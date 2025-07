Monument gibt Beginn des Erweiterungsbohrprogramms in der Goldmine Selinsing bekannt

VANCOUVER, British Columbia, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) („Monument” oder das „Unternehmen”) freut sich, den Beginn seines Erweiterungsbohrprogramms in der Goldmine Selinsing bekannt zu geben, das die Goldgrundstücke Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat Pahang im Central Gold Belt im Westen Malaysias umfasst.

Frau Cathy Zhai, Präsidentin und CEO von Monument Mining, äußerte sich wie folgt:

„Wir freuen uns, dass der Markt positiv auf unseren disziplinierten Geschäftsansatz reagiert. Das Wachstum von Monument basiert auf nachhaltigen Goldreserven und wird durch freien Cashflow unterstützt, der es uns ermöglicht, in den Ersatz und die Erweiterung unserer Ressourcen zu reinvestieren. Dieser Ansatz hat die Bergbaurisiken wirksam gemindert und die Verwässerung der Aktionäre minimiert. Der Beginn der Explorationsprogramme ist unter diesem Ansatz von entscheidender Bedeutung, um die Lebensdauer der Mine („LoM“) in unseren Betrieben in Malaysia zu verlängern.“

Snowden hat eine Studie zur Erweiterung der Mine (die „Studie“) durchgeführt, die derzeit keine räumlichen Einschränkungen wie Pachtgrenzen und bestehende Infrastrukturbeschränkungen berücksichtigt. Diese Maßnahme dient dazu, Gebiete außerhalb des aktuellen LoM-Plans zu untersuchen, die bei Bohrungen ein angemessenes Potenzial für die Entdeckung von Ressourcen aufweisen. Die Ergebnisse der Studie werden auch als Leitfaden für das Bohrprogramm zur Minenerweiterung dienen und als konzeptionelle „Blue Sky“-Ziele für die Gestaltung künftiger Bohrprogramme fungieren. Es wurde ein rationalisierter, mehrstufiger Ansatz vorgeschlagen, um die Zielbereiche zu priorisieren.

Strategie zur Minenerweiterung

Das Bohrprogramm zur Minenerweiterung zielt auf die Abgrenzung neuer mineralisierter Zonen außerhalb der aktuellen Produktionsgruben (die „Minenerweiterungsgebiete“) ab und legt damit den Grundstein für eine aktualisierte LoM. Es wird davon ausgegangen, dass die erfolgreiche Bestätigung der erwarteten Mineralisierung in den Minenerweiterungsgebieten es ermöglichen wird, die meisten der aktuellen Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Grubenhöhlen in zukünftige Grubenentwürfe einzubeziehen.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine zielt darauf ab, durch intensive Explorationsbohrungen neue Mineralressourcen zu entdecken und diese anschließend in Reserven umzuwandeln. Der ursprüngliche Bohrplan wird derzeit mit einer Finanzzusage von 2,5 Millionen US-Dollar überprüft und soll bis Ende März 2026 abgeschlossen sein.

Die jüngste Machbarkeitsstudie („Selinsing Gold Sulphide Project – NI 43-101 Technical Report“, Sedar, eingereicht am 31. Januar 2019) gibt die Gesamtressourcen mit 16,1 Millionen Tonnen mit 1,6 g/t Au für 836.000 Unzen Gold an, was eine Lebensdauer der Mine von fünf Jahren mit einer Reserve von 4,9 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,6 g/t Au und 249.000 Unzen Gold unterstützt. Das Gold-Sulfid-Projekt befindet sich seit 2023 in Produktion.

Von diesen Gesamtmengen befinden sich Ressourcen von 525.000 Unzen Gold mit 1,64 g/t außerhalb der aktuellen Grubenkonstruktionen – darunter 316.000 Unzen Gold mit 1,64 g/t in den Selinsing-Goldgebieten und 209.000 Unzen Gold mit 1,64 g/t in den Zonen Buffalo Reef und Felda. Um diese Unzen in Reserven umzuwandeln, ist der Erwerb zusätzlicher Grundstücke erforderlich, insbesondere südlich und östlich der aktuellen Grenzen des Selinsing/Buffalo Reef-Grundstücks.

Monument erwartet die Bestätigung eines potenziell bedeutenden Explorationspotenzials. Das detaillierte erste Bohrprogramm wird bekannt gegeben, sobald es fertiggestellt ist.

Programmumfang und Budget

Mit einer Anfangsinvestition von 2,5 Millionen US-Dollar soll das Erweiterungsprogramm bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Die Kampagne umfasst aggressive Erweiterungsbohrungen zur Entdeckung neuer Mineralressourcen und die anschließende Aufwertung einer erweiterten Mineralressourcenbasis zu Abbaubaren Mineralressourcen.

Das Programm umfasst Folgendes:

Testen von bisher wenig erforschte strukturelle Ziele.

Erfassung geotechnischer Daten zur Unterstützung der zukünftigen Tagebau- und Untertageerschließung.

Verbessern der geologischen Interpretation und Grubenplanung durch detaillierte Kernprotokollierung.



Wichtigste Zielbereiche

Buffalo Reef / Felda Block 7

Das Buffalo Reef bleibt in der Tiefe offen, insbesondere in seinen zentralen und südlichen Bereichen. Aktualisierte Strukturmodelle deuten auf eine Steilstellung des mineralisierten Körpers hin, was das Potenzial für eine Erweiterung erhöht (Abbildung 1).

Abbildung 1: Der Querschnitt bei ~4.340 mN (alle Koordinaten im Minenraster) verdeutlicht das Abwärtspotenzial.

Bohrlücken zwischen den bestehenden Gruben (BRC2, BRC3, BRC4, BRN) deuten auf weiteres Potenzial für eine flache Mineralisierung hin, was die kurzfristige Planung einer Erweiterung des Tagebaus direkt unterstützt. Die Informationen zur Gradkontrolle und zusätzliche Bohrungen (nach der Mineralressourcenschätzung „MRE“ von 2016) haben eine starke Mineralisierung in den Lückenbereichen hervorgehoben, die innerhalb derselben Scherzonenstruktur liegen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Längsschnitt in westlicher Richtung der Lagerstätte Buffalo Reef mit der aktuellen LOM und der potenziellen Erweiterung der Grube (erweiterte Grubenhülle) sowie zusätzlichen Bohrungen nach der MRE 2016 (fett gedruckte Spuren).

Selinsing-Goldmine

In der Selinsing-Goldmine weist die südlichste Zone eine dicke mineralisierte Hülle auf, die in der Tiefe (Abbildung 3) und entlang der nordöstlich-südwestlichen Strukturtrends (Abbildung 4) offen bleibt.

Abbildung 3: Querschnitt bei 1.960 mN mit ungetesteten Erweiterungen in der Tiefe

Abbildung 4: Planansicht bei mRL 375 mit der neuen Interpretation der Mineralisierung im Schacht 4 von Selinsing und dem Trend der tiefen Erzkörper.

Geologische Kartierungen im Tagebau bestätigen die aktualisierte Interpretation eines besser definierten Mineralisierungstrends, der darauf hindeutet, dass die Lagerstätte Selinsing entlang des Streichs weiterhin offen ist. Frühere Bohrungen am südlichen und nördlichen Ende der Grube Selinsing 4 konnten die Ausdehnung der Mineralisierung aufgrund der ungünstigen Lage der Bohrlöcher im Verhältnis zur Ausrichtung des Erzkörpers nicht optimal untersuchen. Ein langer Abschnitt der aktuellen Grube Selinsing und der erweiterten Grubenhülle ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Längsschnitt in westlicher Richtung des Selinsing-Vorkommens mit Darstellung der LOM (derzeit abgebauter Tagebau) und der erweiterten Tagebaufläche.

Bohrbereitschaft

Das hauseigene Bohrteam von Monument wurde für diese Arbeiten neu zusammengestellt und wird durch zwei überholte Desco SP 6500SA-Bohranlagen (350 Meter Bohrtiefe) unterstützt. Eine Bohranlage wird mit einem Mehrzweckbohrkopf ausgestattet, der einen Wechsel zwischen Reverse-Circulation-Bohrungen („RC“) und Diamond-Bohrungen ermöglicht.

Die geplanten Bohrungen werden mit RC-Vorbohrungen beginnen, gefolgt von Diamantkernbohrungen in den Zielzonen.

Die Proben werden in international akkreditierten Laboratorien analysiert.

Die QA/QC-Protokolle entsprechen den Branchenstandards, um zuverlässige und genaue Ergebnisse zu gewährleisten.





Geotechnische und strukturelle Protokollierung

Detaillierte geologische und strukturelle Messungen liefern Daten für:

Hangstabilitätsanalyse zur Grubenoptimierung.

Gesteinsklassifizierung für die Untertageplanung.

Verfeinerung der Mineralisierungsmodelle.





Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Matthew Ridgway, BSc (Hons), MSc, MBA, MAIG, Chief Managing Geologist und gemäß NI 43-101 qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 270 Mitarbeiter und hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Es hält sich an hohe Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung, einschließlich Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und der umliegenden Gemeinden, sowie gute Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetieren“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ oder „glaubt“ sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse „unternommen“, „eintreten“ oder „erreicht“ werden „können“, „könnten“ oder „würden“. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

