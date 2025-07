Midland entreprend des travaux d’exploration sur le projet aurifère Willbob-Kan dans la fosse du Labrador

MONTRÉAL, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début de sa campagne de prospection dans le secteur Didgeridoo sur le projet Willbob-Kan, détenu à 100 % par Midland. Le projet Willbob-Kan couvre plusieurs dizaines de kilomètres de stratigraphie et de structures très favorables pour l’or.

Faits saillants

Acquisition du projet aurifère Kan récemment annoncée par Midland

Rainure dans la zone Didgeridoo titrant 2,30 g/t Au sur 8,95 mètres, incluant 3,56 g/t Au sur 3,15 mètres (ouverte au nord-ouest)

Nombreux indices d’or connus sur le projet, titrant jusqu’à 9,8 g/t Au sur 13,2 mètres (rainure; indice Ferricrete), 8,71 g/t Au sur 7,0 mètres (rainure; indice Pump Pad Ridge), et 5,24 g/t Au sur 17,0 mètres (rainure; indice Winchester)





Travaux de terrain en 2025

Cette campagne de prospection sera effectuée sur le bloc de claims Didgeridoo du projet Willbob-Kan en juillet. Ce bloc de claims n’a fait l’objet d’aucune campagne d’exploration depuis les travaux de suivi sur les indices découverts en juillet 2019 (voir le communiqué de presse du 22 août 2019).

Zone Didgeridoo

L’échantillonnage en rainures effectué sur la zone Didgeridoo en 2019 avait livré plusieurs valeurs aurifères incluant un intervalle à une teneur de 2,30 g/t Au sur 8,95 mètres, incluant 3,56 g/t Au sur 3,15 mètres. Cette rainure est située à l’extrémité nord-ouest de la tranchée DJ-05; ainsi, la zone reste ouverte au nord-ouest (il est à noter que l’épaisseur réelle des rainures ne peut être déterminée à partir des informations actuellement disponibles).

La zone Didgeridoo se trouve dans la partie sud du projet Willbob-Kan, à environ 15 km au sud-est des principaux indices aurifères situés dans le secteur Kan, désormais détenus à 100 % par Midland (voir le communiqué de presse du 22 avril 2025). La zone Didgeridoo est constituée d’une zone de cisaillement de 5 à 10 mètres de large orientée nord-ouest/sud-est, qui englobe une abondance de veines de remplissage composées de quartz-calcite, le tout encaissé dans des gabbros et des diorites quartziques. Jusqu’à six (6) occurrences d’or visible ont été observées dans cette zone, qui a été exposée par décapage sur une longueur d’environ 100 mètres et qui reste ouverte aux deux extrémités.

Meilleurs résultats – Échantillonnage en rainures de 2018 – Zone Didgeridoo

Rainure DJ-05 : 2,30 g/t Au sur 8,95 m incl. 3,56 g/t Au sur 3,15 m (ouvert au nord-ouest)

Rainure DJ-02 : 4,71 g/t Au sur 2,90 m incl. 9,30 g/t Au sur 1,30 m

Rainure DJ-01 : 1,67 g/t Au sur 8,80 m (prolongement de la rainure de 2017)

Rainure DJ-04 : 1,45 g/t Au sur 6,70 m

Mise en garde :

Il est à noter que les teneurs obtenues en échantillons choisis ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

Contrôle de la qualité

Lors du dernier programme de prospection, des échantillons choisis ont été prélevés et expédiés pour analyse à un laboratoire commercial certifié (Actlab). Un rigoureux programme d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’étalons minéralisés et d’échantillons à blanc pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Les échantillons ont également été analysés pour un groupe géochimique de 60 éléments par dissolution à 4 acides suivie d’une finition par ICP-OES (spectroscopie d’émission optique à plasma à couplage inductif).

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP, Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Richard St-Cyr, géo., directeur de l’exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

