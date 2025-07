PU Prime e la Federazione Calcistica Argentina Celebrano la Cerimonia Ufficiale di Firma a Madrid

Madrid, Spagna, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime e la Federazione Calcistica Argentina (AFA) hanno ufficialmente celebrato la loro partnership strategica con una cerimonia di firma presso l’Argentina Football Academy Vallecas a Madrid.

Questo importante evento ha segnato il rafforzamento di una collaborazione globale a lungo termine tra due istituzioni unite da valori condivisi di disciplina, strategia e precisione.

La giornata è iniziata con un incontro tra i rappresentanti di PU Prime e AFA, preparando il terreno per una giornata di collaborazione e celebrazione. Al centro della cerimonia c’erano la firma ufficiale del contratto e lo scambio simbolico di maglie, che rappresentano la solida partnership e l’impegno reciproco tra PU Prime e AFA. A seguire, una visita guidata alle strutture di alto livello dell’Accademia, che ospita alcuni dei giovani talenti più promettenti del calcio argentino.

Nel suo discorso chiave, Mr. Daniel Bruce, Managing Director di PU Prime, ha dichiarato:

"Oggi siamo qui nella splendida Madrid per celebrare una partnership che unisce due realtà dedicate all’eccellenza: PU Prime e la Federazione Calcistica Argentina.

L’AFA è famosa per formare talenti di livello mondiale e per possedere un brand riconosciuto in tutto il mondo. Questo è anche l’obiettivo di PU Prime, che sta lavorando per raggiungere lo stesso traguardo.

Questa partnership rappresenta un passo importante per la crescita del nostro business, ed è un onore essere accostati a un’organizzazione così prestigiosa.

Grazie all’AFA per far parte di questo nuovo entusiasmante capitolo. Non vediamo l’ora di costruire una partnership lunga e fruttuosa, che spinga i confini del successo e favorisca la crescita di entrambe le organizzazioni."

Mr. Leandro Petersen, Chief Commercial and Marketing Officer dell’AFA, ha espresso il suo sostegno alla partnership:

"Il calcio è un linguaggio universale e oggi aggiungiamo una nuova voce alla nostra storia dando il benvenuto a PU Prime come partner regionale nel mondo del calcio argentino.

Siamo orgogliosi di questa partnership con un’azienda che condivide i nostri valori di eccellenza, innovazione e impegno verso la performance.

Insieme a PU Prime, non vediamo l’ora di creare esperienze significative che uniscano i tifosi e celebrino lo spirito del bellissimo gioco.

PU Prime, siamo orgogliosi di avervi con noi. Benvenuti nella famiglia AFA!"

A conclusione della giornata, si è tenuta una sessione di Q&A live con Mr. Javier Saviola, leggendario ex calciatore argentino. I partecipanti hanno avuto l’esclusiva opportunità di ascoltare i suoi pensieri su leadership, eredità sportiva e il valore delle collaborazioni globali.

Mr. Javier Saviola ha condiviso le sue riflessioni:

"È qualcosa di veramente speciale. Rappresentare l’Argentina è sempre stato un grande onore e vedere PU Prime sostenere l’AFA significa molto per tutti noi.

Questa partnership riflette lo spirito della nostra squadra e aiuta a condividere questa passione con persone di tutto il mondo."

Questo evento segna l’inizio di una partnership a lungo termine tra PU Prime e AFA, dedicata a ispirare, coinvolgere e creare valore duraturo in entrambi i settori.

Per leggere l’articolo completo, visita il PU Prime Newsroom .

Informazioni su PU Prime

Fondata nel 2015, PU Prime è una società fintech leader che offre soluzioni innovative per il trading online. Oggi offriamo prodotti finanziari regolamentati in diverse classi di asset, tra cui forex, materie prime, indici e azioni.

Con l’impegno di fornire tecnologia avanzata e risorse educative, PU Prime supporta trader e investitori a ogni livello, dal principiante al professionista.

Con una presenza in oltre 190 paesi e più di 40 milioni di download dell’app, PU Prime è dedicata a favorire il successo finanziario e a creare una comunità globale di trader consapevoli.

Scopri le ultime promozioni di PU Prime e unisciti a noi per un proficuo viaggio nel trading!

Chloe Lee

media@puprime.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/653b62e2-7c2e-41c5-a9fc-d432e066560d