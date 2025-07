Communiqué de presse

Atos qualifie et déploie les applications destinées aux patients et aux soignants des 38 établissements de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) renouvelle sa confiance en Atos avec l’attribution de deux marchés stratégiques pour l’efficacité opérationnelle de ses 100 000 employés, responsables de la prise en charge de plus de

8 millions de patients par an

Paris, France – 8 juillet 2025 – Atos annonce aujourd’hui avoir été retenu par la direction des services numériques (DSN) de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour la mise en œuvre de deux lots de Marchés d’Assistance portant sur des prestations de services numériques dans le domaine applicatif. Les solutions digitales dont Atos assure l’intégration et le déploiement sont au cœur de la qualité de la prise en charge et des soins dispensés aux patients par les 100 000 professionnels de santé et personnels administratifs que compte l’AP-HP, plus grand centre hospitalier d’Europe.

Le lot 3 du Marché d’Assistance « Tests, qualification, intégration, accompagnement (hors ORBIS1), mesure de la qualité et de performance, Support Applicatif, Tierce Recette Applicative » est un dispositif essentiel du processus de mise à disposition de l’ensemble des applications de l’AP-HP afin de garantir l’efficacité opérationnelle des professionnels de santé et un parcours de soin de qualité. Atos est chargé de valider la conformité des applications aux scénarios métiers et aux exigences fonctionnelles, d’identifier et de corriger les anomalies et comportements inattendus avant la mise en production et de s’assurer de la non-régression des applications. Ce lot comprend également l’évaluation permanente de l’ergonomie des applications et le retour d’expérience des utilisateurs ainsi que la continuité de services de l’ERP SAP, en partenariat avec la société TLTI.

Le Lot 4 du Marché d’Assistance « Déploiement des solutions et applications du système d’information de l’AP-HP » porte sur des prestations en appui de la feuille de route de la DSN composée de 8 thématiques et 35 priorités identifiées parmi plus d’une centaine de projets. Atos intervient en tant que responsable du déploiement d’applications destinées aux fonctions support, au parcours de soins et au traitement des données de santé. Les projets menés par Atos concernent la future accessibilité d’ORBIS via un navigateur web, la poursuite du déploiement des modules disponibles relatifs au codage des actes, au circuit du nouveau-né, à la maison des femmes, aux maladies rares et aux soins critiques. En complément d’ORBIS, Atos pourra déployer d’autres solutions du Système d’Information Clinique.

Philippe Brillant, Responsable Domaine Qualification et Support, AP-HP, a déclaré : « Atos intervient au sein de nos équipes sur des missions de qualification et support avec des personnels certifiés sur le métier de la qualification et expérimentés sur nos progiciels et nos processus métiers. Son expertise des méthodes et outils de tests et d’automatisation, sa capacité à proposer rapidement des profils aux compétences adaptées à nos besoins et à réaliser dans les délais attendus les missions confiées avec des livrables précis et conformes à nos attentes en font un partenaire précieux. »

Dr Christophe Vincent-Cassy, Directeur Médical Dossier Patient Informatisé, AP-HP, a déclaré : « Depuis 2016, notre partenariat avec les équipes Atos a permis d'améliorer significativement la prise en charge des patients en soins intensifs grâce à des protocoles avancés, des équipements connectés et des formations spécifiques. Ce déploiement, qui s'inscrit dans un processus de certification des services de réanimation, a optimisé les ressources, réduit les erreurs et intégré des technologies innovantes, bénéficiant ainsi à plus de 1000 lits connectés. »

Nicolas Tricot, Directeur Marché Santé Social Emploi, Atos France, a déclaré : « En choisissant de nouveau Atos, l’AP-HP témoigne de sa confiance en notre expertise et en notre capacité à l’accompagner dans la durée. Nous sommes fiers que les applicatifs testés et déployés par nos équipes contribuent à la performance opérationnelle de l’AP-HP et à sa réputation internationale dans la prise en charge des patients. »

Sur le secteur de la santé, les solutions mises en œuvre par Atos font notamment appel à l’Intelligence Artificielle pour améliorer le diagnostic, la gestion des données médicales et la personnalisation des soins, au cloud et à la cybersécurité pour garantir la sécurité et la conformité des données de santé, notamment à NIS2. En tant qu’intégrateur, Atos répond à la complexité des enjeux d’interopérabilité des systèmes d’information des établissements de santé. En un peu plus de 20 ans, Atos est devenu un acteur majeur de la transformation numérique du secteur de la santé et du déploiement de solutions hospitalières, reconnu pour la capacité de ses équipes à répondre aux enjeux technologiques et métiers des organismes de santé.

1 Orbis est le système d'information hospitalier de l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris). Il s'agit d'un dossier patient informatisé unique déployé dans l'ensemble des 38 hôpitaux de l'AP-HP.

