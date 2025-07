Correction: Finanstilsynets godkendelse af fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Korrektion til selskabsmeddelelse af 26. juni 2025, hvor forsættende andelklasses navn samt ISIN var fejlagtigt angivet.

Oplysningerne er korrigeret i nedenstående

Finanstilsynets godkendelse af fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Med henvisning til børsmeddelelser af 3. marts 2025 og 10. april 2025 vedrørende den foreslåede fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest samt generalforsamlingens godkendelse oplyses det hermed, at Finanstilsynets godkendelse af nedenstående fusion nu foreligger.

Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Kina KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010295336) Nye Markeder KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015710602)



Den ophørende afdeling forventes at have sidste handelsdag for handel med andele på Nasdaq Copenhagen A/S den 30. oktober 2025.

Offentliggørelse af ombytningsforholdet sker forventeligt den 7. november 2025 og de nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 11. november 2025.

Opdateret fusionsplan og -redegørelse er vedhæftet.

