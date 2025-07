PU Prime e a Associação do Futebol Argentino celebram cerimônia oficial de assinatura em Madrid

Madrid, Espanha, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PU Prime e a Associação de Futebol da Argentina (AFA) comemoraram formalmente a sua parceria estratégica durante uma cerimónia de assinatura na Academia de Futebol da Argentina em Vallecas, Madrid.

Este evento significativo marcou o fortalecimento de uma colaboração global a longo prazo entre duas instituições unidas por valores partilhados de disciplina, estratégia e precisão.

O dia começou com uma receção entre os representantes da PU Prime e da AFA, definindo o tom para um dia de colaboração e celebração. No centro da cerimónia esteve a assinatura oficial do contrato e uma troca cerimonial de camisolas, simbolizando a parceria duradoura e o compromisso mútuo entre a PU Prime e a AFA. Seguiu-se uma visita guiada às instalações de classe mundial da Academia, que acolhe alguns dos mais promissores jovens talentos do futebol argentino.

No seu discurso principal, o Sr. Daniel Bruce, Diretor-Geral da PU Prime, partilhou:

“Hoje, estamos aqui na bela cidade de Madrid para celebrar uma parceria que une duas forças comprometidas com a excelência — a PU Prime e a Associação de Futebol da Argentina. A AFA é famosa por desenvolver talentos de classe mundial e por ter uma marca que é conhecida em todo o mundo. Isto é algo que a PU Prime se esforça constantemente por alcançar e está bem a caminho de o conseguir. A parceria representa um passo significativo no crescimento do nosso negócio, e sentimo-nos honrados por sermos nomeados ao lado de uma organização tão prestigiada. Obrigado à AFA por fazer parte deste novo e entusiasmante capítulo. Esperamos uma parceria longa e frutuosa, que ultrapasse os limites do que o sucesso representa e que impulsione o crescimento para ambas as organizações.”

O Sr. Leandro Petersen, Diretor Comercial e de Marketing da AFA, expressou o seu apoio à parceria, afirmando:

“O futebol é uma linguagem universal e, hoje, adicionamos uma nova voz à nossa história ao dar as boas-vindas à PU Prime como um valioso parceiro regional no mundo do futebol argentino. Sentimo-nos honrados por ter esta entusiasmante parceria com um parceiro que partilha os nossos valores de excelência, inovação e compromisso com o desempenho. Juntamente com a PU Prime, esperamos criar experiências significativas que unam os adeptos de futebol e celebrem o espírito do desporto-rei. PU Prime, estamos orgulhosos de vos ter connosco. Bem-vindos à família AFA.”

A encerrar o dia, realizou-se uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com o Sr. Javier Saviola, o lendário ex-futebolista argentino. Os presentes tiveram a oportunidade exclusiva de obter perspetivas em primeira mão sobre liderança, legado e o valor das parcerias globais de um dos ícones mais admirados do desporto.

O Sr. Javier Saviola partilhou as suas reflexões sobre a colaboração:

"É algo verdadeiramente especial. Representar a Argentina sempre foi uma grande honra, e ver a PU Prime a apoiar a AFA significa muito para todos nós. Esta parceria reflete o espírito da nossa equipa e ajuda a partilhar essa paixão com pessoas de todo o mundo."

Este evento assinala o início de uma parceria a longo prazo entre a PU Prime e a AFA, dedicada a inspirar, envolver e criar valor duradouro em ambos os campos.

Sobre a PU Prime

Fundada em 2015, a PU Prime é uma empresa líder global em tecnologia financeira (fintech) que oferece soluções inovadoras de negociação online. Atualmente, oferecemos produtos financeiros regulados em várias classes de ativos, incluindo forex, matérias-primas, índices e ações. Empenhada em fornecer tecnologia avançada e recursos educativos, a PU Prime apoia negociadores e investidores em todas as fases, do principiante ao profissional. Com presença em mais de 190 países e ultrapassando os 40 milhões de downloads da aplicação, a PU Prime dedica-se a possibilitar o sucesso financeiro e a fomentar uma comunidade global de negociadores capacitados. Descubra as últimas promoções da PU Prime e junte-se a nós para uma jornada de negociação frutuosa hoje mesmo.

