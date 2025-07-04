CertiK 行政總裁在香港交流策略後鞏固機構市場地位

香港, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 規模最大的 Web3安全服務供應商 CertiK 正式推出CertiK Institutional，這套全週期諮詢與安全解決方案專為全球監管機構、金融機構、銀行、資產管理公司、企業及數碼資產平台打造，進一步強化了該公司在機構領域的市場根基。

是次宣佈為公司聯合創辦人暨行政總裁 Ronghui Gu 教授在香港主持的兩日高級會議及圓桌論壇完美作結。 這些交流合作進一步強化了 CertiK 與受監管金融業及主管機關的合作關係。

機構交流彰顯出市場對可靠區塊鏈基礎設施的需求

6 月 27 日及 30 日，Gu 教授舉行雙邊會議、主持專題討論，並與全球銀行、經紀交易商及數碼資產公司高層進行閉門圓桌會議。

討論核心圍繞機構領域的重點議題：穩定幣風險框架、實體資產代幣化(RWA)、合規落差，與受監管數碼資產市場所需的基礎設施。 各場會議達成明確共識：區塊鏈技術要成功獲機構採納，關鍵在透明度及即時安全基礎設施，而 CertiK 已在多個監管框架中獲公認為值得信賴的合作夥伴。

CertiK 也與香港首間持牌虛擬資產交易平台 OSL 合辦了頂級高管論壇。 論壇以「穩定幣與代幣化資本市場全球視野」為題，邀請了 OSL、HKT Digital Ventures 及 Galaxy 代表發言，匯集了超過 60 位銀行、法律與金融科技領域的專家。 專題討論探討了代幣化、牌照模式及跨境監管協調之道，鞏固了 CertiK 在機構級 Web3 策略的領先地位。

CertiK Institutional 專業方案：專為受監管市場打造

CertiK Institutional 是專為監管機構、金融機構及企業設計的全方位顧問與技術解決方案。 當中結合了 CertiK 於區塊鏈安全、審計及即時監控的核心優勢，為全球受監管環境提供風險管理、合規及代幣化支援。

CertiK 的機構級解決方案包括：

顧問服務、牌照與認證支援：CertiK 提供監管框架、牌照申請路徑、代幣化策略及保證報告的端到端指導。 為了加強機構內部的準備度，CertiK 同時提供結構化培訓與認證計劃，專注提升機構在合規、風險及數碼資產營運方面的能力。

安全與 AML 合規諮詢：全方位區塊鏈安全及反洗黑錢 (AML) 合規方案，協助發現漏洞、訂立行動計劃，並實施保護機構的工具與披露機制。 我們的支援服務包括滿足透明度標準的儲備金證明驗證，以及智能合約審計。 持續培訓確保合規團隊能緊貼最新監管動向。

SkyInsights 與 Skynet 監管系統：透過 SkyInsights v2 滿足全球 AML 標準，這套強大工具具備實時交易審查 (KYT) 與地址審查 (KYA) 功能，專為機構滿足國際合規需求而設。 Skynet 提供無間斷的鏈上監控與異常檢測服務，共同構建機構合規風險的全貌。





CertiK 立足香港發展機構服務，同步擴張全球業務

CertiK 以香港作為亞太區及全球機構服務與監管協作的策略性據點。 CertiK 獲選參與香港政府 OASES 計劃並擔任數碼港網絡活躍成員，與監管機構、金融機構與科技合作夥伴合力打造安全合規的 Web3 基礎設施。

跨出香港，CertiK 運用區域洞察分析推動全球最佳實踐。 公司定期與監管機構及行業組織合作，制定促進區塊鏈生態系統安全、透明度及機構信任的政策框架。 這一在地深耕與全球倡導的雙軌策略，讓 CertiK 能夠推進國際機構安全可靠且可擴展的數碼資產佈局。

CertiK 行政總裁兼聯合創辦人 Ronghui Gu 教授指出：「CertiK 很榮幸能透過合規就緒的機構級 web3 解決方案，協助監管機構、金融機構及企業展開其數碼資產旅程。 追溯審計、穩健運作與信任基礎都是機構採用區塊鏈技術的絕對必要條件。 CertiK 的技術符合全球頂尖金融機構要求的監管與營運標準，而近來在香港的交流活動證實，我們已成功提供此類機構所需的安全保障。」