ARGAN : DANONE choisit à son tour ARGAN pour son futur site logistique de Tours

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, jeudi 3 juillet 2025 – 17h45

DANONE choisit à son tour ARGAN pour son futur site logistique de Tours

ARGAN poursuit le déploiement de ses sites Aut0nom® à travers le territoire avec la signature d’un bail en état futur d’achévement pour un site froid positif à Sorigny qui sera exploité par DANONE FRANCE.

Un emplacement de choix, à proximité immédiate de Tours

C’est sur une zone d’activités en plein développement, l’Isoparc de Sorigny, que le chantier de ce nouveau site va débuter. Directement connectée à l’autoroute A10, à proximité immédiate de l’A85 et à une quinzaine de kilomètres seulement au sud de Tours, Sorigny offre un emplacement stratégique au coeur du marché tourangeau avec déjà plus de 100 000 m² de surfaces logistiques développées, 1 400 salariés et une trentaine d’entreprises implantées.

Ce parc de dernière génération entend conjuguer efficacité économique et qualité environnementale grâce à la promotion des énergies renouvelables, la préservation de surfaces paysagées sur le tiers de l’emprise foncière, ainsi qu’une charte garantissant la qualité architecturale des implantations et des aménagements.

C’est un déménagement de proximité pour la soixantaine de salariés de DANONE qui opéraient jusqu’ici sur leur site de Chambray-les-Tours à une dizaine de kilomètres de Sorigny. Le bail en état futur d’achévement signé entre ARGAN et DANONE courra pour une période ferme de 9 ans à partir de la livraison du site attendue pour l’été 2026.

Un bâtiment froid positif de 8 200 m² labellisé Aut0nom®

Le futur site s’étendra sur 8 200 m² dont une cellule de 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m². Les équipements Aut0nom® installés par ARGAN permettront de couvrir une part importante des consommations du site avec une énergie verte décarbonée et produite sur place.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « C’est une fierté pour ARGAN d’accueillir un grand groupe comme DANONE parmi ses clients. Je tiens à remercier spécialement la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre qui a été pour ARGAN un réel partenaire dans la bonne conduite de ce projet de développement ».

Philippe Amiotte, Directeur de l’Immobilier et de l’Environnement de Travail de DANONE conclut : « Ce nouvel outil de travail va nous permettre d'accompagner la croissance de nos activités à Tours. Le label Aut0nom® a été un argument décisif dans notre choix. Ce bâtiment Carbone Zéro à l’usage est totalement en ligne avec les ambitions élevées du groupe DANONE en matière de respect de l’environnement ».

