EQUASENS : Nomination à la direction de la Division Pharmagest

Villers-lès-Nancy, le 03 juillet 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Equasens annonce le départ de

Damien VALICON, Directeur Général Délégué et Directeur de la Division PHARMAGEST

Il sera remplacé par François-Pierre MARQUIER en tant que Directeur de la Division Pharmagest





Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –$EQS), annonce le départ de Damien VALICON, qui occupait depuis 18 mois les fonctions de Directeur Général Délégué du Groupe et de Directeur de la Division PHARMAGEST, ainsi que la nomination de François-Pierre MARQUIER qui reprend ses fonctions opérationnelles de Directeur de la Division PHARMAGEST.

La nomination de François-Pierre MARQUIER, proposée par Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, sera effective au terme d'une période de transition. Elle a été actée par le Conseil d'Administration réuni le 25 juin 2025 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT.

Arrivé en mai 2021 en tant que Directeur régional Pharmagest en Ile-de-France, François-Pierre MARQUIER dirige l'activité Pharmacie France depuis janvier 2023. Il supervisera désormais l'ensemble des activités de la Division, en France comme dans le reste de l’Europe.

Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, déclare : « François-Pierre maîtrise nos métiers, il a une connaissance précise du fonctionnement de l'Entreprise, de nos enjeux et possède la maîtrise sectorielle nécessaire pour accélérer notre développement européen. »

Biographie François-Pierre MARQUIER - LinkedIn - Diplômé de l'IDRAC Business School et de l’Emlyon Business School (DUA), il débute sa carrière en 1996 chez DHL en tant que Responsable Marketing. En 2000, il rejoint Cegid Group où il évolue pendant plus de 20 ans, occupant des postes à responsabilité dans le domaine du marketing puis de la vente.

Il rejoint le Groupe Equasens en mai 2021 en tant que Directeur Régional, avant d'être nommé Directeur de l'activité Pharmacie France en janvier 2023. Il représente Pharmagest au sein de la FEIMA depuis plus de 2 ans.

Prochaines publications

31 juillet 2025 : Communiqué du chiffre d'affaires T2 2025 – Après Bourse

26 septembre 2025 : Communiqué résultats semestriels 2025 – Après Bourse

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.400 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris (Compartiment B - FR 0012882389 – $EQS), le Groupe Equasens déploie une stratégie de développement qui s'appuie à la fois sur sa croissance organique et sur des acquisitions ciblées à l'échelle européenne.

