Sidetrade : 20 ans de cotation, 20 fois le cours de l’IPO

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) fête aujourd’hui 20 ans d’un parcours boursier hors norme. Fondée à Paris, en France, l’entreprise est devenue un leader mondial de l’Order-to-Cash et a multiplié sa valorisation par 20 depuis son introduction, le 7 juillet 2005.

Le 7 juillet 2025, dans une atmosphère empreinte d’émotion et de fierté, Olivier Novasque, PDG-fondateur de Sidetrade, s’est rendu au siège d’Euronext Paris, en France, accompagné de quelques légendes qui ont marqué l’histoire de Sidetrade afin de célébrer ces vingt ans de cotation boursière. Rythmé par la traditionnelle cérémonie d’ouverture des marchés, cet anniversaire a remis en exergue deux décennies de croissance ininterrompues et d’audace entrepreneuriale faisant de Sidetrade un leader mondial dans le domaine de l’Order-to-Cash. Vingt ans après son IPO, Sidetrade sonne aujourd’hui comme une réussite singulière de la tech française, ayant bâti son succès sur des valeurs de performance, d’innovation, de résilience et d’indépendance.

Une vision fondatrice : mettre la technologie au service du cashflow des entreprises

Lorsqu’il fonde Sidetrade en 2000, Olivier Novasque a l’ambition de bâtir une entreprise utile, agile, en avance d’un temps sur son marché. Il pressent que la relation financière entre clients et fournisseurs est à réinventer pour sortir de la logique administrative et entrer dans une dynamique de performance. C’est sur cette intuition qu’il pose les premières pierres d’une plateforme technologique destinée à transformer en profondeur la génération de cashflow. À contre-courant des standards de l’époque, il tourne le dos au modèle licence, alors omniprésent, et parie, dès l’origine, sur le SaaS. Ce choix, jugé audacieux à l’époque, s’est révélé visionnaire.

Olivier Novasque, ancien financier devenu entrepreneur, a fait le choix rare de ne pas lever de fonds plus que nécessaire. Il a préféré croître en autofinancement, avec la volonté de construire un actif de qualité industrielle, solide, à haute valeur technologique.

« Je crois que les meilleures entreprises ne sont pas forcément celles qui lèvent le plus d’argent, mais celles qui redoublent d’efforts pour exécuter leur vision avec rigueur, créativité et résilience », déclare Olivier Novasque, PDG-fondateur de Sidetrade. « Aujourd’hui, je tiens à rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont fait Sidetrade, d’hier comme d’aujourd’hui. J’ai la fierté d’être entouré d’un comité de direction soudé par l’esprit de conquête, l’innovation et l’excellence. Ensemble, avec tous les Sidetraders, nous allons faire entrer l’Order-to-Cash dans l’ère de la révolution agentique. »

Alors que, pendant des années, le succès des entreprises de la tech s’est souvent mesuré à leurs centaines de millions d‘euros levés plutôt qu’à leur aptitude à générer un modèle économique pérenne, Sidetrade a fait le choix d’assoir son développement sur sa capacité d’autofinancement. Hormis les 2 millions d’euros levés en pré-IPO et l’augmentation de capital de 4,5 millions d’euros lors de son introduction en bourse, Sidetrade n’a procédé à aucun appel public à l’épargne, ni à la moindre dilution en vingt ans de cotation.

A ce jour, sa situation de trésorerie, combinée à la valeur de ses actions auto-détenues, s’élève à près de 50 M€. Cette performance résulte d’une stratégie de croissance continue et d’investissements depuis plus d’une décennie en intelligence artificielle, financés exclusivement par sa capacité à générer du cash, année après année. En 2024, le groupe affiche une performance remarquable : une forte croissance du chiffre d’affaires de +26% (+16% à périmètre comparable), une marge opérationnelle de 15%, un résultat net de 7,9 M€ et un free cashflow de 8,7 M€.

Cette discipline financière ne s’est nullement faite au détriment de la création de valeur pour les actionnaires. Introduite à 12,50 euros en 2005, l’action Sidetrade a été multipliée par vingt (249€ au 4 juillet 2025). Cela représente une performance boursière de plus de +1800%, soit plus de 11 fois celle du CAC Mid & Small, en hausse de +164 % sur la même période.

Un leader technologique reconnu

L’innovation constitue l’ADN de Sidetrade. En 2025, cette capacité à innover est saluée par les classements les plus exigeants du secteur :

Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour la troisième année consécutive

pour la troisième année consécutive Identifié par IDC comme moteur de l’automatisation financière

comme moteur de l’automatisation financière Classé par Fortune parmi les 150 entreprises les plus innovantes d’Europe

Autant de distinctions qui valident la singularité de son socle technologique : une architecture cloud-native, une IA propriétaire conçue pour passer à l’action et un Data Lake des comportements de paiement, unique au monde, nourri par plus de 7 200 milliards de dollars de transactions interentreprises.

De ses débuts dans un bureau parisien à son rayonnement mondial, Sidetrade a suivi une trajectoire de croissance organique, renforcée par neuf acquisitions. L’entreprise a déployé son modèle avec rigueur, tout en étendant sa présence géographique : Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Canada et bien sûr France. Avec 65% de son chiffre d’affaires désormais réalisé à l’international, Sidetrade accompagne aujourd’hui des grandes entreprises dans 85 pays, en tant que partenaire de leur transformation financière.

Son entrée en juin 2025 dans l’indice Euronext Tech Leaders ne marque pas seulement une reconnaissance institutionnelle. Elle entérine la montée en puissance d’un acteur technologique européen capable de conjuguer innovation de rupture et croissance rentable, au service de la nouvelle génération de la finance d’entreprise.

« Félicitations à Sidetrade pour ses 20 ans de cotation sur Euronext », indique Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale, Euronext Paris. « Le parcours boursier remarquable de Sidetrade reflète sa croissance continue et illustre combien Euronext est un levier puissant pour permettre aux PME nationales de devenir des ETI internationales, tout en préservant leur indépendance. Une démonstration parfaite de l’alliance entre ambition entrepreneuriale et excellence des marchés européens, concrétisée récemment par l’entrée de Sidetrade dans l’indice Euronext Tech Leaders. »

La trajectoire atypique de Sidetrade, conjuguant innovation technologique, performance financière et discipline capitalistique, attire désormais l’attention des institutionnels américains. « Le parcours boursier de Sidetrade valorise une trajectoire de développement remarquable et les qualités d’un modèle de croissance basées sur une grande récurrence d’activité et des exigences élevées en matière de résultats et de génération de cash », indique Jean-Pierre Tabart, Analyste senior, TP ICAP Midcap. « Surtout, nous estimons que le groupe présente toujours un fort potentiel de valorisation. Au-delà de la pérennité et de la qualité des fondamentaux à jouer, il existe toujours une décote importante à combler par rapport aux acteurs SaaS nord-américains. Enfin, le cours actuel ne reflète pas la valeur d’enjeu du titre lié à l’effet de rareté – avec en effet très peu d’opportunités sur le marché français pour s’exposer à un acteur SaaS – et à l’avance du groupe en matière d’IA qui devrait accentuer son leadership technologique sur le marché de l’Order-to-Cash. »

Sidetrade incarne l’une des rares success stories boursières de long terme sur Euronext. Forte d’un modèle robuste et exportable, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de rang mondial, avec des solutions déployées dans de nombreuses multinationales. Ce parcours, construit avec rigueur et vision, ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre : celui d’une finance augmentée par l’IA, plus intelligente, plus autonome et pleinement tournée vers la révolution des agents IA.

Prochaine communication financière

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025 : 16 juillet 2025 (après Bourse)

