Corza Medical annonce le lancement de la gamme élargie de sutures ophtalmiques Onatec

PARSIPPANY, New Jersey, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical, l’une des plus grandes sociétés mondiales du secteur des technologies médicales, annonce ce jour le lancement de sa gamme élargie de sutures ophtalmiques Onatec. Cette extension de la gamme de produits de la société est considérable et permet aux chirurgiens du monde entier de trouver plus facilement la solution de suture Onatec adaptée à leurs procédures ophtalmologiques.

Les quelque 130 produits du portefeuille de solutions de suture sont destinés exclusivement à la chirurgie ophtalmologique et oculoplastique, et incluent une gamme complète de sutures résorbables et non résorbables. Ces ajouts confirment la position de Corza Medical en tant que partenaire impliqué dans l’innovation ophtalmologique, proposant des solutions adaptées aux besoins évolutifs des chirurgiens du monde entier.

Outre cette gamme de produits de suture, on retrouve les aiguilles Onatec, fabriquées à partir d’un acier inoxydable de première qualité et hautement trempé. Chaque aiguille offre une résistance exceptionnelle à la flexion et à la rupture. La fabrication rigoureuse et automatisée assure une géométrie optimale de l’aiguille et un meulage précis, facilitant ainsi la suture des tissus les plus délicats. Utilisées conjointement, la suture et l’aiguille offrent un meilleur ressenti tactile et un meilleur contrôle à chaque passage, qualités essentielles pour les interventions ophtalmologiques sensibles.

« Nos sutures ophtalmiques, nos instruments, nos bouchons méatiques, nos dispositifs et nos produits biologiques sont des références en matière de précision et de savoir-faire », a déclaré Jack Simmons, président de la division des dispositifs médicaux de Corza Medical. « Avec cette expansion des dispositifs de suture ophtalmique Onatec, Corza Medical continue de prendre les devants en proposant des solutions répondant aux besoins des procédures chirurgicales. Nous sommes fiers d’être la seule société à proposer une gamme de produits de suture ophtalmique qui couvre toutes les étapes du processus chirurgical, de la coupe à la fermeture. »

À propos de Corza Medical

Corza Medical est une société leader dans le domaine des technologies médicales, spécialiste des solutions et technologies chirurgicales innovantes. Forte d’une équipe mondiale comptant environ 3 000 employés assistant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les fabricants de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de la santé une plateforme regroupant des technologies chirurgicales de nombreuses marques leaders du secteur, notamment les fils de suture à barbillons Quill®, les fils de suture chirurgicaux Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les couteaux microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire en fibrine TachoSil®.

Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com.

Interlocutrice auprès des médias :

Suzanne Hatcher

Communications mondiales

Corza Medical

media@corza.com