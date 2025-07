Dangbei lance le DBOX02 Pro : un vidéoprojecteur laser 4K avec la technologie LaserVibe™ et Google TV – une nouvelle ère pour le cinéma à domicile

TUMWATER, Wash., 04 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, pionnier du divertissement intelligent, annonce le lancement du DBOX02 Pro, un vidéoprojecteur laser 4K de pointe alliant performance cinématographique et adaptabilité intelligente. Doté de la technologie LaserVibe™, d’un support intégré et du réglage d’image InstanPro AI, le DBOX02 Pro transforme n’importe quel espace en véritable salle de cinéma à domicile. Le Dangbei DBOX02 Pro est désormais disponible sur Amazon (US/UK/CA/DE/FR/ES/IT) ainsi que sur le site officiel de Dangbei, au prix de vente conseillé de 1 499 €.

Offre spéciale de lancement : utilisez le code DBOX02PRO pour l’obtenir à 1 424 €, valable jusqu’au 7 juillet.





Une expérience visuelle inégalée

Le DBOX02 Pro offre une qualité de projection exceptionnelle grâce à :



Une luminosité de 2000 lumens ISO en 4K Laser – Visionnez du contenu 4K éclatant même en plein jour, sans avoir besoin d’obscurcir la pièce.



Une précision 4K Laser – Profitez de détails plus nets, de couleurs plus riches (gamut de couleur 108 % Rec. 709) et de contrastes plus profonds pour des images saisissantes de réalisme.



Support intégré et réglage d’image InstanPro AI – Le support intégré permet une rotation horizontale à 360° et une inclinaison verticale jusqu’à 120°, pour un angle de projection optimal sans effort. La technologie InstanPro AI automatise le calibrage de l’image avec : autofocus, correction automatique de trapèze, ajustement à l’écran, évitement d’obstacles, protection des yeux, correction en temps réel et ajustement intelligent de la luminosité – pour une image parfaite sans intervention manuelle.



Une flexibilité d’écran de 40 à 300 pouces – Que ce soit pour un salon cosy ou une séance cinéma en plein air, le DBOX02 Pro s’adapte à tous les environnements.



Système Google TV – Accès à plus de 10 000 applications, dont Netflix sous licence, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max, et plus de 700 000 films et séries.

Pensé pour la vie réelle



Le DBOX02 Pro repousse les limites traditionnelles en matière de luminosité et de praticité grâce à sa technologie LaserVibe™, son support intégré polyvalent, son réglage d’image InstanPro AI, et sa parfaite intégration de Google TV – avec Netflix sous licence. Ce concentré de technologie plug-and-play transforme en un clin d’œil n’importe quel lieu en salle idéale pour une soirée cinéma en famille, une session de gaming immersive ou un film sous les étoiles.

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur haut de gamme de solutions de divertissement intelligent, spécialisé dans les vidéoprojecteurs et autres produits innovants. Plus de 200 millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance à Dangbei pour ses visuels spectaculaires et son expérience sonore immersive, métamorphosant chaque espace en un lieu de divertissement, de travail et de vie dynamique.

Dangbei s’impose aussi comme un leader du développement logiciel pour grands écrans, avec une large bibliothèque d’applications dans les domaines du divertissement, de la santé, de l’éducation et de la productivité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://de.dangbei.com/.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b7cac6c-2375-478d-9629-d6197d49f66a/fr