe une infrastructure évolutive, des modèles de langage avancés et des logiciels intégrant des capacités d’IA ; de l’autre, les données brutes de l’organisation – uniques, non traitées et souvent sous-exploitées – qui fournissent des informations à forte valeur ajoutée.

Préparation à l'IA (ADAPT) : Il s'agit de préparer l'organisation à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et efficace. Cela implique la mise en place des bons leviers, tels que des modèles organisationnels adaptés, des cadres de gouvernance, et une infrastructure de données robuste. L'instauration de garde-fous est également nécessaire pour garantir une utilisation éthique, légale et sécurisée de l'IA. Ensemble, ces fondations permettent une adoption à l'échelle.

Alchimie humain-IA (ADOPT) : Pour réussir avec l'IA, les organisations doivent concevoir de manière intentionnelle les interactions entre les humains et l'IA à travers les processus, la prise de décision et la culture d'entreprise. La qualité de cette collaboration repose sur trois éléments clés : des rôles et responsabilités clairement définis, des interactions bien conçues, et une forte conformité aux normes juridiques et éthiques afin de bâtir la confiance dans le temps. Tout comme l'alchimie d'équipe stimule la performance humaine, l'alchimie humain-IA déterminera dans quelle mesure l'IA pourra s'intégrer profondément dans l'entreprise.





Un portefeuille complet d'offres AI-first orienté impact business

Le cadre proposé par Capgemini s’appuie sur une suite d’offres de transformation, chacune conçue pour aider les organisations à tirer une valeur concrète de l’intelligence artificielle. Parmi celles-ci:

Imaginer et construire la feuille de route stratégique pour l’IA

Développer des expériences, produits et innovations propulsés par l’IA

Accélérer la mise sur le marché avec l’IA

Optimiser les retombées business grâce à des processus opérationnels business pilotés par l’IA

Evoluer plus rapidement grâce à une informatique augmentée par l’IA





Ces offres s’appuient sur une plateforme complète et prête à l’emploi pour l’entreprise, permettant de créer de l’IA générative et des agents IA ou d’accéder à une galerie en constante évolution afin de répondre aux nouvelles opportunités du marché (RAISE).

Déjà adopté par des clients à travers le monde, ce cadre est en passe de devenir une référence mondiale en matière de transformation des entreprises par l’IA. De l’industrie manufacturière aux services financiers, les organisations l’utilisent pour définir leur feuille de route en IA, hyper-automatiser leurs processus métier et opérations informatiques, et réinventer l’expérience client.

Par exemple, Capgemini collabore avec un leader mondial de l’industrie pharmaceutique pour résoudre des problèmes liés à la lenteur de traitement, aux coûts élevés de support et à la faible satisfaction des utilisateurs de son support informatique. Grâce à l’introduction de l’IA agentique et générative, l’organisation a réduit le temps moyen de traitement de 20 %, amélioré le taux de résolution dès le premier contact ainsi que la satisfaction des utilisateurs, atteint jusqu’à 80 % d’automatisation sans intervention humaine, et réduit les coûts opérationnels de 40 %.

Le partenaire de la transformation business et technologique pour permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de l’IA

Le lancement du Resonance AI Framework est la dernière initiative de Capgemini pour renforcer son leadership en matière d’intelligence artificielle. Au cours des deux dernières années, Capgemini a accéléré sa stratégie IA en formant plus de 150 000 collaborateurs aux outils d’IA générative, en créant des Centres d’Excellence IA ainsi que deux Labs spécialisés (AI Futures et AI Robotics & Experiences). Fort d’un large écosystème de 25 partenaires stratégiques en IA, le Groupe a investi pour renforcer ses collaborations avec les acteurs clés de la chaîne de valeur de l’IA, notamment AWS, Google Cloud, Microsoft et Mistral AI. Le leadership de Capgemini en matière d’IA a également été reconnu dans le rapport Forrester Wave™ : AI services, Q2 2024.

Les organisations peuvent en apprendre davantage sur le Resonance AI Framework de Capgemini et découvrir comment il peut les aider à devenir des leaders à l’ère de l’intelligence sur www.capgemini.com/services/data-and-ai

