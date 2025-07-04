Notified 助力第三屆 2025 ORY 亞太－美國大會在新加坡盛大啟幕

紐約, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球公認的公關與投資者關係（IR）技術合作夥伴 Notified 今日宣佈，將贊助第三屆 2025 ORY 亞太－美國大會。本屆大會將於 2025 年 7 月 8 日至 9 日在聖淘沙凱佩拉新加坡酒店舉行，由 Ortoli Rosenstadt Ye Pte Ltd 律師事務所與納斯達克（NASDAQ）聯合主辦，匯集金融市場專業人士、投資者及企業，共同探討亞太地區增長機遇，並協助企業進入美國資本市場。

作為白金級贊助商，Notified 將展示其專為亞太企業量身打造的全方位公關與投資者關係解決方案，協助企業跨越語言、文化與監管障礙，與美國投資者及媒體建立高效溝通。Notified 亞太區總監 Melanie Morfill 表示：“我們非常榮幸與 ORY 亞太－美國大會攜手，共同搭建東西方對話的橋樑。我們的公關與 IR 平台專為跨境溝通設計，能夠幫助企業在不同市場和監管環境中精準講述品牌故事。期待在大會上與眾多創新企業交流，展示我們的技術如何助力亞太企業在美股市場上放大聲量。”

大會議程亮點包括：

人工智慧如何重塑資本市場的深度討論

美國資本市場洞察與亞洲商業環境演變趨勢

納斯達克上市公司分享如何利用上市地位在亞太地區拓展業務



現場觀眾可蒞臨 Notified 展位，深入了解其覆蓋 158 個國家、支持 35 種語言的 GlobeNewswire 新聞稿分發網絡，新推出的全方位一體化 IR Hub 平台，以及即將亮相的 AI 驅動助理 IRIS，協助團隊應對合規與投資者需求。

Melanie Morfill 補充道：“在 Notified，我們深知有效溝通是企業成功拓展的基石。不論是 IPO 籌備、投資者關係管理，還是在新市場中建立媒體聯繫，我們的一體化技術平台都能為企業提供充足的工具與支援，讓溝通更加自信與精準。”目前，Notified 服務全球逾 10,000 家客戶，包括成長型企業和國際知名品牌，其解決方案深受財富 100 強及新興市場領導者的信賴。

關於Notified

我們是Notified，您的故事由此開始。作為唯一專注於服務投資者關係與公共關係專業人士的技術合作夥伴，我們助您掌控並放大企業敘事。我們全面整合的PR和IR平台涵蓋每一個環節——無論是精準觸達目標媒體、新聞稿發佈與成效衡量，還是打造全新IR網站、管理投資者日、業績發佈及監管文件提交。連接兩大領域，GlobeNewswire是全球最大、最受信賴的新聞稿分發網絡之一，30多年來為全球頂尖機構提供服務。攜手合作，我們助力傳訊者推動世界更美好。

Notified隸屬於Equiniti Group Limited（EQ）。

關於 ORY 亞太－美國大會

ORY 亞太－美國大會是一場面向全球金融市場專業人士、投資者及企業的高端論壇，致力於促進亞太地區發展並協助企業進入美國資本市場。本次大會由 Ortoli Rosenstadt Ye Pte Ltd 律師事務所與納斯達克聯合主辦，為參與者提供深入討論與高效對接的平台。

媒體聯絡：

Khoo Chong Thye邱宗泰

Chongthye.khoo@notified.com