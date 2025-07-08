PU Prime與阿根廷足球協會於馬德里舉行官方簽約儀式

西班牙馬德里, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime 與阿根廷足球協會（AFA）在馬德里的阿根廷足球學院Vallecas舉行簽約儀式，正式慶祝雙方達成 戰略合作夥伴關係 。

這場重要活動標誌著兩家機構基於紀律、策略與精準的共同價值觀，將強化長期全球合作關係。

活動當日以PU Prime與AFA代表的交流會揭開序幕，為整日的合作與慶祝奠定基調。儀式核心環節包含正式合約簽署及具有象徵意義的球衣交換儀式，展現PU Prime與AFA對彼此夥伴關係的堅定承諾。隨後與會嘉賓參觀了該學院世界級的訓練設施，這裡培育著阿根廷最具潛力的年輕足球人才。

PU Prime董事總經理Daniel Bruce先生於主題演講中表示：

「今日我們齊聚美麗的馬德里，見證兩個追求卓越的組織——PU Prime與阿根廷足協的重要合作。

AFA以培養世界級球星和享譽全球的品牌聞名，這正是PU Prime持續努力並逐步實現的目標。

此次合作是我們業務發展的重要里程碑，能與如此聲譽卓著的機構並列，我們深感榮幸。

感謝AFA參與這個激動人心的新篇章，期待未來長期豐碩的合作，共同突破成功的界限，推動雙方成長。」

阿根廷足協商業與行銷長Leandro Petersen先生對合作表達支持：

「足球是全球共通語言，今天我們透過迎接PU Prime成為阿根廷足球的區域合作夥伴，為這個故事增添新聲。很榮幸能與共享卓越、創新和績效承諾的PU Prime合作。我們期待與PU Prime共同創造連結球迷、弘揚美麗足球精神的深刻體驗。PU Prime，AFA家族歡迎你們的加入。」

活動壓軸由阿根廷傳奇球星Javier Saviola先生進行現場問答。與會者獲得獨家機會，直接向這位足壇備受尊敬的偶像請教關於領導力、傳承與全球合作價值的見解。

Javier Saviola先生分享對此次合作的看法：

「這意義非凡。代表阿根廷始終是莫大榮耀，看到PU Prime支持AFA讓我們全體深感振奮。這項合作體現了我們球隊的精神，並將這份熱情傳遞給全球觀眾。」

此次活動宣告PU Prime與AFA長期合作的開始，雙方將致力於激勵人心、深化參與，並在各自領域創造持久價值。

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關於PU Prime

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Chloe Lee

media@puprime.com

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