EDF : Evolution de la gouvernance du groupe EDF

Evolution de la gouvernance du groupe EDF

Le groupe EDF est appelé à jouer un rôle majeur en France dans la relance du nucléaire, à travers le programme EPR2, et la relance des investissements dans l’hydroélectricité. Pour relever ces défis structurants au service de la souveraineté énergétique et industrielle de notre pays avec une exigence permanente de sûreté, de sécurité et de santé, le Groupe fait évoluer sa gouvernance et renforce l’efficacité de son organisation.

Jean Casabianca, inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (IGSNR), rattaché au président-directeur général, proposera une organisation regroupant la sûreté nucléaire, la sûreté hydraulique, la sécurité et la santé, rattachée au président-directeur général.

Xavier Gruz, directeur des programmes nucléaires du Groupe, est nommé avec effet immédiat membre du comité exécutif du Groupe en charge de la préfiguration de la maîtrise d'ouvrage du nouveau nucléaire. Il proposera une organisation de maîtrise d'ouvrage renforcée du nouveau nucléaire directement rattachée au président-directeur général.

Thierry Le Mouroux, membre du comité exécutif du Groupe, en charge de la direction projets et construction, proposera la mise en place d'une maîtrise d'œuvre du nouveau nucléaire, regroupant les équipes de la direction projets et construction, avec celles d'Edvance et de la supply chain actuellement intégrées à la direction ingénierie et supply chain. Il s'agira de simplifier les interfaces, d'accélérer les prises de décisions, de renforcer une approche partenariale avec Arabelle Solutions, Framatome et les partenaires industriels de la supply chain, et ainsi de contribuer à l'accélération des programmes du nouveau nucléaire.

Emmanuelle Verger, directrice d'EDF Hydro, est nommée avec effet immédiat membre du comité exécutif du Groupe en charge des activités hydrauliques.

Nicolas Machtou, actuellement directeur du programme nouveau nucléaire, est nommé membre du comité exécutif du Groupe en charge du secrétariat général du Groupe à compter du 1er septembre 2025.

Elisabeth Terrail, actuellement directrice des ressources humaines de Framatome, est nommée membre du comité exécutif du Groupe en charge des ressources humaines du Groupe à compter du 1er septembre 2025.

Les affectations à cette même date de Brice Bohuon, en charge du secrétariat général du Groupe, et de Caroline Chanavas, en charge de la direction des ressources humaines du Groupe, seront communiquées ultérieurement.

Bernard Fontana, président-directeur général d’EDF, a déclaré : « Cette évolution vise à renforcer la performance industrielle du Groupe au service de la relance du nucléaire et de l’hydroélectricité avec les objectifs suivants : clarifier les responsabilités, accélérer les prises de décisions, la vitesse d'exécution, et mobiliser pleinement les compétences du groupe EDF et de ses partenaires. Il s’agit de nous organiser pour mieux définir et tenir nos engagements, dans la durée, avec exigence et méthode.

Je remercie Caroline Chanavas et Brice Bohuon pour leur action déterminante dans leur poste au service du groupe EDF. »

A propos de Jean Casabianca

Durant ses 42 années dans l’Armée française, Jean Casabianca occupe un grand nombre de postes opérationnels embarqués, principalement sur des sous-marins nucléaires. Il conclut 22 années d’embarquement comme ingénieur en chef du porte-avions Charles De Gaulle. Il sert ensuite dans divers postes de direction, en état-major, en administration centrale et au cabinet militaire du ministère de la Défense. Il termine sa carrière militaire comme amiral, major général des Armées. Jean Casabianca rejoint l’inspection générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en mars 2021. Missionné par le président-directeur général d’EDF, il vérifie la bonne application de la politique sûreté du Groupe.

Diplômé officier ingénieur de l’École navale en 1981, Jean Casabianca est commandeur de la Légion d’Honneur et grand officier de l’ordre national du Mérite.

A propos de Xavier Gruz

Après une première expérience en bureau d'études, comme maître d'œuvre, Xavier Gruz intègre l'équipe de maîtrise d'ouvrage chargée de la réalisation de deux projets autoroutiers en Haute-Savoie. Il réalise ensuite des études économiques sur plusieurs dossiers d'infrastructure et travaille sur des projets de transports publics en milieu urbain.

En 1999, il rejoint Réseau Ferré de France (RFF), à Besançon, en tant que responsable du pilotage technique du projet de la Ligne Grande-Vitesse (LGV) Rhin-Rhône. Il accompagne le projet jusqu’à sa mise en service en qualité de chef de mission puis directeur du projet (maitrise d’ouvrage).

En juillet 2012, Xavier Gruz rejoint l’équipe EOLE (prolongement du RER E vers l'ouest) en tant que directeur de projet unique de la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau.

Le 1er décembre 2024, Xavier Gruz intègre la direction des programmes nucléaires d’EDF en tant que directeur des opérations. Depuis le 1er juin 2025, il est directeur des programmes nucléaires du Groupe.

Xavier Gruz est diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées.

A propos de Thierry Le Mouroux

Thierry Le Mouroux débute sa carrière professionnelle en 1989 aux Etats-Unis en tant que chargé de développement d’une start-up spécialisée dans les technologies de l’internet haut-débit. En 1990, il rejoint le groupe Eiffage et devient, en 1995, directeur général de Forclum Littoral. Entre 2000 et 2010, il occupe plusieurs fonctions de dirigeant pour l’entreprise Suez Eau France. En 2010, Thierry Le Mouroux est nommé directeur général d’Endel Engie où il s’implique fortement dans les opérations des chantiers de l’EPR de Flamanville 3 et du Grand Carénage. En 2013, il devient président-directeur général d’Endel Engie. Il participe au développement de l’entreprise dans les secteurs de l’industrie nucléaire civile, des industries de l’énergie ainsi que dans l’industrie spatiale et de la construction navale militaire. Entre 2016 et 2020, il occupe plusieurs postes stratégiques chez Framatome. En 2020, Thierry Le Mouroux rejoint Areva en tant que directeur général adjoint en charge du projet EPR Olkiluoto 3. Il réalise notamment la réorganisation fonctionnelle du projet permettant sa livraison dans le respect du budget et du calendrier. Il est depuis le 1er janvier 2024 directeur exécutif en charge de la direction projets et construction.

Thierry Le Mouroux est titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en mécanique et électricité de l’ESTP et d’un MBA en management de projets.

A propos d’Emmanuelle Verger

Emmanuelle Verger débute sa carrière à la direction financière de la Générale des Eaux, puis rejoint le ministère des Finances, où elle est en charge des relations commerciales avec l’Amérique latine.

En 2001, elle intègre le groupe EDF, d’abord à la direction financière, avant d’être nommée directrice de cabinet du directeur général adjoint international & gaz. Elle a notamment participé aux restructurations financières puis cessions des filiales latino-américaines.

Elle participe ensuite au déploiement et à la construction du modèle EPR en Chine, en tant que directrice adjointe de l’ingénierie des deux réacteurs de Taishan.

Elle prend par la suite la responsabilité des négociations des contrats d’achats d’uranium et d’enrichissement du Groupe.

Elle dirige ensuite, pendant trois ans, le centre opérationnel d’optimisation de la production d’électricité d’EDF, à la direction optimisation amont-aval trading.

Elle revient ensuite au secteur nucléaire en tant que directrice de la division combustible nucléaire du Groupe. Depuis avril 2022, elle dirige le parc hydraulique d’EDF.

Emmanuelle Verger est diplômée de l’École Polytechnique et de l’École nationale des Ponts et Chaussées.

A propos de Nicolas Machtou

Nicolas Machtou commence sa carrière en 2004 à la Commission de régulation de l'énergie où il rejoint le directeur général pour travailler sur la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz. En 2006, il intègre RTE (Réseau de Transport d’Electricité), d’abord auprès du président du directoire, pour travailler sur la régulation des gestionnaires de réseaux puis à la direction financière comme chef du pôle filiales et activités nouvelles. En 2012, il devient conseiller technique énergie, environnement au cabinet de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. En 2014, il est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes et membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). En octobre 2015, Nicolas Machtou est nommé conseiller énergie, développement durable, transports, logement et ville au cabinet de François Hollande à la présidence de la République. En 2017, il rejoint Enedis comme directeur délégué en charge de l’Île-de-France et membre du comité exécutif. Il préside le conseil d’administration de Citelum du 1er juin 2020 au 1er juin 2022.

Il est, depuis le 1er juin 2022, directeur des programmes nouveaux nucléaires au sein de la direction stratégie, technologies, innovation et développement du groupe EDF.

Nicolas Machtou est conseiller référendaire à la Cour des comptes, diplômé de l’université Paris II et de l’université Columbia à New York.

A propos de Elisabeth Terrail

Elisabeth Terrail démarre sa carrière en 1995 chez Gaz de France en tant que responsable ressources humaines opérationnelle sur les infrastructures de transport et stockage. Elle rejoint la direction du personnel et des relations sociales (mixte EDF et Gaz de France) puis la direction des ressources humaines du groupe EDF à sa mise en place. Son parcours l’oriente ensuite vers l’ingénierie nucléaire en tant que responsable coordination puis directrice des ressources humaines du centre national d'études nucléaires (CNEN), entité opérationnelle regroupant, pour le nouveau nucléaire, les études d’ingénierie de l’îlot nucléaire, le chantier de Flamanville, les expatriés à Taishan et Hinkley Point C. Après un passage chez WANO (World association of nuclear operators), elle rejoint Dalkia en tant que directrice des ressources humaines des fonctions corporate et responsable de la rémunération. En 2021, missionnée par le directeur des ressources humaines du groupe EDF, elle crée l’université des métiers du nucléaire qui réunit les industriels, le monde académique et le monde de l’emploi, pour renforcer l’attractivité des métiers du nucléaire pour la filière nucléaire. Depuis septembre 2022, elle est directrice des ressources humaines de Framatome.

Elisabeth Terrail est diplômée d’une licence de philosophie et d’un DESS de gestion des ressources humaines à Paris-Dauphine.

