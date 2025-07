Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 7 July 2025

Share buyback programme – week 27

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 104,200 1,351.29 140,804,255 30 June 2025 4,000 1,385.75 5,543,000 1 July 2025 4,300 1,373.36 5,905,448 2 July 2025 4,000 1,381.32 5,525,280 3 July 2025 4,000 1,399.23 5,596,920 4 July 2025 4,000 1,390.10 5,560,400 Total under the share buyback programme 124,500 1,356.91 168,935,303 Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706 Total bought back 538,700 1,241.74 668,924,009

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

538,700 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.12 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time - CET 8 1390 XCSE 20250630 9:01:03.785000 9 1386 XCSE 20250630 9:01:52.355000 18 1389 XCSE 20250630 9:09:57.692000 18 1388 XCSE 20250630 9:14:28.542000 17 1387 XCSE 20250630 9:15:24.046000 17 1387 XCSE 20250630 9:17:48.107000 18 1388 XCSE 20250630 9:33:15.237000 20 1388 XCSE 20250630 9:33:15.237000 20 1388 XCSE 20250630 9:33:15.237000 9 1388 XCSE 20250630 9:33:15.239000 9 1388 XCSE 20250630 9:33:52.558000 25 1388 XCSE 20250630 9:33:52.558000 17 1385 XCSE 20250630 9:39:00.222000 8 1385 XCSE 20250630 9:39:00.222000 21 1384 XCSE 20250630 9:44:16.509000 4 1384 XCSE 20250630 9:44:16.509000 16 1384 XCSE 20250630 9:44:16.525000 26 1385 XCSE 20250630 9:50:02.679000 35 1390 XCSE 20250630 9:54:20.920000 9 1390 XCSE 20250630 9:55:42.182000 28 1390 XCSE 20250630 9:55:42.339000 22 1391 XCSE 20250630 10:02:25.687000 9 1391 XCSE 20250630 10:03:09.184000 9 1391 XCSE 20250630 10:03:59.186000 9 1391 XCSE 20250630 10:04:55.204000 9 1391 XCSE 20250630 10:05:45.880000 9 1391 XCSE 20250630 10:06:43.052000 9 1391 XCSE 20250630 10:07:34.266000 8 1391 XCSE 20250630 10:08:31.183000 1 1391 XCSE 20250630 10:08:31.183000 17 1387 XCSE 20250630 10:08:51.227000 8 1387 XCSE 20250630 10:08:51.227000 9 1387 XCSE 20250630 10:08:51.227000 9 1386 XCSE 20250630 10:23:47.183000 9 1387 XCSE 20250630 10:23:54.607000 9 1387 XCSE 20250630 10:23:54.618000 9 1387 XCSE 20250630 10:23:54.627000 9 1387 XCSE 20250630 10:23:54.636000 9 1387 XCSE 20250630 10:23:54.643000 9 1387 XCSE 20250630 10:23:54.652000 9 1387 XCSE 20250630 10:24:40.183000 9 1387 XCSE 20250630 10:25:42.182000 3 1387 XCSE 20250630 10:26:28.182000 13 1389 XCSE 20250630 10:34:57.479000 9 1389 XCSE 20250630 10:34:57.479000 9 1389 XCSE 20250630 10:34:57.480000 26 1389 XCSE 20250630 10:34:57.499000 9 1389 XCSE 20250630 10:34:57.499000 17 1387 XCSE 20250630 10:44:40.175000 8 1387 XCSE 20250630 10:44:40.175000 9 1387 XCSE 20250630 10:44:40.175000 34 1387 XCSE 20250630 10:44:40.424000 4 1387 XCSE 20250630 10:44:40.424000 9 1387 XCSE 20250630 10:45:04.182000 9 1387 XCSE 20250630 10:45:25.182000 8 1387 XCSE 20250630 10:45:52.551000 1 1387 XCSE 20250630 10:45:52.551000 19 1386 XCSE 20250630 10:46:48.130000 9 1386 XCSE 20250630 10:47:00.321000 9 1386 XCSE 20250630 10:47:12.549000 9 1386 XCSE 20250630 10:47:23.588000 9 1386 XCSE 20250630 10:47:40.183000 17 1385 XCSE 20250630 10:48:05.239000 17 1385 XCSE 20250630 10:48:10.150000 17 1382 XCSE 20250630 10:53:21.249000 8 1382 XCSE 20250630 10:53:21.249000 9 1380 XCSE 20250630 10:56:40.183000 2 1380 XCSE 20250630 10:57:35.892000 6 1380 XCSE 20250630 10:58:27.265000 3 1380 XCSE 20250630 10:58:27.265000 6 1380 XCSE 20250630 11:02:05.302000 2 1380 XCSE 20250630 11:02:05.302000 9 1380 XCSE 20250630 11:02:05.302000 8 1380 XCSE 20250630 11:02:05.302000 18 1381 XCSE 20250630 11:06:46.770000 18 1381 XCSE 20250630 11:06:46.772000 17 1382 XCSE 20250630 11:09:49.039000 9 1381 XCSE 20250630 11:12:30.097000 8 1383 XCSE 20250630 11:15:52.153000 9 1383 XCSE 20250630 11:15:52.155000 9 1383 XCSE 20250630 11:15:52.158000 9 1383 XCSE 20250630 11:15:52.159000 9 1384 XCSE 20250630 11:16:53.906000 3 1385 XCSE 20250630 11:17:11.752000 17 1384 XCSE 20250630 11:21:08.106000 17 1385 XCSE 20250630 11:31:18.052000 17 1385 XCSE 20250630 11:31:18.053000 9 1383 XCSE 20250630 11:31:21.839000 8 1383 XCSE 20250630 11:31:21.839000 2 1383 XCSE 20250630 11:31:21.839000 6 1383 XCSE 20250630 11:31:34.207000 19 1383 XCSE 20250630 11:31:34.207000 25 1382 XCSE 20250630 11:36:30.411000 4 1382 XCSE 20250630 11:37:18.957000 9 1382 XCSE 20250630 11:37:18.958000 17 1382 XCSE 20250630 11:46:18.013000 17 1382 XCSE 20250630 11:46:18.014000 14 1383 XCSE 20250630 11:51:44.256000 14 1383 XCSE 20250630 11:51:44.256000 14 1383 XCSE 20250630 11:51:44.262000 11 1383 XCSE 20250630 11:51:44.262000 3 1383 XCSE 20250630 11:52:34.847000 42 1383 XCSE 20250630 11:53:28.052000 33 1382 XCSE 20250630 12:01:58.215000 27 1383 XCSE 20250630 12:13:26.965000 25 1383 XCSE 20250630 12:13:26.967000 33 1383 XCSE 20250630 12:15:39.286000 8 1383 XCSE 20250630 12:15:39.286000 42 1381 XCSE 20250630 12:15:44.195000 17 1380 XCSE 20250630 12:41:40.099000 9 1379 XCSE 20250630 12:43:06.182000 9 1380 XCSE 20250630 12:46:32.182000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.171000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.177000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.179000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.180000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.181000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.182000 9 1381 XCSE 20250630 12:47:40.183000 9 1382 XCSE 20250630 12:49:33.367000 9 1382 XCSE 20250630 12:49:33.368000 9 1383 XCSE 20250630 12:49:50.503000 34 1383 XCSE 20250630 12:55:31.475000 7 1383 XCSE 20250630 12:55:31.475000 26 1382 XCSE 20250630 12:55:31.498000 8 1382 XCSE 20250630 12:55:31.498000 9 1382 XCSE 20250630 12:55:31.498000 34 1382 XCSE 20250630 12:55:52.104000 17 1383 XCSE 20250630 13:06:06.665000 8 1383 XCSE 20250630 13:06:31.095000 8 1383 XCSE 20250630 13:06:31.095000 8 1383 XCSE 20250630 13:06:31.095000 17 1383 XCSE 20250630 13:06:31.095000 1 1387 XCSE 20250630 13:13:42.928000 13 1388 XCSE 20250630 13:23:19.395000 8 1388 XCSE 20250630 13:23:19.395000 9 1388 XCSE 20250630 13:23:19.395000 8 1388 XCSE 20250630 13:23:19.395000 34 1388 XCSE 20250630 13:23:19.398000 3 1387 XCSE 20250630 13:23:19.444000 4 1387 XCSE 20250630 13:23:19.444000 43 1387 XCSE 20250630 13:23:19.461000 7 1387 XCSE 20250630 13:23:19.461000 16 1387 XCSE 20250630 13:26:01.033000 10 1387 XCSE 20250630 13:26:01.033000 7 1386 XCSE 20250630 13:32:01.017000 7 1386 XCSE 20250630 13:32:01.017000 16 1387 XCSE 20250630 13:34:26.663000 9 1387 XCSE 20250630 13:34:26.663000 26 1386 XCSE 20250630 13:37:24.218000 9 1386 XCSE 20250630 13:37:24.218000 33 1385 XCSE 20250630 13:37:35.142000 41 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 16 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 16 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 17 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 24 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 22 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 2 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 16 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 33 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 24 1385 XCSE 20250630 13:55:50.439000 109 1386 XCSE 20250630 13:58:03.395000 8 1386 XCSE 20250630 13:58:03.395000 115 1386 XCSE 20250630 14:00:26.104000 17 1387 XCSE 20250630 14:26:19.204000 8 1387 XCSE 20250630 14:26:19.204000 9 1387 XCSE 20250630 14:26:19.204000 8 1387 XCSE 20250630 14:26:19.204000 17 1386 XCSE 20250630 14:37:47.025000 8 1386 XCSE 20250630 14:37:47.025000 23 1388 XCSE 20250630 14:40:23.465000 30 1388 XCSE 20250630 14:40:23.465000 1 1388 XCSE 20250630 14:41:55.093000 30 1388 XCSE 20250630 14:41:55.093000 1 1388 XCSE 20250630 14:44:55.119000 15 1388 XCSE 20250630 14:44:55.119000 9 1387 XCSE 20250630 14:47:27.899000 8 1387 XCSE 20250630 14:47:52.101000 8 1387 XCSE 20250630 14:47:52.101000 8 1387 XCSE 20250630 14:47:52.101000 9 1387 XCSE 20250630 14:47:52.101000 25 1386 XCSE 20250630 14:48:40.106000 25 1386 XCSE 20250630 14:59:04.056000 25 1385 XCSE 20250630 15:12:25.183000 8 1385 XCSE 20250630 15:12:25.183000 8 1385 XCSE 20250630 15:12:25.183000 8 1385 XCSE 20250630 15:12:25.183000 41 1385 XCSE 20250630 15:12:25.186000 18 1387 XCSE 20250630 15:30:17.763000 17 1387 XCSE 20250630 15:30:17.763000 35 1388 XCSE 20250630 15:32:49.336000 34 1387 XCSE 20250630 15:43:54.853000 8 1387 XCSE 20250630 15:43:54.853000 8 1387 XCSE 20250630 15:43:54.853000 8 1387 XCSE 20250630 15:43:54.853000 9 1387 XCSE 20250630 15:44:33.183000 33 1389 XCSE 20250630 15:50:26.630000 3 1389 XCSE 20250630 15:50:26.630000 12 1389 XCSE 20250630 15:50:26.630000 9 1389 XCSE 20250630 15:51:03.184000 9 1389 XCSE 20250630 15:51:25.182000 8 1389 XCSE 20250630 15:53:38.092000 1 1389 XCSE 20250630 15:53:38.092000 8 1389 XCSE 20250630 15:57:14.042000 1 1389 XCSE 20250630 15:57:14.042000 51 1389 XCSE 20250630 15:57:27.107000 14 1389 XCSE 20250630 16:00:00.413000 41 1388 XCSE 20250630 16:00:40.816000 44 1388 XCSE 20250630 16:00:41.467000 35 1387 XCSE 20250630 16:00:55.643000 32 1386 XCSE 20250630 16:00:57.241000 18 1388 XCSE 20250630 16:11:40.315000 8 1388 XCSE 20250630 16:11:40.315000 35 1387 XCSE 20250630 16:21:38.942000 9 1387 XCSE 20250630 16:21:38.942000 9 1387 XCSE 20250630 16:21:38.942000 44 1386 XCSE 20250630 16:21:45.102000 17 1386 XCSE 20250630 16:22:11.081029 500 1386 XCSE 20250630 16:22:17.185832 145 1386 XCSE 20250630 16:22:17.185851 8 1386 XCSE 20250701 9:05:47.044000 1 1386 XCSE 20250701 9:05:47.044000 7 1386 XCSE 20250701 9:05:49.461000 9 1389 XCSE 20250701 9:08:53.365000 16 1389 XCSE 20250701 9:10:01.217000 17 1388 XCSE 20250701 9:12:12.436000 17 1387 XCSE 20250701 9:13:58.814000 8 1386 XCSE 20250701 9:13:58.861000 16 1386 XCSE 20250701 9:18:51.518000 17 1386 XCSE 20250701 9:19:55.102000 17 1387 XCSE 20250701 9:21:43.201000 17 1386 XCSE 20250701 9:25:27.096000 17 1385 XCSE 20250701 9:28:47.782000 8 1385 XCSE 20250701 9:28:47.782000 17 1385 XCSE 20250701 9:31:48.764000 4 1385 XCSE 20250701 9:31:48.764000 10 1383 XCSE 20250701 9:32:55.062000 25 1382 XCSE 20250701 9:34:21.467000 17 1381 XCSE 20250701 9:38:10.080000 18 1379 XCSE 20250701 9:43:03.098000 8 1379 XCSE 20250701 9:43:03.098000 1 1379 XCSE 20250701 9:43:03.098000 9 1380 XCSE 20250701 9:46:25.894000 17 1379 XCSE 20250701 9:47:42.105000 9 1380 XCSE 20250701 9:49:54.043000 9 1380 XCSE 20250701 9:50:36.096000 9 1380 XCSE 20250701 9:51:33.097000 17 1379 XCSE 20250701 9:51:47.485000 17 1378 XCSE 20250701 9:52:11.756000 17 1378 XCSE 20250701 9:57:12.298000 8 1377 XCSE 20250701 9:57:15.357000 9 1377 XCSE 20250701 9:57:36.386000 8 1377 XCSE 20250701 9:57:36.386000 17 1375 XCSE 20250701 10:00:19.105000 9 1375 XCSE 20250701 10:00:19.105000 25 1376 XCSE 20250701 10:01:47.369000 25 1375 XCSE 20250701 10:02:02.746000 2 1373 XCSE 20250701 10:05:06.637000 33 1373 XCSE 20250701 10:05:06.637000 18 1374 XCSE 20250701 10:11:38.155000 25 1372 XCSE 20250701 10:17:26.847000 7 1372 XCSE 20250701 10:20:10.095000 9 1374 XCSE 20250701 10:22:05.248000 9 1374 XCSE 20250701 10:22:33.861000 9 1374 XCSE 20250701 10:23:24.557000 27 1373 XCSE 20250701 10:24:34.891000 6 1373 XCSE 20250701 10:25:32.548000 18 1372 XCSE 20250701 10:26:25.094000 8 1372 XCSE 20250701 10:26:25.094000 17 1374 XCSE 20250701 10:32:28.104000 17 1373 XCSE 20250701 10:32:38.846000 18 1372 XCSE 20250701 10:34:36.731000 7 1372 XCSE 20250701 10:38:37.083000 17 1371 XCSE 20250701 10:46:17.042000 11 1373 XCSE 20250701 10:46:32.175000 11 1373 XCSE 20250701 10:46:32.987000 18 1373 XCSE 20250701 10:46:33.008000 9 1373 XCSE 20250701 10:47:12.096000 9 1373 XCSE 20250701 10:48:01.096000 8 1373 XCSE 20250701 10:49:10.097000 1 1373 XCSE 20250701 10:49:10.097000 8 1373 XCSE 20250701 10:50:12.096000 1 1373 XCSE 20250701 10:50:12.096000 8 1373 XCSE 20250701 10:51:14.587000 1 1373 XCSE 20250701 10:51:14.587000 8 1373 XCSE 20250701 10:52:23.455000 1 1373 XCSE 20250701 10:52:23.455000 9 1373 XCSE 20250701 10:53:26.915000 9 1373 XCSE 20250701 10:54:30.095000 9 1373 XCSE 20250701 10:55:34.205000 33 1371 XCSE 20250701 10:55:58.278000 10 1374 XCSE 20250701 10:58:22.650000 33 1372 XCSE 20250701 11:00:15.100000 41 1373 XCSE 20250701 11:04:46.025000 41 1373 XCSE 20250701 11:04:46.109000 33 1372 XCSE 20250701 11:06:54.461000 17 1372 XCSE 20250701 11:09:58.575000 17 1371 XCSE 20250701 11:11:19.747000 18 1370 XCSE 20250701 11:20:10.385000 17 1369 XCSE 20250701 11:23:00.618000 4 1367 XCSE 20250701 11:27:22.451000 35 1368 XCSE 20250701 11:39:18.775000 300 1366 XCSE 20250701 11:39:18.775432 26 1367 XCSE 20250701 11:39:18.909000 27 1366 XCSE 20250701 11:39:19.040000 25 1366 XCSE 20250701 11:39:19.067000 33 1368 XCSE 20250701 11:42:46.100000 25 1367 XCSE 20250701 11:45:08.906000 8 1367 XCSE 20250701 11:45:08.906000 8 1367 XCSE 20250701 11:45:08.906000 35 1366 XCSE 20250701 11:46:56.017000 33 1366 XCSE 20250701 11:57:16.100000 41 1368 XCSE 20250701 12:15:48.134000 5 1369 XCSE 20250701 12:22:46.302000 11 1369 XCSE 20250701 12:22:46.302000 41 1368 XCSE 20250701 12:22:46.322000 42 1367 XCSE 20250701 12:23:13.220000 18 1367 XCSE 20250701 12:29:21.005000 25 1368 XCSE 20250701 12:31:01.725000 26 1368 XCSE 20250701 12:31:43.441000 17 1368 XCSE 20250701 12:38:15.064000 9 1368 XCSE 20250701 12:38:15.064000 17 1367 XCSE 20250701 12:42:54.835000 8 1367 XCSE 20250701 12:42:54.835000 8 1367 XCSE 20250701 12:42:54.835000 35 1366 XCSE 20250701 12:48:15.698000 35 1365 XCSE 20250701 12:51:19.617000 26 1364 XCSE 20250701 12:55:52.974000 8 1364 XCSE 20250701 12:55:52.974000 168 1368 XCSE 20250701 13:17:10.154000 26 1368 XCSE 20250701 13:45:24.899000 8 1368 XCSE 20250701 13:45:24.899000 1 1370 XCSE 20250701 14:07:21.244000 2 1370 XCSE 20250701 14:07:30.134000 1 1370 XCSE 20250701 14:10:01.478000 1 1370 XCSE 20250701 14:13:00.515000 1 1370 XCSE 20250701 14:13:00.516000 6 1370 XCSE 20250701 14:13:06.837000 1 1370 XCSE 20250701 14:13:06.856000 22 1370 XCSE 20250701 14:20:16.584000 7 1370 XCSE 20250701 14:20:16.584000 6 1370 XCSE 20250701 14:20:16.584000 6 1370 XCSE 20250701 14:20:16.584000 43 1370 XCSE 20250701 14:23:25.976000 8 1370 XCSE 20250701 14:23:25.976000 9 1370 XCSE 20250701 14:24:16.118000 53 1369 XCSE 20250701 14:29:00.710000 9 1369 XCSE 20250701 14:29:00.710000 13 1370 XCSE 20250701 14:42:02.008000 11 1370 XCSE 20250701 14:42:02.008000 19 1373 XCSE 20250701 14:58:55.076000 2 1373 XCSE 20250701 14:58:55.076000 11 1373 XCSE 20250701 14:58:55.076000 11 1373 XCSE 20250701 14:58:55.076000 12 1373 XCSE 20250701 14:58:55.076000 27 1373 XCSE 20250701 14:58:55.082000 41 1373 XCSE 20250701 14:58:55.180000 8 1374 XCSE 20250701 15:00:36.100000 3 1374 XCSE 20250701 15:00:36.100000 41 1373 XCSE 20250701 15:03:16.722000 26 1373 XCSE 20250701 15:22:37.176000 9 1373 XCSE 20250701 15:22:37.176000 8 1373 XCSE 20250701 15:22:37.176000 33 1373 XCSE 20250701 15:30:17.570000 6 1372 XCSE 20250701 15:30:28.096000 9 1372 XCSE 20250701 15:31:05.202000 10 1374 XCSE 20250701 15:35:51.706000 6 1375 XCSE 20250701 15:39:20.959000 6 1375 XCSE 20250701 15:39:20.959000 9 1375 XCSE 20250701 15:39:20.959000 12 1375 XCSE 20250701 15:39:20.959000 51 1375 XCSE 20250701 15:43:00.027000 4 1376 XCSE 20250701 15:43:38.009000 120 1376 XCSE 20250701 15:43:38.009000 3 1377 XCSE 20250701 15:48:59.835000 41 1378 XCSE 20250701 15:50:04.880000 1 1379 XCSE 20250701 15:55:10.693000 35 1379 XCSE 20250701 15:55:10.693000 9 1379 XCSE 20250701 15:55:10.693000 9 1379 XCSE 20250701 15:55:10.693000 98 1379 XCSE 20250701 15:55:10.693000 1 1379 XCSE 20250701 15:55:10.693000 88 1378 XCSE 20250701 15:55:21.762000 70 1378 XCSE 20250701 15:55:21.764000 9 1377 XCSE 20250701 15:55:21.801000 9 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 9 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 8 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 9 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 8 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 1 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 8 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 9 1376 XCSE 20250701 15:57:24.822000 1 1376 XCSE 20250701 16:03:00.576000 2 1376 XCSE 20250701 16:03:00.576000 40 1376 XCSE 20250701 16:03:00.576000 52 1376 XCSE 20250701 16:08:40.836000 35 1376 XCSE 20250701 16:09:01.953000 9 1376 XCSE 20250701 16:09:01.953000 9 1374 XCSE 20250701 16:09:26.096000 9 1374 XCSE 20250701 16:09:40.096000 9 1374 XCSE 20250701 16:09:55.761000 27 1375 XCSE 20250701 16:14:36.829000 25 1376 XCSE 20250701 16:20:00.076000 8 1376 XCSE 20250701 16:20:00.076000 7 1376 XCSE 20250701 16:20:00.076000 17 1376 XCSE 20250701 16:20:00.076000 9 1376 XCSE 20250701 16:20:21.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:20:31.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:20:42.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:20:51.097000 4 1376 XCSE 20250701 16:21:00.077000 5 1376 XCSE 20250701 16:21:00.077000 9 1376 XCSE 20250701 16:21:13.235000 9 1376 XCSE 20250701 16:21:28.096000 26 1375 XCSE 20250701 16:21:39.457000 9 1375 XCSE 20250701 16:21:39.457000 9 1375 XCSE 20250701 16:21:39.457000 35 1375 XCSE 20250701 16:22:05.562000 8 1375 XCSE 20250701 16:22:05.562000 9 1376 XCSE 20250701 16:24:40.966000 8 1376 XCSE 20250701 16:24:40.966000 8 1376 XCSE 20250701 16:24:40.966000 2 1376 XCSE 20250701 16:24:40.966000 22 1376 XCSE 20250701 16:24:40.966000 13 1376 XCSE 20250701 16:24:40.990000 12 1376 XCSE 20250701 16:24:41.094000 9 1376 XCSE 20250701 16:24:47.096000 10 1376 XCSE 20250701 16:24:58.096000 3 1376 XCSE 20250701 16:25:08.097000 6 1376 XCSE 20250701 16:25:08.097000 9 1376 XCSE 20250701 16:25:16.977000 5 1376 XCSE 20250701 16:25:26.095000 4 1376 XCSE 20250701 16:25:26.095000 9 1376 XCSE 20250701 16:25:34.654000 9 1376 XCSE 20250701 16:25:43.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:25:59.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:26:16.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:26:32.011000 9 1376 XCSE 20250701 16:26:50.223000 4 1376 XCSE 20250701 16:27:07.096000 5 1376 XCSE 20250701 16:27:07.096000 6 1376 XCSE 20250701 16:27:23.096000 2 1376 XCSE 20250701 16:27:23.096000 1 1376 XCSE 20250701 16:27:23.096000 9 1376 XCSE 20250701 16:27:41.423000 4 1376 XCSE 20250701 16:27:59.172728 11 1376 XCSE 20250701 16:27:59.172728 40 1376 XCSE 20250701 16:27:59.172728 250 1376 XCSE 20250701 16:27:59.188449 44 1376 XCSE 20250701 16:27:59.188467 17 1379 XCSE 20250702 9:05:49.227000 17 1379 XCSE 20250702 9:07:58.145000 17 1380 XCSE 20250702 9:07:58.146000 17 1378 XCSE 20250702 9:07:58.164000 17 1377 XCSE 20250702 9:09:19.895000 18 1377 XCSE 20250702 9:09:26.816000 9 1376 XCSE 20250702 9:14:53.021000 9 1376 XCSE 20250702 9:14:53.021000 17 1375 XCSE 20250702 9:18:08.102000 4 1377 XCSE 20250702 9:32:32.485000 15 1377 XCSE 20250702 9:32:39.278000 6 1377 XCSE 20250702 9:32:39.278000 9 1377 XCSE 20250702 9:32:39.278000 9 1377 XCSE 20250702 9:32:39.297000 4 1377 XCSE 20250702 9:32:39.297000 17 1375 XCSE 20250702 9:32:43.555000 17 1374 XCSE 20250702 9:35:08.782000 18 1373 XCSE 20250702 9:35:38.191000 17 1371 XCSE 20250702 9:36:53.177000 17 1371 XCSE 20250702 9:44:00.467000 17 1371 XCSE 20250702 9:55:57.098000 14 1372 XCSE 20250702 9:55:57.145000 6 1377 XCSE 20250702 9:57:46.236000 17 1376 XCSE 20250702 10:10:02.112000 9 1376 XCSE 20250702 10:10:02.112000 8 1376 XCSE 20250702 10:10:02.112000 5 1377 XCSE 20250702 10:21:39.107000 1 1377 XCSE 20250702 10:21:39.126000 24 1378 XCSE 20250702 10:30:31.293000 4 1377 XCSE 20250702 10:30:58.703000 6 1379 XCSE 20250702 10:32:46.715000 33 1378 XCSE 20250702 10:32:46.716000 9 1379 XCSE 20250702 10:33:26.739000 9 1379 XCSE 20250702 10:33:26.795000 5 1382 XCSE 20250702 10:56:13.803000 12 1382 XCSE 20250702 10:56:47.107000 5 1382 XCSE 20250702 10:56:47.107000 18 1381 XCSE 20250702 11:01:40.297000 18 1380 XCSE 20250702 11:08:14.096000 9 1380 XCSE 20250702 11:08:14.096000 8 1380 XCSE 20250702 11:08:14.096000 9 1380 XCSE 20250702 11:08:14.096000 33 1380 XCSE 20250702 11:12:12.355000 18 1380 XCSE 20250702 11:12:12.361000 15 1380 XCSE 20250702 11:12:12.361000 34 1380 XCSE 20250702 11:12:12.407000 20 1379 XCSE 20250702 11:14:13.572000 6 1379 XCSE 20250702 11:14:39.560000 8 1381 XCSE 20250702 11:17:36.354000 34 1380 XCSE 20250702 11:17:36.357000 50 1380 XCSE 20250702 11:18:39.090000 13 1380 XCSE 20250702 11:18:39.090000 8 1380 XCSE 20250702 11:18:39.093000 13 1380 XCSE 20250702 11:18:39.093000 12 1380 XCSE 20250702 11:18:39.094000 13 1380 XCSE 20250702 11:19:27.258000 21 1380 XCSE 20250702 11:19:27.258000 9 1380 XCSE 20250702 11:19:33.791000 8 1379 XCSE 20250702 11:19:33.808000 17 1380 XCSE 20250702 11:20:54.001000 25 1379 XCSE 20250702 11:21:46.025000 49 1379 XCSE 20250702 11:30:23.382000 50 1378 XCSE 20250702 11:30:23.446000 42 1378 XCSE 20250702 11:38:28.563000 9 1378 XCSE 20250702 11:38:28.563000 8 1378 XCSE 20250702 11:38:28.563000 20 1378 XCSE 20250702 11:38:28.568000 27 1379 XCSE 20250702 11:43:12.179000 25 1379 XCSE 20250702 11:43:12.179000 15 1379 XCSE 20250702 11:43:52.885000 6 1379 XCSE 20250702 11:44:16.075000 7 1380 XCSE 20250702 11:48:34.069000 19 1380 XCSE 20250702 11:48:34.069000 2 1380 XCSE 20250702 11:49:14.217000 8 1380 XCSE 20250702 11:49:27.918000 1 1380 XCSE 20250702 11:49:27.918000 25 1380 XCSE 20250702 11:52:57.118000 26 1379 XCSE 20250702 11:57:37.208000 1 1379 XCSE 20250702 11:57:37.208000 7 1379 XCSE 20250702 11:58:17.846000 27 1379 XCSE 20250702 11:58:17.846000 35 1379 XCSE 20250702 11:58:17.857000 27 1379 XCSE 20250702 11:59:13.099000 17 1379 XCSE 20250702 12:08:55.247000 8 1379 XCSE 20250702 12:08:55.247000 8 1379 XCSE 20250702 12:08:55.247000 2 1384 XCSE 20250702 12:27:56.351000 9 1384 XCSE 20250702 12:27:56.371000 2 1384 XCSE 20250702 12:28:06.381000 14 1385 XCSE 20250702 12:28:14.927000 17 1385 XCSE 20250702 12:28:14.927000 17 1385 XCSE 20250702 12:36:54.094000 8 1385 XCSE 20250702 12:36:54.094000 9 1385 XCSE 20250702 12:36:54.094000 8 1387 XCSE 20250702 12:40:47.733000 8 1387 XCSE 20250702 12:40:47.739000 10 1388 XCSE 20250702 12:42:59.498000 10 1388 XCSE 20250702 12:42:59.498000 10 1388 XCSE 20250702 12:42:59.503000 9 1388 XCSE 20250702 12:42:59.580000 8 1387 XCSE 20250702 12:43:04.035000 17 1387 XCSE 20250702 12:43:04.035000 6 1388 XCSE 20250702 12:53:40.122000 13 1388 XCSE 20250702 12:53:40.122000 33 1386 XCSE 20250702 12:54:32.109000 17 1386 XCSE 20250702 13:01:45.232000 36 1386 XCSE 20250702 13:13:46.318000 9 1386 XCSE 20250702 13:14:33.217000 9 1386 XCSE 20250702 13:15:56.217000 25 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 8 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 8 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 9 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 16 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 8 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 6 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 2 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 3 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 13 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 1 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 16 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 8 1385 XCSE 20250702 13:15:56.240000 91 1385 XCSE 20250702 13:16:57.298000 8 1385 XCSE 20250702 13:16:57.298000 34 1386 XCSE 20250702 13:33:19.103000 12 1387 XCSE 20250702 13:49:39.657000 11 1387 XCSE 20250702 13:49:39.657000 41 1386 XCSE 20250702 14:00:01.979000 8 1386 XCSE 20250702 14:00:01.979000 8 1386 XCSE 20250702 14:00:01.979000 62 1386 XCSE 20250702 14:02:09.593000 6 1388 XCSE 20250702 14:06:16.715000 8 1388 XCSE 20250702 14:06:34.776000 9 1388 XCSE 20250702 14:07:07.825000 9 1388 XCSE 20250702 14:08:53.217000 2 1388 XCSE 20250702 14:12:33.920000 26 1387 XCSE 20250702 14:15:15.559000 9 1387 XCSE 20250702 14:15:15.559000 8 1387 XCSE 20250702 14:15:15.559000 1 1386 XCSE 20250702 14:17:40.200000 33 1386 XCSE 20250702 14:20:01.808000 9 1386 XCSE 20250702 14:20:01.808000 9 1386 XCSE 20250702 14:20:01.808000 52 1385 XCSE 20250702 14:20:01.826000 44 1384 XCSE 20250702 14:20:07.372000 33 1385 XCSE 20250702 14:25:18.193000 25 1384 XCSE 20250702 14:26:25.126000 8 1384 XCSE 20250702 14:26:25.126000 22 1383 XCSE 20250702 14:29:20.599000 20 1384 XCSE 20250702 14:31:19.175000 5 1384 XCSE 20250702 14:31:19.215000 20 1384 XCSE 20250702 14:31:19.215000 17 1383 XCSE 20250702 14:32:05.108000 9 1382 XCSE 20250702 14:33:08.103000 8 1382 XCSE 20250702 14:33:08.103000 9 1382 XCSE 20250702 14:33:08.184000 17 1382 XCSE 20250702 14:40:33.395000 9 1382 XCSE 20250702 14:41:45.218000 8 1382 XCSE 20250702 14:41:45.218000 17 1381 XCSE 20250702 14:42:25.574000 9 1380 XCSE 20250702 14:46:32.430000 8 1380 XCSE 20250702 14:46:32.430000 26 1382 XCSE 20250702 14:57:45.481000 17 1382 XCSE 20250702 15:01:24.110000 5 1383 XCSE 20250702 15:02:51.910000 34 1383 XCSE 20250702 15:22:06.404000 9 1383 XCSE 20250702 15:22:06.404000 8 1383 XCSE 20250702 15:22:06.404000 9 1383 XCSE 20250702 15:22:06.404000 38 1384 XCSE 20250702 15:29:36.413000 5 1384 XCSE 20250702 15:29:36.413000 42 1383 XCSE 20250702 15:31:02.663000 35 1382 XCSE 20250702 15:31:03.533000 17 1381 XCSE 20250702 15:37:02.422000 17 1380 XCSE 20250702 15:39:04.847000 9 1380 XCSE 20250702 15:39:04.847000 27 1379 XCSE 20250702 15:44:06.058000 8 1379 XCSE 20250702 15:44:06.058000 9 1379 XCSE 20250702 15:44:06.058000 9 1379 XCSE 20250702 15:44:06.058000 8 1379 XCSE 20250702 15:44:06.058000 17 1380 XCSE 20250702 15:50:40.532000 9 1381 XCSE 20250702 15:53:10.307000 9 1381 XCSE 20250702 15:53:24.217000 1 1381 XCSE 20250702 15:53:39.220000 9 1381 XCSE 20250702 15:53:41.218000 1 1381 XCSE 20250702 15:53:55.217000 9 1381 XCSE 20250702 15:53:56.217000 9 1381 XCSE 20250702 15:54:15.117000 1 1381 XCSE 20250702 15:54:52.075000 41 1381 XCSE 20250702 15:55:36.537000 9 1381 XCSE 20250702 15:56:14.218000 13 1381 XCSE 20250702 16:02:28.514000 10 1381 XCSE 20250702 16:02:28.514000 34 1380 XCSE 20250702 16:02:28.529000 9 1380 XCSE 20250702 16:02:28.529000 8 1380 XCSE 20250702 16:02:28.529000 9 1380 XCSE 20250702 16:02:28.529000 8 1380 XCSE 20250702 16:02:28.529000 55 1379 XCSE 20250702 16:02:29.807000 5 1379 XCSE 20250702 16:02:29.807000 21 1379 XCSE 20250702 16:02:29.807000 1 1379 XCSE 20250702 16:07:19.943000 26 1379 XCSE 20250702 16:10:24.100000 41 1381 XCSE 20250702 16:17:03.150000 43 1381 XCSE 20250702 16:17:03.171000 10 1381 XCSE 20250702 16:20:02.740000 310 1381 XCSE 20250702 16:23:36.257472 459 1381 XCSE 20250702 16:23:36.257494 9 1391 XCSE 20250703 9:01:03.374000 9 1389 XCSE 20250703 9:01:03.391000 7 1388 XCSE 20250703 9:07:22.226000 6 1388 XCSE 20250703 9:08:21.113000 4 1388 XCSE 20250703 9:08:21.113000 10 1388 XCSE 20250703 9:10:00.539000 7 1387 XCSE 20250703 9:11:19.227000 2 1387 XCSE 20250703 9:11:19.227000 17 1385 XCSE 20250703 9:11:25.771000 1 1387 XCSE 20250703 9:16:19.791000 13 1387 XCSE 20250703 9:16:19.791000 9 1386 XCSE 20250703 9:20:31.475000 3 1386 XCSE 20250703 9:22:12.053000 5 1386 XCSE 20250703 9:22:12.053000 9 1386 XCSE 20250703 9:22:12.053000 25 1385 XCSE 20250703 9:27:37.918000 24 1387 XCSE 20250703 9:39:21.571000 8 1391 XCSE 20250703 9:40:58.846000 5 1391 XCSE 20250703 9:42:33.097000 19 1391 XCSE 20250703 9:42:33.103000 3 1391 XCSE 20250703 9:42:33.103000 5 1391 XCSE 20250703 9:42:33.103000 1 1394 XCSE 20250703 9:51:36.738000 34 1395 XCSE 20250703 9:58:36.377000 98 1395 XCSE 20250703 9:58:36.622000 17 1396 XCSE 20250703 10:03:18.434000 10 1397 XCSE 20250703 10:05:11.248000 15 1397 XCSE 20250703 10:05:11.248000 26 1396 XCSE 20250703 10:06:35.642000 26 1396 XCSE 20250703 10:06:35.648000 26 1396 XCSE 20250703 10:13:18.322000 8 1396 XCSE 20250703 10:13:18.322000 17 1397 XCSE 20250703 10:18:40.985000 18 1396 XCSE 20250703 10:22:15.105000 9 1396 XCSE 20250703 10:22:15.105000 33 1396 XCSE 20250703 10:26:46.613000 25 1396 XCSE 20250703 10:32:27.180000 8 1396 XCSE 20250703 10:32:27.180000 8 1396 XCSE 20250703 10:32:27.180000 33 1396 XCSE 20250703 10:41:10.305000 6 1397 XCSE 20250703 10:51:07.218000 16 1396 XCSE 20250703 10:53:27.515000 2 1396 XCSE 20250703 10:56:11.325000 7 1396 XCSE 20250703 10:56:11.325000 8 1396 XCSE 20250703 10:56:11.325000 42 1397 XCSE 20250703 11:10:10.197000 8 1397 XCSE 20250703 11:10:10.197000 3 1397 XCSE 20250703 11:16:19.071000 33 1397 XCSE 20250703 11:16:19.091000 77 1399 XCSE 20250703 11:29:34.638000 65 1398 XCSE 20250703 11:29:34.651000 52 1399 XCSE 20250703 11:29:38.865000 9 1398 XCSE 20250703 11:29:38.885000 9 1395 XCSE 20250703 11:29:41.886000 9 1395 XCSE 20250703 11:30:07.480000 9 1395 XCSE 20250703 11:30:07.480000 9 1395 XCSE 20250703 11:30:07.480000 8 1395 XCSE 20250703 11:30:07.480000 9 1394 XCSE 20250703 11:32:16.364000 8 1394 XCSE 20250703 11:32:16.364000 9 1394 XCSE 20250703 11:32:16.364000 17 1392 XCSE 20250703 11:47:21.106000 8 1392 XCSE 20250703 11:47:21.106000 12 1394 XCSE 20250703 12:07:30.598000 57 1395 XCSE 20250703 12:08:37.269000 44 1394 XCSE 20250703 12:08:58.506000 6 1394 XCSE 20250703 12:14:39.268000 19 1394 XCSE 20250703 12:14:39.268000 25 1393 XCSE 20250703 12:14:39.286000 17 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 8 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 8 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 9 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 8 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 8 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 8 1396 XCSE 20250703 12:50:42.641000 18 1396 XCSE 20250703 13:02:24.378000 8 1396 XCSE 20250703 13:02:24.378000 9 1396 XCSE 20250703 13:02:24.378000 8 1396 XCSE 20250703 13:02:24.378000 34 1395 XCSE 20250703 13:03:42.976000 44 1395 XCSE 20250703 13:05:04.633000 27 1394 XCSE 20250703 13:06:55.225000 17 1393 XCSE 20250703 13:09:19.100000 8 1393 XCSE 20250703 13:09:19.100000 8 1393 XCSE 20250703 13:09:19.100000 17 1394 XCSE 20250703 13:22:00.925000 17 1395 XCSE 20250703 13:34:38.572000 8 1395 XCSE 20250703 13:34:38.572000 58 1395 XCSE 20250703 13:34:38.573000 9 1394 XCSE 20250703 13:42:21.920000 8 1394 XCSE 20250703 13:42:21.920000 3 1394 XCSE 20250703 13:42:21.920000 6 1394 XCSE 20250703 13:49:07.215000 3 1394 XCSE 20250703 13:49:07.215000 8 1394 XCSE 20250703 13:49:07.215000 9 1393 XCSE 20250703 13:49:07.232000 92 1396 XCSE 20250703 14:07:05.131000 49 1396 XCSE 20250703 14:07:39.129000 9 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 8 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 8 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 8 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 8 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 8 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 8 1395 XCSE 20250703 14:22:26.753000 17 1398 XCSE 20250703 14:32:33.108000 9 1398 XCSE 20250703 14:32:33.108000 35 1400 XCSE 20250703 14:49:29.931000 9 1400 XCSE 20250703 14:49:29.931000 20 1400 XCSE 20250703 14:53:57.462000 1 1400 XCSE 20250703 14:55:37.688000 62 1401 XCSE 20250703 15:06:25.729000 43 1400 XCSE 20250703 15:13:19.133000 33 1400 XCSE 20250703 15:22:09.185000 8 1400 XCSE 20250703 15:22:09.185000 33 1400 XCSE 20250703 15:24:41.946000 25 1400 XCSE 20250703 15:31:34.009000 11 1400 XCSE 20250703 15:31:34.028000 8 1400 XCSE 20250703 15:32:05.227000 41 1400 XCSE 20250703 15:46:29.807000 497 1400 XCSE 20250703 15:46:29.807385 3 1400 XCSE 20250703 15:46:29.883714 41 1404 XCSE 20250703 15:52:05.986000 53 1405 XCSE 20250703 16:00:53.836000 14 1405 XCSE 20250703 16:01:02.474000 30 1405 XCSE 20250703 16:01:02.474000 42 1405 XCSE 20250703 16:01:02.489000 43 1405 XCSE 20250703 16:01:03.871000 35 1405 XCSE 20250703 16:03:20.332000 137 1405 XCSE 20250703 16:03:20.467000 9 1405 XCSE 20250703 16:03:32.476000 34 1404 XCSE 20250703 16:03:36.410000 74 1404 XCSE 20250703 16:03:36.410000 87 1405 XCSE 20250703 16:10:57.783000 78 1405 XCSE 20250703 16:15:13.072000 145 1405 XCSE 20250703 16:15:13.072110 55 1405 XCSE 20250703 16:15:13.072146 49 1405 XCSE 20250703 16:16:01.049000 9 1404 XCSE 20250703 16:18:24.103000 8 1404 XCSE 20250703 16:18:24.103000 8 1404 XCSE 20250703 16:18:24.103000 8 1404 XCSE 20250703 16:18:24.103000 39 1404 XCSE 20250703 16:27:30.049128 358 1404 XCSE 20250703 16:33:37.575421 8 1404 XCSE 20250704 9:00:09.675000 9 1403 XCSE 20250704 9:00:46.149000 17 1398 XCSE 20250704 9:05:08.462000 17 1396 XCSE 20250704 9:07:21.106000 6 1395 XCSE 20250704 9:11:08.699000 11 1395 XCSE 20250704 9:11:08.699000 8 1395 XCSE 20250704 9:11:08.699000 18 1394 XCSE 20250704 9:12:00.680000 17 1395 XCSE 20250704 9:17:52.255000 17 1395 XCSE 20250704 9:17:52.281000 8 1398 XCSE 20250704 9:22:37.250000 17 1396 XCSE 20250704 9:26:19.447000 8 1396 XCSE 20250704 9:26:19.447000 8 1396 XCSE 20250704 9:26:19.447000 11 1398 XCSE 20250704 9:33:00.119000 25 1399 XCSE 20250704 9:34:20.205000 25 1402 XCSE 20250704 9:40:11.361000 10 1403 XCSE 20250704 9:44:28.682000 6 1403 XCSE 20250704 9:44:28.682000 9 1403 XCSE 20250704 9:44:28.682000 8 1403 XCSE 20250704 9:44:28.682000 1 1403 XCSE 20250704 9:44:28.682000 25 1402 XCSE 20250704 9:49:31.932000 17 1403 XCSE 20250704 9:56:01.860000 8 1403 XCSE 20250704 9:56:01.860000 26 1405 XCSE 20250704 10:13:05.313000 8 1405 XCSE 20250704 10:13:05.313000 16 1405 XCSE 20250704 10:13:05.328000 10 1405 XCSE 20250704 10:13:05.346000 11 1405 XCSE 20250704 10:13:05.452000 30 1405 XCSE 20250704 10:13:05.452000 7 1405 XCSE 20250704 10:13:05.815000 25 1405 XCSE 20250704 10:13:05.815000 12 1405 XCSE 20250704 10:13:09.453000 22 1405 XCSE 20250704 10:13:44.890000 3 1405 XCSE 20250704 10:13:44.890000 9 1405 XCSE 20250704 10:15:51.615000 4 1405 XCSE 20250704 10:17:13.644000 5 1405 XCSE 20250704 10:17:13.644000 2 1405 XCSE 20250704 10:18:39.030000 7 1405 XCSE 20250704 10:18:39.030000 9 1405 XCSE 20250704 10:19:53.685000 9 1405 XCSE 20250704 10:19:53.685000 4 1405 XCSE 20250704 10:22:28.555000 14 1405 XCSE 20250704 10:25:52.840000 4 1405 XCSE 20250704 10:25:52.840000 18 1404 XCSE 20250704 10:27:03.099000 9 1404 XCSE 20250704 10:27:03.099000 17 1403 XCSE 20250704 10:32:07.881000 8 1403 XCSE 20250704 10:32:07.881000 8 1403 XCSE 20250704 10:32:07.881000 8 1403 XCSE 20250704 10:32:07.881000 8 1403 XCSE 20250704 10:32:07.881000 8 1403 XCSE 20250704 10:32:07.881000 53 1402 XCSE 20250704 10:32:11.813000 35 1401 XCSE 20250704 10:32:12.503000 17 1401 XCSE 20250704 10:44:47.103000 9 1401 XCSE 20250704 10:51:57.601000 8 1400 XCSE 20250704 10:52:56.355000 1 1400 XCSE 20250704 10:52:56.355000 9 1399 XCSE 20250704 10:53:25.235000 4 1399 XCSE 20250704 10:53:25.235000 4 1399 XCSE 20250704 10:53:25.238000 13 1399 XCSE 20250704 10:53:25.238000 2 1399 XCSE 20250704 10:58:17.991000 20 1399 XCSE 20250704 10:58:17.991000 26 1400 XCSE 20250704 11:00:49.187000 4 1399 XCSE 20250704 11:01:56.382000 14 1399 XCSE 20250704 11:01:56.382000 1 1399 XCSE 20250704 11:01:56.382000 7 1399 XCSE 20250704 11:01:56.406000 19 1399 XCSE 20250704 11:01:56.406000 17 1399 XCSE 20250704 11:07:26.698000 9 1398 XCSE 20250704 11:07:26.723000 9 1396 XCSE 20250704 11:10:18.319000 8 1396 XCSE 20250704 11:10:18.319000 12 1392 XCSE 20250704 11:14:37.232000 13 1392 XCSE 20250704 11:14:37.232000 9 1392 XCSE 20250704 11:14:37.232000 33 1391 XCSE 20250704 11:15:01.198000 25 1389 XCSE 20250704 11:16:49.078000 17 1387 XCSE 20250704 11:16:49.455000 16 1386 XCSE 20250704 11:18:08.542000 5 1386 XCSE 20250704 11:18:17.588000 17 1387 XCSE 20250704 11:22:53.337000 9 1386 XCSE 20250704 11:25:08.265000 9 1384 XCSE 20250704 11:26:18.480000 7 1386 XCSE 20250704 11:26:27.042000 2 1386 XCSE 20250704 11:27:16.463000 7 1386 XCSE 20250704 11:27:16.463000 9 1387 XCSE 20250704 11:29:20.530000 18 1387 XCSE 20250704 11:30:50.078000 18 1387 XCSE 20250704 11:33:45.198000 2 1388 XCSE 20250704 11:34:52.904000 26 1388 XCSE 20250704 11:34:52.917000 14 1387 XCSE 20250704 11:35:32.073000 13 1387 XCSE 20250704 11:35:32.073000 4 1386 XCSE 20250704 11:38:47.487000 25 1388 XCSE 20250704 11:42:09.222000 9 1387 XCSE 20250704 11:42:12.099000 17 1387 XCSE 20250704 11:43:08.698000 9 1387 XCSE 20250704 11:44:21.877000 14 1388 XCSE 20250704 11:49:37.762000 26 1388 XCSE 20250704 11:55:07.719000 18 1387 XCSE 20250704 12:02:18.486000 8 1387 XCSE 20250704 12:02:18.486000 8 1386 XCSE 20250704 12:02:25.528000 9 1386 XCSE 20250704 12:03:50.262000 2 1386 XCSE 20250704 12:06:00.089000 6 1386 XCSE 20250704 12:06:00.089000 9 1386 XCSE 20250704 12:06:00.089000 14 1385 XCSE 20250704 12:07:24.716000 25 1386 XCSE 20250704 12:18:33.796000 8 1386 XCSE 20250704 12:18:33.796000 8 1386 XCSE 20250704 12:18:33.796000 26 1384 XCSE 20250704 12:19:15.105000 9 1384 XCSE 20250704 12:19:15.105000 25 1384 XCSE 20250704 12:30:37.528000 8 1384 XCSE 20250704 12:30:37.528000 7 1382 XCSE 20250704 12:43:10.222000 11 1382 XCSE 20250704 12:43:10.222000 8 1382 XCSE 20250704 12:43:10.222000 8 1381 XCSE 20250704 12:43:21.750000 26 1383 XCSE 20250704 13:20:24.103000 9 1383 XCSE 20250704 13:20:24.103000 9 1383 XCSE 20250704 13:20:24.103000 16 1383 XCSE 20250704 13:20:24.112000 25 1383 XCSE 20250704 13:20:24.112000 6 1382 XCSE 20250704 13:20:24.644000 35 1382 XCSE 20250704 13:20:29.348000 6 1382 XCSE 20250704 13:20:29.348000 25 1381 XCSE 20250704 13:25:06.897000 44 1381 XCSE 20250704 13:35:21.541000 43 1380 XCSE 20250704 13:36:09.342000 8 1380 XCSE 20250704 13:36:09.342000 9 1380 XCSE 20250704 13:36:09.342000 8 1380 XCSE 20250704 13:36:09.342000 17 1378 XCSE 20250704 13:39:26.607000 9 1381 XCSE 20250704 13:42:54.616000 52 1381 XCSE 20250704 13:42:54.643000 50 1381 XCSE 20250704 13:57:05.104000 22 1380 XCSE 20250704 13:58:29.929000 14 1380 XCSE 20250704 13:59:26.568000 22 1381 XCSE 20250704 14:03:46.621000 27 1381 XCSE 20250704 14:06:07.463000 22 1381 XCSE 20250704 14:06:07.463000 1 1385 XCSE 20250704 14:16:13.403000 6 1387 XCSE 20250704 14:18:49.522000 8 1387 XCSE 20250704 14:18:49.522000 29 1386 XCSE 20250704 14:22:35.511000 9 1386 XCSE 20250704 14:22:35.511000 4 1386 XCSE 20250704 14:22:35.511000 43 1386 XCSE 20250704 14:23:46.511000 35 1386 XCSE 20250704 14:23:46.528000 2 1387 XCSE 20250704 14:26:23.281000 35 1387 XCSE 20250704 14:26:23.281000 9 1387 XCSE 20250704 14:26:23.281000 9 1387 XCSE 20250704 14:26:23.281000 34 1388 XCSE 20250704 14:27:36.694000 35 1387 XCSE 20250704 14:30:21.094000 4 1387 XCSE 20250704 14:32:31.998000 22 1387 XCSE 20250704 14:32:32.001000 4 1387 XCSE 20250704 14:32:32.001000 16 1386 XCSE 20250704 14:33:42.359000 9 1386 XCSE 20250704 14:37:04.006000 16 1386 XCSE 20250704 14:37:04.006000 8 1386 XCSE 20250704 14:37:04.006000 8 1386 XCSE 20250704 14:37:04.006000 41 1386 XCSE 20250704 14:41:38.469000 14 1387 XCSE 20250704 14:42:07.095000 9 1387 XCSE 20250704 14:42:07.095000 3 1387 XCSE 20250704 14:42:07.116000 8 1387 XCSE 20250704 14:42:07.595000 5 1387 XCSE 20250704 14:42:11.052000 33 1387 XCSE 20250704 14:42:56.997000 8 1388 XCSE 20250704 14:56:14.673000 25 1388 XCSE 20250704 14:56:14.673000 18 1388 XCSE 20250704 14:56:14.701000 53 1388 XCSE 20250704 15:01:29.623000 51 1387 XCSE 20250704 15:05:28.769000 44 1389 XCSE 20250704 15:09:25.759000 36 1389 XCSE 20250704 15:09:25.760000 44 1389 XCSE 20250704 15:15:08.107000 11 1388 XCSE 20250704 15:16:46.959000 9 1390 XCSE 20250704 15:17:10.747000 14 1390 XCSE 20250704 15:24:32.257000 35 1390 XCSE 20250704 15:24:32.257000 11 1390 XCSE 20250704 15:24:35.259000 17 1390 XCSE 20250704 15:24:35.279000 24 1390 XCSE 20250704 15:30:02.183000 28 1391 XCSE 20250704 15:30:02.184000 11 1390 XCSE 20250704 15:30:13.709000 15 1390 XCSE 20250704 15:30:13.709000 9 1390 XCSE 20250704 15:30:13.709000 5 1391 XCSE 20250704 15:32:11.053000 10 1391 XCSE 20250704 15:32:39.702000 34 1391 XCSE 20250704 15:33:15.289000 24 1391 XCSE 20250704 15:36:35.014000 33 1390 XCSE 20250704 15:38:49.102000 9 1390 XCSE 20250704 15:38:49.102000 8 1390 XCSE 20250704 15:38:49.102000 49 1390 XCSE 20250704 15:45:32.250000 8 1390 XCSE 20250704 15:45:32.250000 35 1391 XCSE 20250704 15:54:58.480000 9 1391 XCSE 20250704 15:54:58.480000 1 1391 XCSE 20250704 15:54:58.482000 11 1391 XCSE 20250704 15:54:58.482000 47 1390 XCSE 20250704 15:54:58.528000 13 1390 XCSE 20250704 15:56:34.030000 6 1390 XCSE 20250704 15:56:34.030000 39 1390 XCSE 20250704 15:56:34.030000 41 1389 XCSE 20250704 15:57:28.212000 41 1388 XCSE 20250704 15:58:17.909000 35 1388 XCSE 20250704 15:58:45.497000 34 1388 XCSE 20250704 15:58:45.997000 9 1387 XCSE 20250704 16:07:22.343000 9 1387 XCSE 20250704 16:07:22.343000 9 1387 XCSE 20250704 16:07:22.343000 9 1387 XCSE 20250704 16:07:22.343000 9 1386 XCSE 20250704 16:07:23.095000 41 1386 XCSE 20250704 16:10:38.510000 8 1386 XCSE 20250704 16:10:38.510000 11 1387 XCSE 20250704 16:18:10.287000 40 1387 XCSE 20250704 16:18:10.288000 9 1387 XCSE 20250704 16:23:51.614000 3 1388 XCSE 20250704 16:27:25.722000 15 1388 XCSE 20250704 16:29:37.105417 384 1388 XCSE 20250704 16:30:08.815125

Attachment