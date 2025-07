PU Prime et l'Association du Football Argentin Célèbrent la Cérémonie Officielle de Signature à Madrid

Madrid, Espagne, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime et l'Association du Football Argentin (AFA) ont officiellement célébré leur partenariat stratégique lors d'une cérémonie de signature à l'Académie de Football Argentin Vallecas à Madrid.

Cet événement marquant a symbolisé le renforcement d'une collaboration mondiale à long terme entre deux institutions unies par des valeurs communes de discipline, de stratégie et de précision.

La journée a commencé par une séance de rencontre entre les représentants de PU Prime et de l'AFA, ouvrant la voie à une journée de collaboration et de célébration. Au cœur de la cérémonie ont eu lieu la signature officielle du contrat et un échange symbolique de maillots, illustrant le partenariat durable et l'engagement mutuel entre PU Prime et l'AFA. Cela a été suivi d'une visite guidée des installations de classe mondiale de l'Académie, où sont formés certains des plus grands talents du football argentin.

Dans son discours d'ouverture, M. Daniel Bruce, Directeur Général de PU Prime, a déclaré :

" Aujourd’hui, nous sommes réunis dans la magnifique ville de Madrid pour célébrer un partenariat qui unit deux forces engagées envers l’excellence – PU Prime et l’Association du Football Argentin.

L’AFA est reconnue pour développer des talents de classe mondiale et pour porter une marque connue à travers le monde. C’est une ambition que PU Prime poursuit avec détermination et dont nous nous rapprochons chaque jour.

Ce partenariat représente une étape majeure dans la croissance de notre entreprise, et nous sommes honorés d’être associés à une organisation aussi prestigieuse.

Merci à l’AFA de faire partie de ce nouveau chapitre passionnant. Nous nous réjouissons d’un partenariat long et fructueux, qui repoussera les limites de la réussite et stimulera la croissance de nos deux organisations."

M. Leandro Petersen, Directeur Commercial et Marketing de l'AFA, a exprimé son soutien en déclarant :

" Le football est un langage universel, et aujourd’hui, nous ajoutons une nouvelle voix à notre histoire en accueillant PU Prime en tant que partenaire régional précieux dans l’univers du football argentin.

Nous sommes honorés de ce partenariat avec un acteur qui partage nos valeurs d’excellence, d’innovation et d’engagement envers la performance.

Aux côtés de PU Prime, nous avons hâte de créer des expériences significatives qui rassembleront les supporters et célébreront l’esprit du beau jeu. PU Prime, nous sommes fiers de vous compter parmi nous. Bienvenue dans la famille de l’AFA."

La journée s’est conclue par une session de questions-réponses en direct avec M. Javier Saviola, légendaire ancien footballeur argentin. Les participants ont eu l’occasion exclusive de recueillir des conseils sur le leadership, l’héritage et la valeur des partenariats mondiaux, directement d’une des icônes les plus admirées du sport.

M. Javier Saviola a partagé ses réflexions sur cette collaboration :

" C’est quelque chose de vraiment spécial. Représenter l’Argentine a toujours été un grand honneur, et voir PU Prime soutenir l’AFA signifie beaucoup pour nous tous.

Ce partenariat reflète l’esprit de notre équipe et permet de partager cette passion avec des personnes du monde entier."

Cet événement marque le début d’un partenariat à long terme entre PU Prime et l’AFA, dédié à inspirer, engager et créer une valeur durable dans leurs domaines respectifs.

Pour lire l’article complet, visitez notre PU Prime Newsroom .

À propos de PU Prime

Fondée en 2015, PU Prime est une entreprise fintech mondiale leader offrant des solutions innovantes de trading en ligne. Aujourd’hui, nous proposons des produits financiers régulés couvrant diverses classes d’actifs, notamment les devises, les matières premières, les indices et les actions. Engagée à fournir une technologie avancée et des ressources éducatives, PU Prime accompagne les traders et investisseurs à tous les niveaux, du débutant au professionnel. Présente dans plus de 190 pays avec plus de 40 millions de téléchargements d’applications, PU Prime s’engage à favoriser la réussite financière et à bâtir une communauté mondiale de traders autonomes. Découvrez les dernières promotions de PU Prime et rejoignez-nous pour un parcours de trading fructueux dès aujourd’hui.

