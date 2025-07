Quadient et JR East transforment les gares japonaises en hubs de colis en étendant l’usage de leurs consignes intelligentes

Les usagers peuvent désormais aussi envoyer des colis depuis des consignes en gare

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce l’activation du service d’expédition de colis via le réseau de consignes « Multi E Cube » de JR East, une étape clé dans sa collaboration avec JR East Smart Logistics Co., Ltd., filiale logistique de la compagnie ferroviaire East Japan Railway Company. Les usagers des trains JR East peuvent désormais envoyer des colis depuis les consignes situées en gare, sans étiquette imprimée ni assistance physique, pendant leurs trajets quotidiens.

En 2024, Quadient avait intégré les consignes « Multi E Cube » à son réseau japonais PUDO Station, permettant aux consommateurs de recevoir des livraisons Yamato Transport directement en gare. Grâce à cette dernière évolution, les consignes prennent désormais également en charge les envois de colis. Avec l’activation des fonctionnalités d’expédition du réseau ouvert PUDO Station sur les consignes multifonctions Multi E Cube, les utilisateurs peuvent envoyer des colis directement depuis les gares, de manière rapide, sécurisée et sans interaction physique ni bordereau papier.

Les consignes Multi E Cube prennent en charge deux services essentiels, la réception et l’envoi de colis, avec en complément la possibilité de réserver un compartiment à l’avance. Les utilisateurs n’ont plus besoin de se rendre à des consignes différentes selon le type de service souhaité. Tous les services sont accessibles sur une seule unité sécurisée, disponible dans leur gare la plus proche. Le service est opérationnel du premier au dernier train, certaines consignes étant accessibles 24h/24.

« Cette expansion reflète notre vision d’un réseau ouvert de consignes centré sur l’utilisateur, interopérable et intégré aux habitudes quotidiennes de chacun », déclare Benoît Berson, Directeur Consignes Automatiques chez Quadient. « En étendant notre plateforme de consignes intelligentes à des réseaux tiers comme celui de JR East, nous facilitons l’accès aux services de colis dans certains des plus grands hubs de transport du Japon. Qu’il s’agisse de récupérer une commande ou d’envoyer un colis, les usagers peuvent désormais gérer leurs envois dans le cadre de leur routine quotidienne, rapidement, en toute sécurité et sans interruption ».

Le réseau PUDO Station de Quadient constitue une infrastructure nationale de points de retrait et de dépôt, simplifiant les tâches du quotidien et améliorant l’accessibilité pour les communautés à travers le Japon. En offrant un accès sécurisé, disponible à toute heure, aux services de colis de Yamato Transport, Quadient transforme des espaces sous-utilisés en points de service à forte valeur ajoutée, apportant flexibilité, efficacité et commodité là où les gens vivent, travaillent et se déplacent.

