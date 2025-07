Communiqué de presse

VALLOUREC REMPORTE DEUX CONTRATS OCTG EN IRAK

AVEC CNOOC ET AVEC PETROCHINA

Meudon (France), le 8 juillet 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté deux contrats pour la fourniture de produits OCTG (Oil Country Tubular Goods) pour accompagner les opérations de forage de CNOOC et PetroChina en Irak. Ces contrats représentent un chiffre d’affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars.

Les contrats portent sur la fourniture de produits OCTG en acier carbone et en acier Super-13Cr, équipés de connexions premium VAM®. Les livraisons sont prévues tout au long des années 2025 et 2026 pour accompagner la montée en puissance des activités de forage en Irak. La diversité de ces projets a constitué un défi technique pour Vallourec, qui a su adapter son offre aux spécificités de chaque opérateur.

L’Irak détient les réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde, avec plusieurs gisements pétroliers géants, de plus en plus exploités par les compagnies pétrolières et gazières internationales. En conséquence, la demande en solutions OCTG premium capables de répondre à la taille et à la complexité technique des projets en cours et futurs est en forte hausse.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Ces contrats s’inscrivent dans le contexte des récentes annonces du ministère du Pétrole irakien visant à porter la capacité de production du pays de 4,1 millions de barils par jour en 2025 à 6 millions en 2029. Avec l’attribution de ces contrats, CNOOC et PetroChina ont reconnu la compétitivité de Vallourec et sa capacité à fournir rapidement des volumes importants de solutions premium. Les connexions VAM® sont plus que jamais plébiscitées par les opérateurs en Irak et au Moyen-Orient pour leur robustesse et leur facilité d’utilisation, ce qui conforte le choix du VAM® comme un standard pour leurs opérations. »

