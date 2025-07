Tonner Drones publie une mise à jour de ses activités et ses perspectives stratégiques pour le premier semestre 2025, notamment l'expansion de sa trésorerie dans le secteur des cryptomonnaies.

Paris, le 03 juillet 2025 à 18h30, Tonner Drones (la « Société ») est heureux de faire le point sur le premier semestre, marqué par une évolution positive pour l'entreprise. Au second semestre, Tonner Drones poursuivra sa stratégie commerciale, tout en explorant les opportunités émergentes du secteur des cryptomonnaies afin d'accroître la valeur actionnariale.

La dette financière réduite de 1,4 M€ passant ainsi de 5,5 M€ à 4,1 M€.





réduite de 1,4 M€ passant ainsi de 5,5 M€ à 4,1 M€. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 1,15 M€, passant de 341 k€ à 1,49 M€.





et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 1,15 M€, passant de 341 k€ à 1,49 M€. Grâce à sa solide trésorerie, Tonner Drones a pu gérer efficacement sa trésorerie au premier semestre 2025 afin de soutenir sa mission de R&D. Compte tenu du fort intérêt et des opportunités offertes par le secteur des cryptomonnaies , Tonner Drones étendra sa stratégie de trésorerie aux investissements liés à ce secteur.





Compte tenu du fort intérêt et des opportunités offertes par , Tonner Drones étendra sa stratégie de trésorerie aux investissements liés à ce secteur. Le projet Countbot se développe bien et l'entreprise constate un intérêt pour le produit





se développe bien et l'entreprise constate un intérêt pour le produit Tonner Drones peut bénéficier de la forte dynamique de l'industrie européenne des drones grâce à ses participations dans les sociétés privées de drones Diodon, Donecle et Elistair.





Tonner Drones a nommé deux nouveaux membres au conseil d'administration pour accompagner l'entreprise dans ses projets futurs.





au conseil d'administration pour accompagner l'entreprise dans ses projets futurs. Tonner Drones prévoit toujours de vendre ou de concéder sous licence les brevets de son projet Inhibitor. Avis d'intérêt décevant jusqu'à présent.

« Je suis fier des progrès solides que nous avons réalisés au cours du premier semestre 2025 et profondément reconnaissant envers nos actionnaires pour leur soutien continu », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « L'entreprise se porte bien et de nombreuses opportunités intéressantes s'offrent à nous. Je suis personnellement enthousiasmé par le projet Countbot, qui peut générer des revenus réels pour Tonner Drones. Mais financièrement, je vois également un fort potentiel pour des transactions intéressantes avec des entreprises liées aux cryptomonnaies. Tonner Drones est une entreprise dynamique. Et même si nous restons concentrés sur le secteur des drones, nous n'hésiterons pas à créer de la valeur pour nos actionnaires lorsque des opportunités intéressantes se présenteront.»

Finances

Tonner Drones a enregistré une forte entrée de trésorerie au premier semestre grâce à des conditions de marché favorables. Les actionnaires et les créanciers ont reçu des BSA en 2024 afin de renforcer leur participation. De nombreux détenteurs de BSA ont exercé leurs bons de souscription, ce qui a permis à l'entreprise de dégager un flux de trésorerie important. De ce fait, la dette a été réduite de 1,4 million d'euros et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 1,15 million d'euros. (Tous les chiffres financiers fournis ne sont pas audités et sont sujets à validation finale.)

Plus de 80 % de la dette est détenue par le PDG, le président du conseil d'administration et l'actionnaire majoritaire, M. van den Ouden. Le taux d'intérêt est légèrement supérieur à 3 % et l'échéance est fixée à fin 2027.

Compte tenu de la restructuration et de la réorientation, le chiffre d'affaires reste négligeable. Le résultat financier ne sera disponible qu'à la publication des chiffres par l'expert-comptable.

Stratégie de trésorerie et cryptomonnaies

Pour soutenir les activités historiques, les actionnaires ont confié à la direction, en octobre 2024, le mandat de gérer activement la trésorerie et ont élargi ce mandat aux investissements. Cette stratégie a contribué positivement au résultat du premier semestre 2025. Compte tenu de la forte tendance actuelle des cryptomonnaies, Tonner Drones étendra sa stratégie au secteur des cryptomonnaies. Tonner Drones s'appuie sur un réseau solide et est convaincu qu'il peut générer des transactions intéressantes au second semestre.



Mise à jour du projet Countbot

Le projet Countbot progresse selon une approche de développement en deux volets :

- Mise à niveau du produit : Amélioration du stock existant pour optimiser la robustesse et les performances des produits.

- Engagement commercial : Réponse aux demandes de projets pilotes et de devis de clients potentiels en Europe et à l'international.

Une feuille de route technique a été établie et les mises à niveau du produit seront intégrées progressivement en fonction des ventes et des retours clients..

Diodon, Elistair et Donecle

Tonner Drones détient une participation dans ces sociétés comprise entre 5 et 12 %. Tonner Drones a suivi activement ses participations au premier semestre 2025, notamment en raison d'une forte tendance observée dans le secteur européen des drones. Tonner Drones est donc globalement satisfait des performances de ces sociétés et nourrit des attentes positives pour l'avenir.

Le 14 juin 2024, Tonner Drones a annoncé s'attendre à générer entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en cédant une partie de ses actions dans ces sociétés. Tonner Drones maintient cette prévision, mais ajuste la période au 31 décembre 2025.

Nouveaux membres du conseil d'administration

Arnoud Jullens et Fabrice Augereau ont été élus au conseil d'administration en juin 2025. L'entreprise se réjouit de leur arrivée. Jullens possède une solide expérience des scale-ups et un solide réseau international. Augereau apporte au conseil d'administration une expertise technique de haute qualité et est la force motrice du projet Countbot.

La rémunération des administrateurs reste prudente, plafonnée à 60 000 € par an, à répartir entre les trois administrateurs. Par ailleurs, chaque nouvel administrateur a reçu des BSA lui permettant d'acquérir 2,5 millions d'actions au prix de 0,020 € l'action, pour un montant total de 50 000 €. Chaque administrateur a versé 5 000 € pour l'émission des BSA et a volontairement accepté une période de conservation jusqu'au 31 décembre 2026, témoignant de son engagement à long terme en faveur du succès de l'entreprise.

Le PDG et président du conseil d'administration, Van den Ouden, ne recevra pas de BSA, mais détient déjà 13 % des actions et a renoncé à toute rémunération pour 2025.

Inhibitor

Tonner Drones détient de précieux brevets aux États-Unis, en Australie et en Europe pour l'inhibiteur, capable de stabiliser les drones après recul. L'entreprise n'envisage pas de développer le produit elle-même, mais envisage de le vendre ou de le concéder sous licence. Un partenariat est également envisageable. Tonner Drones poursuivra activement ses efforts, mais l'intérêt suscité par l'inhibiteur a été jusqu'à présent décevant, notamment compte tenu du fort développement du secteur des drones et des investissements dans le secteur de la défense. C'est pourquoi elle invite les entreprises et les cabinets de propriété intellectuelle à la contacter.

Fin du communiqué de presse.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs tel que Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés par une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France. Tonner Drones utilise une stratégie active pour gérer sa trésorerie.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d’informations sur : www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

En cas de doute, le communiqué de presse en anglais prévaudra.

Avertissement

