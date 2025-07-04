Notified 助力第三届 2025 ORY 亚太－美国大会在新加坡盛大启幕

纽约, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球公认的公关与投资者关系（IR）技术合作伙伴 Notified 今日宣布，将赞助第三届 2025 ORY 亚太－美国大会。本届大会将于 2025 年 7 月 8 日至 9 日在圣淘沙凯佩拉新加坡酒店举办，由 Ortoli Rosenstadt Ye Pte Ltd 律所与纳斯达克（NASDAQ）联合主办，汇聚金融市场专业人士、投资者及企业，共同探讨亚太地区的增长机遇，并助力企业进入美国资本市场。

作为铂金级赞助商，Notified 将展示其针对亚太企业量身打造的全套公关与投资者关系解决方案，帮助企业跨越语言、文化与监管障碍，与美国投资者及媒体建立高效沟通。Notified 亚太区总监 Melanie Morfill 表示：“我们非常荣幸与 ORY 亚太－美国大会携手，共同搭建东西方对话的桥梁。我们的公关与 投资则关系传播平台专为跨境沟通设计，能够帮助企业在不同市场和监管环境中精准讲述品牌故事。期待在大会上与众多创新企业交流，展示我们的技术如何助力亚太企业在美股市场上放大声音。”

大会议程亮点包括：

人工智能如何重塑资本市场的深度讨论

美国资本市场洞察与亚洲商业环境演变趋势

纳斯达克上市公司分享如何利用上市地位在亚太地区拓展业务



现场观众可莅临 Notified 展位，深入了解其覆盖 158 个国家、支持 35 种语言的 GlobeNewswire 新闻稿分发网络，新推出的全方位一体化 IR Hub 平台，以及即将亮相的 AI 驱动助理 IRIS，帮助团队应对合规与投资者需求。

Melanie Morfill 补充道：“在 Notified，我们深知有效沟通是企业成功拓展的基石。不论是 IPO 筹备、投资者关系管理，还是在新市场中建立媒体联系，我们的一体化技术平台都能为企业提供充足的工具与支持，让沟通更加自信与精准。”目前，Notified 服务全球逾 10,000 家客户，包括成长型企业和国际知名品牌，其解决方案深受财富 100 强及新兴市场领军者的信赖。

关于 Notified

我们是Notified，您的故事由此开始。作为唯一一家专注于服务投资者关系与公共关系专业人士的技术合作伙伴，我们助您掌控并放大企业叙事。我们完全整合的PR和IR平台覆盖每一个环节——无论是精准触达目标媒体、新闻稿发布与效果衡量，还是打造全新IR网站、管理投资者日、财报发布及监管文件提交。连接两大领域，GlobeNewswire是全球最大、最受信赖的新华社通稿分发网络之一，30多年来为全球领先机构提供服务。携手合作，我们助力传播者推动世界更美好。

Notified隶属于Equiniti Group Limited（EQ）。

关于 ORY 亚太－美国大会

ORY 亚太－美国大会是一场面向全球金融市场专业人士、投资者及企业的高端论坛，致力于促进亚太地区发展并助力企业进入美国资本市场。本次大会由 Ortoli Rosenstadt Ye Pte Ltd 律所与纳斯达克联合主办，为参与者提供深入讨论与高效对接的平台。

媒体联系：

Khoo Chong Thye邱宗泰

Chongthye.khoo@notified.com