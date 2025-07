RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons (France), le 4 juillet 2025 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 67 278

Solde en espèces : 295 601,10 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 294 809 titres 889 681,15 € 2 079 transactions VENTE 307 735 titres 916 720,50 € 2 189 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 80 204

Solde en espèces : 268 560,97 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces : 83 358,40 €

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 079 294 809 889 681,15 2 189 307 735 916 720,50 02/01/2025 45 1302 3747,72 74 8687 24446,15 03/01/2025 15 2083 6011,45 24 2232 6477,19 06/01/2025 30 1084 3271,54 43 4773 14495,71 07/01/2025 23 1725 5519,13 29 2943 9478,86 08/01/2025 14 2035 6547,97 20 2365 7649,95 09/01/2025 13 1705 5541,89 20 1403 4600 10/01/2025 7 815 2649,55 21 2305 7634,09 13/01/2025 9 2165 7351,75 19 2205 7537,92 14/01/2025 7 436 1535,28 19 1980 6985,4 15/01/2025 14 1108 4162,26 30 3080 11573,84 16/01/2025 41 10722 40160,32 22 1643 6405,6 17/01/2025 25 5319 18462,87 17 4351 15175,06 20/01/2025 32 6045 20150,73 29 7464 25077,36 21/01/2025 13 2359 7976,99 35 9160 31358,62 22/01/2025 14 2421 8748,83 40 4084 14877,48 23/01/2025 3 560 2098,6 7 1225 4617,5 24/01/2025 35 4429 16437,24 13 3604 13548,11 27/01/2025 51 8401 29738,33 6 1375 4894,55 28/01/2025 6 1459 5246,22 25 4321 15552,72 29/01/2025 70 10698 37184,37 23 4067 14572,51 30/01/2025 33 6489 21884,96 12 1486 4976,22 31/01/2025 16 2310 7544,6 3 658 2127,34 03/02/2025 19 2039 6435,52 15 1909 6056,98 04/02/2025 0 0 0 34 8382 27410,14 05/02/2025 18 5925 19508,18 4 489 1636,72 06/02/2025 12 2812 9402,91 26 4899 16407,76 07/02/2025 22 3297 10766,11 3 201 667,32 10/02/2025 12 2150 7003 17 2242 7375,73 11/02/2025 10 1340 4356,9 6 255 836,45 12/02/2025 1 115 373,75 19 2158 7033,57 13/02/2025 27 3277 10447,27 11 248 798,68 14/02/2025 1 100 312 11 1535 4892,25 17/02/2025 9 1168 3701,2 17 2039 6538,21 18/02/2025 0 0 0 25 4587 15093,78 19/02/2025 7 1800 6040 18 2548 8659,66 20/02/2025 0 0 0 23 2814 9685,15 21/02/2025 31 5760 19794,95 4 285 982,9 24/02/2025 24 4525 15251,05 1 67 225,79 25/02/2025 10 1540 5096,7 4 303 1004,78 26/02/2025 17 4395 14332,56 19 3988 13182,55 27/02/2025 27 3780 12017,94 5 631 2058,69 28/02/2025 10 1163 3649,94 5 2005 6386,2 03/03/2025 23 3393 10407,73 27 5537 17294,73 04/03/2025 21 4460 13909,71 21 3464 10997,62 05/03/2025 10 1650 5166 11 1498 4725,48 06/03/2025 6 856 2691,98 7 762 2412,92 07/03/2025 10 955 2987,2 3 228 714,2 10/03/2025 18 3315 10236,2 0 0 0 11/03/2025 12 1001 3042,21 13 1536 4696,96 12/03/2025 0 0 0 8 1829 5654,1 13/03/2025 23 3873 11858,45 19 3938 12143,12 14/03/2025 6 1454 4405,06 16 4011 12353,23 17/03/2025 10 2945 8968,26 11 2737 8411,94 18/03/2025 9 2730 8555 38 5634 17887,01 19/03/2025 13 1396 4374,71 2 305 957,65 20/03/2025 9 615 1912,7 2 6 18,84 21/03/2025 13 1044 3253,26 12 1294 4070,16 24/03/2025 13 590 1845,11 10 1164 3726,67 25/03/2025 3 120 380,3 10 1058 3337,13 26/03/2025 21 4005 12419,52 1 165 511,5 27/03/2025 9 1625 4966,7 6 987 3023,35 28/03/2025 30 4627 13713,02 8 1004 3083,44 31/03/2025 23 3684 10350,77 9 1493 4201,8 01/04/2025 15 3146 8714,03 19 3463 9721,64 02/04/2025 7 1163 3189,24 8 1046 2876,5 03/04/2025 26 2640 6883,78 13 1762 4616,68 04/04/2025 52 5947 14560,29 38 4363 10554,44 07/04/2025 56 7045 15775,08 71 9233 20863,53 08/04/2025 14 831 2096,84 30 2497 6245,38 09/04/2025 34 4107 9738,95 10 2612 6360 10/04/2025 16 979 2326,31 20 3282 8071,73 11/04/2025 18 3615 8605,91 5 511 1228,8 14/04/2025 14 976 2297,66 17 1730 4136,6 15/04/2025 32 1767 4144,13 53 6163 14579,87 16/04/2025 25 2418 5723,28 7 1786 4229,77 17/04/2025 24 2594 6119,58 5 216 509,61 22/04/2025 11 1237 2915,64 26 3126 7383,71 23/04/2025 46 754 1789,57 40 5911 14069,42 24/04/2025 12 650 1630,86 36 3809 9514,81 25/04/2025 24 2063 5406,33 21 2663 7076,16 28/04/2025 18 1969 5066,81 11 699 1832,84 29/04/2025 6 419 1059,62 10 444 1130,52 30/04/2025 28 2310 5726,31 16 948 2370,91 02/05/2025 4 509 1254,93 45 3612 9282,24 05/05/2025 20 1298 3638,6 30 2184 6173,3 06/05/2025 27 2053 5769,27 25 1575 4466,84 07/05/2025 23 1183 3311,94 16 1097 3067,92 08/05/2025 34 2598 7058,94 37 2446 6900,23 09/05/2025 15 1223 3300,61 18 1307 3540,31 12/05/2025 0 0 0 27 2084 5741,56 13/05/2025 14 2120 6214,8 25 3284 9785,25 14/05/2025 11 2820 8141 0 0 0 15/05/2025 6 359 1030,24 10 744 2142,9 16/05/2025 13 704 2016,55 7 724 2092,77 19/05/2025 12 3797 10816,32 0 0 0 20/05/2025 36 7422 20062,31 1 1 2,85 21/05/2025 38 6733 16940,91 24 5656 14809,49 22/05/2025 14 1392 3269,36 20 3117 7351,18 23/05/2025 4 1513 3587,18 26 4202 10151,91 26/05/2025 5 2124 5731,61 18 3973 10909,86 27/05/2025 17 2122 5725,58 11 1980 5388,97 28/05/2025 9 1223 3309,19 15 3365 9237,93 29/05/2025 6 1705 4629,76 12 2620 7155,48 30/05/2025 0 0 0 8 1070 2970,64 02/06/2025 21 5353 14562,84 15 3895 10661,39 03/06/2025 0 0 0 27 3341 9307,36 04/06/2025 18 1765 5047,19 16 822 2372,05 05/06/2025 17 1783 5001,49 16 1693 4763,76 06/06/2025 21 2422 6734,61 20 2518 7005,83 09/06/2025 6 323 899,81 15 1644 4632,96 10/06/2025 20 3472 9806,32 18 2498 7121,3 11/06/2025 16 2070 5805,52 2 345 966 12/06/2025 14 1959 5377,06 6 296 813,23 13/06/2025 19 3953 10324,45 11 2839 7684,32 16/06/2025 9 1050 2758,46 5 1776 4697,34 17/06/2025 9 2003 5227,43 6 802 2094,74 18/06/2025 0 0 0 36 9253 25395,78 19/06/2025 13 3721 10563,55 27 5029 14533,31 20/06/2025 0 0 0 23 2442 7659,82 23/06/2025 16 3160 9876,9 10 1586 4954,98 24/06/2025 12 2951 9127,74 6 1210 3813,8 25/06/2025 8 2042 6420,05 20 3829 12082,79 26/06/2025 13 1214 3920,37 13 1291 4204,79 27/06/2025 3 750 2406,53 9 830 2668,28 30/06/2025 3 96 335,04 25 2845 9524,78

