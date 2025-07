Abcourt clôture une facilité de crédit de 8M USD pour le démarrage de la mine Géant Dormant

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

ROUYN-NORANDA, Québec, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé aujourd’hui (a « date de clôture ») la facilité de crédit garantie précédemment annoncée (le « prêt ») avec Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (« Nebari » ou le « prêteur »), pour un montant en capital de 8 millions de dollars américains (le « montant en capital ») pour une période de 36 mois.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d'Abcourt, a commenté : « La clôture de cette transaction avec Nebari constitue une étape majeure vers le démarrage de la production de la mine Géant Dormant. Cet investissement de 8 millions de dollars US en capital non dilutif nous offre une solide flexibilité opérationnelle pour l'avenir et permet à la Société de développer la mine Géant Dormant vers une production commerciale. Je tiens à remercier Nebari pour sa collaboration afin de concrétiser l'opportunité offerte par cette mine d'or à haute teneur. Grâce à cette facilité de crédit, Abcourt dispose des fonds nécessaires pour démarrer la mine Géant Dormant. ».

Steven Bowles, directeur du prêteur, a commenté : « Nebari est heureux de s’associer à Mines Abcourt alors qu’elle démarre sa Mine Géant Dormant. La grande expérience et le niveau de préparation des équipes d’Abcourt et de Géant Dormant nous inspirent une confiance dans leur capacité à mener l’exploitation à son plein potentiel, et même au-delà. »

En conformité avec les termes de la convention de prêt conclue entre la Société et le prêteur, des intérêts s'accumuleront sur le montant en capital à un taux variable annuel égal à la somme: (i) du taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate) à terme sur trois mois (le « SOFR à terme »), tel que déterminé le premier jour de chaque mois; et (ii) 12 % par an, étant entendu que, si le SOFR à terme est inférieur à 4 %, il sera réputé être de 4 %.

Le prêt peut être remboursé par anticipation après la première année, sous réserve d'un montant minimum de remboursement anticipé de 1 000 000 USD et du paiement d'un montant compensatoire en espèces permettant d’assurer un rendement absolu de 25 % sur le montant en capital remboursé.

La Société a émis 87 040 000 bons de souscription non transférables (les « bons de souscription ») au prêteur. Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société (une « action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,0625 $ par action de bon de souscription jusqu'au 3 juillet 2028, sous réserve d'une réduction proportionnelle si le montant en capital est remboursé en tout ou en partie avant le 3 juillet 2026. Dans ce cas, un nombre proportionnel de bons de souscription verront leur échéance réduite à la plus tardive des dates entre le 3 juillet 2026 et 30 jours à compter de la date de cette réduction ou de ce remboursement du montant en capital , conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Les bons de souscription demeurent assujettis à l’approbation finale de la TSXV.

La Société a également payé au prêteur un frais d’engagement au montant de 120 000 USD et, à compter du premier mois complet après la date de clôture, paiera un frais administratif mensuel de 2 500 USD jusqu'à ce que tous les montants dus en vertu du prêt aient été entièrement payés.

La Société a conclu des accords de sûreté avec le prêteur pour publier une sûreté de premier rang, sous réserve de certaines charges permises, sur l'universalité des biens mobiliers et immobiliers de la Société, présents et futurs, corporels et incorporels, de quelque nature que ce soit et où qu’ils soient situés, y compris les intérêts immobiliers, les droits miniers, l'inventaire et les équipements.

Avec ce prêt en place, Abcourt poursuivra les travaux nécessaires pour démarrer la mine et l'usine Géant Dormant, ce qui dans les mois à venir inclut :

Construction d'un campement et d'une cuisine sur le site minier pour loger les travailleurs.

Poursuite des travaux dans les installations de stockage pour entreposer les pulpes pour les années à venir.

Début de la production au niveau supérieur de la mine.

Développement des niveaux inférieurs de la mine pour ouvrir de nouveaux fronts d'exploitation.

Le prêt a été annoncé précédemment le 10 avril 2025, le 18 juin 2025 et le 26 juin 2025.

Des frais d’intermédiation d’un montant représentant 1 % du montant en capital sont payables en espèces à une tierce partie indépendante en lien avec le prêt.

Tous les titres émis dans le cadre du prêt sont assujettis à une période de restriction se terminant quatre mois et un jour suivant la date de clôture. Ces titres n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com



Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation du prêt et de l’approbation finale de la TSXV. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.