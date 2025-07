Dangbei lancia il DBOX02 Pro, un proiettore laser 4K con tecnologia LaserVibe™ e Google TV che ridefinisce il concetto di home cinema

TUMWATER, Wash., July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, azienda innovativa nel settore dell'intrattenimento intelligente, ha annunciato il lancio di DBOX02 Pro, un proiettore laser 4K all'avanguardia che unisce prestazioni cinematografiche e adattabilità intelligente. Grazie alla tecnologia LaserVibe™, al supporto integrato ed a InstanPro AI Image Setup, DBOX02 Pro trasforma qualsiasi spazio in un home theater straordinario. Il Dangbei DBOX02 Pro è ora disponibile su Amazon (US/UK/CA/DE/FR/ES/IT) e sul sito web ufficiale di Dangbei al prezzo consigliato di 1.499 €.

Offerta speciale di lancio: usa il codice DBOX02PRO per acquistarlo a € 1.424, valido fino al 7 luglio.

Esperienza visiva impareggiabile

DBOX02 Pro offre prestazioni di proiezione eccellenti grazie a:



Luminosità di 2000 ISO lumen 4K – Guarda contenuti vividi 4K anche alla luce del giorno, senza bisogno di oscurare la stanza.



Precisione laser 4K – Goditi dettagli più nitidi, colori più ricchi (gamma di colore Rec.709 al 108%) e contrasti più profondi per immagini realistiche.



Supporto integrato e InstanPro AI Image Setup – Il supporto integrato offre una rotazione orizzontale di 360° e un'inclinazione verticale di 120°, consentendo una regolazione semplice per ottenere sempre l'angolo di proiezione perfetto. La tecnologia InstanPro AI Image Setup automatizza l'ottimizzazione delle immagini con messa a fuoco automatica, correzione automatica della distorsione trapezoidale, adattamento allo schermo, prevenzione degli ostacoli, protezione degli occhi, correzione della distorsione trapezoidale in tempo reale e regolazione della luminosità tramite IA, garantendo una visualizzazione impeccabile con regolazioni minime.



Flessibilità dello schermo da 40″ a 300″ – Da configurazioni compatte per interni a grandi serate di cinema all'aperto, adattabile a qualsiasi ambiente.



SO Google TV – Accesso a 10.000 app (Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max ecc. con licenza) e oltre 700.000 film e programmi TV.

Progettato per la vita reale



DBOX02 Pro supera i tradizionali limiti in termini di luminosità e praticità grazie alla rivoluzionaria tecnologia LaserVibe™, al versatile supporto integrato, a InstanPro AI Image Setup e alla perfetta integrazione con Google TV, completa di licenza Netflix. Questa potente combinazione offre una brillantezza plug-and-play autentica, trasformando senza sforzo qualsiasi spazio nell'ambiente ideale per serate di cinema in famiglia, giochi immersivi o streaming all'aperto sotto le stelle.

Informazioni su Dangbei

Dangbei è un fornitore di intrattenimento smart di alta gamma specializzato in proiettori e altri prodotti innovativi. Con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei offre immagini straordinarie e un suono coinvolgente, trasformando gli spazi in vivaci centri di intrattenimento, lavoro e vita.

Dangbei è leader nel settore dei software per schermi di grandi dimensioni e offre una vasta libreria di app e contenuti che spaziano dall'intrattenimento alla salute, dall'istruzione alla produttività. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://de.dangbei.com/.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1445f48-9e2f-445c-b1dc-af894ccdb323/it