蔚来汽车旗下"萤火虫"品牌携手HERE Technologies，以互联科技赋能电动出行新体验

萤火虫品牌将在全球市场应用HERE高精地图数据，以提升高级驾驶辅助系统（ADAS）性能与安全性，尤其是满足欧盟法规的智能车速辅助系统（ISA）。

依托与Telenav公司的合作，HERE为萤火虫品牌打造了无缝集成的车载导航解决方案，提供实时交通路况更新，为用户带来软件定义汽车（SDV）时代的创新出行体验。

上海 – 全球领先的位置数据与技术平台HERE Technologies宣布与蔚来汽车旗下全新品牌"萤火虫"达成合作。HERE将为萤火虫品牌提供高品质地图数据及位置服务，以提升其电动汽车产品与高级驾驶辅助系统（ADAS）的性能。此次合作旨在全面提升萤火虫智能电动汽车的安全性、能效表现及整体驾乘体验。

"萤火虫"是蔚来汽车旗下全新子品牌，致力于将高端电动汽车技术普及至更广泛的用户群体，主打城市出行、智能互联与安全性能。该品牌将采用HERE全球地图的丰富数据资源，如互联导航和高级驾驶辅助系统（ADAS）功能所需的数据。同时，"萤火虫"还将通过整合HERE的实时限速数据，确保其智能车速辅助系统（ISA）符合欧盟法规。

此外，依托HERE与Telenav公司的战略合作，"萤火虫"将融入多项HERE位置服务，例如实时路况信息，为电动汽车量身优化数字座舱及导航体验。

蔚来全球业务发展副总裁陈晨（Chris Chen）表示："我们要将firefly萤火虫带到欧洲，必须与深谙全球移动出行复杂性的优秀伙伴合作。HERE 正是这样值得信赖的强力合作伙伴，其提供的车用级定位技术，是我们达到国际安全与合规标准的关键支撑。凭借 HERE 的专业能力，我们将确保'萤火虫'车主在全球任何角落，都能享受流畅的出行体验。"

作为全球智能电动汽车领域的开拓者和领军企业，蔚来汽车持续快速拓展全球业务版图。2025年第一季度，其全球交付量达42,094辆，较2024年同期实现40.1%的稳健增长1。凭借在中国和欧洲市场的强劲表现，蔚来不断突破智能电动出行的技术边界。全新品牌"萤火虫"的推出，将助力蔚来覆盖更广泛的电动汽车消费群体，进一步加速这一发展势头。

HERE Technologies高级副总裁兼亚太区总经理 (Deon Newman) 表示："我们很荣幸能够助力蔚来汽车通过'萤火虫'品牌拓展生态布局。在中国电动车品牌加速全球化的进程中，HERE始终致力于提供搭载AI技术的位置智能解决方案，树立车用级实时地图的全球标杆。此次与蔚来的深度合作，正是HERE赋能中国车企开拓海外市场、打造卓越驾乘体验的最佳实践。"

随着HERE在中国汽车行业深化布局，此次与蔚来的合作印证了其赋能全球电动车领军者构建新一代智能出行的技术实力。

媒体联络

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Vanessa.lee@here.com

关于萤火虫品牌

萤火虫是蔚来汽车进军全球紧凑型电动车市场的战略布局，旨在以高效方式拓展产品矩阵，推动业务增长。作为蔚来旗下子品牌，萤火虫于2024年12月正式发布，秉承蔚来十余年高端电动车研发积淀，以精巧车身诠释创新与精工之美。

首款同名车型"萤火虫"定位智能高端微型电动车，聚焦都市活力人群需求，在设计美学、安全性能、空间利用、智能科技及能效表现五大维度树立标杆。该车型将于2025年4月率先登陆中国市场，继而进军全球市场。

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官网：www.firefly.world

Instagram: : firefly.car

关于蔚来

蔚来是一家全球化的智能电动汽车公司，创立于2014年11月。作为首家在纽约、香港和新加坡三地上市的车企（NYSE/HKEX/SGX），蔚来始终致力于通过高性能智能电动汽车与极致用户体验，共创可持续的美好未来。目前集团旗下拥有三大品牌：主品牌蔚来（NIO）、全新家庭用车品牌"乐道"（ONVO），以及专注都市出行的"萤火虫"（firefly）。

成立十年来，蔚来已发展成为全球高端智能电动汽车领域的领军企业，始终坚持核心技术自主研发。截至2024年9月底，公司累计申请及授权专利超9,500项，并构建了涵盖12大技术领域的全栈技术体系"NIO Full Stack"。

蔚来在全球布局研发与生产基地，覆盖上海、合肥、北京、南京、深圳、杭州、武汉、圣何塞、慕尼黑、牛津、柏林、布达佩斯、新加坡及阿布扎比等城市，并在中国、挪威、德国、荷兰、瑞典、丹麦及阿联酋等国建立了完善的销售服务体系。

目前，蔚来品牌已推出8款高端智能电动车型，乐道品牌与萤火虫品牌首款车型也已相继发布。截至2024年11月30日，蔚来累计交付量达640,426辆，持续领跑30万元以上高端纯电市场。了解更多：nio.com

关于HERE Technologies

HERE是地图和位置技术的先驱，已有40年的历史。如今HERE 的位置平台被公认为业界最完整的平台，为全球组织和企业提供基于位置的产品、服务和定制地图。从自动辅助驾驶和无缝物流到全新的移动体验，HERE 允许其合作伙伴和客户在进行创新的同时保留对其数据的控制权并保护隐私。了解 HERE 如何推动世界前进，请访问 here.com。

1 蔚来发布2025年第一季度未经审计财报

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