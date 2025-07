Telenor kjøper GlobalConnects fibervirksomhet for privatmarkedet i Norge

(Fornebu, 8. juli 2025) Telenor kunngjør i dag oppkjøpet av GlobalConnects fibervirksomhet for privatkunder i Norge, i en transaksjon verdsatt til 6,0 milliarder kroner. Oppkjøpet markerer et viktig strategisk steg for å styrke Telenors posisjon i det norske fibermarkedet.

– Dette markerer et strategisk steg fremover, for Telenor og for kundene våre. Ved å integrere privatkundedelen av GlobalConnects fibervirksomhet i vår egen, vil vi kunne levere enda bedre og mer pålitelige tjenester til flere husstander over hele landet, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Telenor.

Oppkjøpet, som omfatter fiberinfrastrukturen og omtrent 140 000 fiberkunder, er en viktig brikke i Telenors langsiktige strategi for å styrke sin fiberdekning i Norge. Transaksjonen vil også gi synergier med eksisterende virksomhet og bidra til å bygge en robust og langsiktig skala i kjernemarkedet for telekommunikasjon.

Fordeler for både kunder og ansatte

Kundene som blir en del av Telenor, vil få tilgang til et bredt spekter av tjenester, inkludert avanserte sikkerhetstjenester, premium hjemmenettverk og et rikt underholdningstilbud. De vil også nyte godt av stabil og høy kvalitet på tilkoblingen, samt Telenors kundeservice.

Telenor vil fortsette å investere i beskyttelse mot svindel, digital sikkerhet og trygge, pålitelige WiFi-tjenester – i tråd med selskapets løfte om å være hele Norges sikkerhetsnett.

– Vi ønsker våre nye kunder og ansatte hjertelig velkommen. Dette oppkjøpet gjør det mulig for oss å nå enda flere husholdninger med tjenestene folk stoler på hver dag – og å fortsette å heve standarden for hva kundene kan forvente av sin tilkoblingsleverandør, sier Fasmer.

Oppkjøpet understreker Telenors langsiktige arbeid med å styrke Norges digitale ryggrad og drive innovasjon til fordel for både forbrukere og samfunnet.

– GlobalConnects B2C-virksomhet i Norge drives av et svært dyktig og dedikert team, som har vist jevn vekst over mange år. Ettersom GlobalConnect fokuserer vår B2C-virksomhet i Norden til å bli en ren grossistleverandør, har det vært et naturlig neste steg å selge B2C Norge. Vi er sikre på at Telenor vil ta godt vare på våre B2C-kunder og ansatte fremover. B2B- og Carrier-kunder i Norge er fortsatt et strategisk fokus, og vi vil fortsette våre investeringer i disse områdene, sier Martin Lippert, konsernsjef i GlobalConnect.

Finansielle fordeler

Det norske fibermarkedet er sterkt fragmentert, og Telenor mener at skala er nødvendig for å sikre tilstrekkelig robusthet – både operasjonelt og finansielt. Som følge av transaksjonen vil Telenors markedsandel innen fiberabonnementer øke fra 22 % til 29 %, basert på NKOM-tall fra 2024.

GlobalConnects privatkundedivisjon genererte over 0,6 milliarder kroner i inntekter i 2024. Telenor forventer en EBITDA på rundt 0,3 milliarder kroner i hvert av de to første driftsårene etter integrasjons- og restruktureringskostnader, og at fri kontantstrøm (FCF) fra avtalen gradvis vil øke til en driftsrate på 0,45 milliarder kroner før finansieringskostnader fra 2028.

Telenor anslår årlige kostnadsbesparelser etter integrasjon på omtrent 0,15 milliarder kroner, drevet av integrering av backbone og skaleringseffektivitet innen salg, drift og vedlikehold.

Telenor forventer integrasjonsinvesteringer på omtrent 0,3 milliarder kroner i perioden 2026–2028, hvorav mesteparten forventes å påløpe i løpet av de to første årene.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

