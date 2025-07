EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.2025

Bilan semestriel au 30.06.2025



Contrat de liquidité avec la société

Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

4 327 titres

106 496 euros

Sur la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT 11 052 titres 443 199 euros 662 transactions VENTE 12 139 titres 491 596 euros 571 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

5 414 titres

58 099 euros

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

2 209 titres

227 113 euros

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2023–2024, EXEL Industries emploie 3 814 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com

Daniel TRAGUS

Directeur Général Groupe Guillaume JACQ

Directeur Financier Groupe / Communication financière direction.communication@exel-industries.com

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de (€) Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de (€) Total 662 11052 443198,5 571 12139 491595,9 02/01/2025 0 0 0 4 52 2230,8 03/01/2025 1 1 42,9 2 26 1117,9 06/01/2025 0 0 0 5 95 4098 07/01/2025 4 51 2213,5 16 845 36961,3 08/01/2025 5 36 1630,1 4 52 2362,3 09/01/2025 2 20 922 9 142 6581,2 10/01/2025 3 60 2776 0 0 0 13/01/2025 7 41 1906,2 6 124 5784,8 14/01/2025 6 46 2122,8 3 61 2832,3 15/01/2025 8 170 7798 0 0 0 16/01/2025 8 271 12255,8 1 1 45,8 17/01/2025 10 240 10728 0 0 0 20/01/2025 1 14 623 9 134 6015,6 21/01/2025 2 14 625,9 12 621 27981,2 22/01/2025 1 1 45,6 5 50 2289 23/01/2025 2 50 2290 2 501 22945,8 24/01/2025 11 151 6930,2 2 51 2346 27/01/2025 3 15 685,5 0 0 0 28/01/2025 8 156 7101,2 2 33 1517,7 29/01/2025 11 208 9202,2 1 1 45,2 30/01/2025 2 21 924 9 161 7120 31/01/2025 5 41 1821 4 32 1437,8 03/02/2025 3 23 1020,7 12 67 2980,1 04/02/2025 2 17 756,6 3 11 490,6 05/02/2025 2 13 578,6 4 34 1526 06/02/2025 3 6 272,2 7 91 4132,2 07/02/2025 3 16 726,4 8 71 3230,4 10/02/2025 10 151 6828,5 4 28 1273,9 11/02/2025 3 4 176,8 13 155 7051 12/02/2025 16 201 9025,2 2 21 949,6 13/02/2025 12 129 5669,1 1 1 44,3 14/02/2025 10 107 4636,1 2 19 828,3 17/02/2025 1 1 43,3 1 1 43,3 18/02/2025 9 141 6084,6 4 46 2003,6 19/02/2025 11 220 9345 2 41 1748,7 20/02/2025 2 11 464,2 5 80 3414,6 21/02/2025 7 728 31085,5 6 220 9442,2 24/02/2025 1 1 42,9 1 1 42,9 25/02/2025 4 41 1762,9 3 521 22454,9 26/02/2025 1 1 43,1 2 11 474,1 27/02/2025 7 64 2728,6 1 1 43,1 28/02/2025 2 7 297,5 0 0 0 03/03/2025 6 138 5794 1 20 844 04/03/2025 2 30 1254 2 9 376,2 05/03/2025 5 171 7027,7 1 1 41,7 06/03/2025 5 109 4418,7 2 2 82,1 07/03/2025 1 1 40,9 1 1 40,9 10/03/2025 0 0 0 7 99 4083 11/03/2025 2 40 1658 3 20 830 12/03/2025 8 98 4032,8 1 1 41,5 13/03/2025 5 135 5499,1 3 33 1349,7 14/03/2025 8 80 3260 2 10 409,4 17/03/2025 7 160 6480 7 211 8601,5 18/03/2025 9 198 7939 5 160 6472 19/03/2025 6 133 5276,7 4 81 3235,9 20/03/2025 0 0 0 6 80 3176 21/03/2025 6 188 7371,2 0 0 0 24/03/2025 4 80 3104 0 0 0 25/03/2025 11 298 11398 1 1 38,6 26/03/2025 5 121 4534 3 81 3078 27/03/2025 3 29 1090,4 19 257 9852 28/03/2025 0 0 0 8 66 2581 31/03/2025 2 40 1564 3 38 1493,4 01/04/2025 2 25 980,1 8 218 8646,7 02/04/2025 8 251 9838,1 1 1 40,1 03/04/2025 4 53 2022,4 2 2 76,8 04/04/2025 8 258 9614,4 10 140 5268 07/04/2025 18 300 10774 2 40 1440 08/04/2025 11 70 2515,9 3 53 1920,7 09/04/2025 5 72 2576,1 10 309 11678,5 10/04/2025 10 110 4108 3 79 3002 11/04/2025 11 150 5380 2 12 431,4 14/04/2025 3 20 700 3 28 996,6 15/04/2025 5 80 2868 6 100 3624 16/04/2025 9 76 2707,7 1 1 36,2 17/04/2025 10 106 3748,2 4 60 2142 22/04/2025 8 59 2047,1 0 0 0 23/04/2025 2 21 730,6 5 61 2146,6 24/04/2025 1 20 698 6 41 1447,3 25/04/2025 11 161 5542,7 6 68 2358,9 28/04/2025 6 28 965,3 5 54 1878,2 29/04/2025 4 49 1700,3 5 40 1394 30/04/2025 2 27 950,9 7 79 2800,7 02/05/2025 10 141 4936,7 2 20 706 05/05/2025 4 51 1782,8 2 80 2804 06/05/2025 7 49 1703,3 1 1 34,8 07/05/2025 2 64 2210,4 6 80 2788 08/05/2025 13 234 8052,5 16 425 14741,7 09/05/2025 4 61 2070,2 9 141 4836,2 12/05/2025 2 50 1735 5 225 7834,5 13/05/2025 2 21 726,9 5 80 2785 14/05/2025 0 0 0 4 67 2331,6 15/05/2025 4 101 3484,8 4 19 661,2 16/05/2025 5 52 1788,6 7 162 5602,2 19/05/2025 7 85 2917 2 50 1726 20/05/2025 5 100 3430 4 178 6212,2 21/05/2025 9 164 5585,1 6 101 3444,4 22/05/2025 4 50 1700,2 9 151 5177 23/05/2025 1 50 1710 5 74 2555,5 26/05/2025 3 90 3087 6 150 5188 27/05/2025 2 14 493,9 22 461 16490,6 28/05/2025 1 1 37,6 8 91 3521,6 29/05/2025 9 181 6950,8 1 1 38,8 30/05/2025 3 41 1566,4 11 142 5485,7 02/06/2025 4 91 3764,1 18 659 27172,5 03/06/2025 4 109 4463,9 5 150 6195 04/06/2025 11 120 4940 8 290 12052 05/06/2025 9 202 8318,7 3 101 4191,2 06/06/2025 3 41 1693,3 11 331 13847,3 09/06/2025 7 77 3226,8 2 13 546 10/06/2025 3 44 1839,2 2 75 3170 11/06/2025 1 1 41,8 3 81 3410,8 12/06/2025 1 1 41,7 3 70 2929,7 13/06/2025 9 180 7468,4 8 192 8019,7 16/06/2025 4 32 1326,6 2 27 1124,6 17/06/2025 2 6 249,6 4 80 3354,8 18/06/2025 6 120 5040 2 12 510 19/06/2025 4 70 2898,4 5 100 4184 20/06/2025 4 84 3478,6 4 7 291,5 23/06/2025 6 30 1229,2 2 40 1652 24/06/2025 13 190 7670 1 1 40,9 25/06/2025 11 161 6436,2 1 1 40,2 26/06/2025 8 119 4697 1 40 1592 27/06/2025 2 49 1950,2 4 160 6424 30/06/2025 11 251 10013,6 2 51 2040,6

Pièce jointe