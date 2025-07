Monument annonce le lancement du programme de forage d’expansion dans la mine d’or de Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1), nommée ci-après « Monument » ou la « Société » a le plaisir d’annoncer le lancement du programme de forage d’expansion de la mine d’or de Selinsing comprenant les propriétés aurifères de Selinsing et de Buffalo Reef, situées dans l’état de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de Malaisie occidentale.

Cathy Zhai, Présidente et directrice générale de Monument Mining, a déclaré :

« Nous sommes ravis de constater que le marché répond favorablement à notre approche commerciale disciplinée. La croissance de Monument repose sur des réserves aurifères durables et est soutenue par des flux de trésorerie disponibles, ce qui nous permet de réinvestir dans le remplacement et le développement des ressources. Cette approche a permis d’atténuer efficacement les risques liés à l’exploitation minière et de limiter la dilution des actions. Le lancement des programmes d’exploration est essentiel dans le cadre de cette approche visant à prolonger la durée de vie de la mine (« LoM ») dans nos opérations en Malaisie. »

Une étude d’extension de la mine (l’« étude ») a été réalisée par Snowden sans tenir compte des contraintes spatiales actuelles, telles que les limites des concessions et les contraintes liées aux infrastructures existantes. Cet exercice vise à tester des zones situées au-delà du plan LoM actuel qui présentent un potentiel raisonnable de découverte de ressources lors du forage. Les résultats de l’étude serviront également de guide pour le programme d’expansion de forage de la mine, en tant qu’objectifs conceptuels « Blue Sky » pour la conception du futur programme de forage. Une approche rationalisée à plusieurs niveaux a été proposée pour hiérarchiser les domaines cibles.

Stratégie d’expansion minière

Le programme de forage d’expansion de la mine vise à délimiter de nouvelles zones minéralisées au-delà des limites actuelles des fosses d’exploitation (les « zones d’expansion de la mine »), posant ainsi les bases d’une mise à jour de la durée de vie de la mine. La Société prévoit que la confirmation de la minéralisation attendue dans les zones d’expansion de la mine permettra d’inclure dans les futures conceptions de la fosse la plupart des ressources minérales actuelles situées à l’extérieur des limites actuelles de la fosse.

Le programme de forage d’expansion de la mine vise, au moyen de forages d’exploration intensifs, à découvrir de nouvelles ressources minérales qui seront ensuite converties en réserves. Le plan de forage initial est actuellement en cours d’examen, avec un engagement financier de 2,5 millions de dollars américains, et devrait être achevé d’ici la fin mars 2026.

La dernière étude de faisabilité (« Selinsing Gold Sulphide Project - NI43-101 Technical Report » déposée sur Sedar le 31 janvier 2019) fait état de ressources totales de 16,1 millions de tonnes à 1,6 g/t Au pour 836 000 onces d’or, ce qui permet d’assurer une durée de vie de la mine de cinq ans avec une réserve de 4,9 millions de tonnes à raison d’une teneur moyenne de 1,6 g/t Au contenant 249 000 onces d’or. Le Gold Sulphide Project est en phase de production depuis 2023.

Sur ces totaux, les ressources de 525 000 onces d’or à 1,64 g/t sont situées en dehors des limites actuelles de la fosse, soit 316 000 onces d’or à 1,64 g/t dans les zones aurifères de Selinsing et 209 000 onces d’or à 1,64 g/t dans les zones Buffalo Reef et Felda. Des acquisitions foncières supplémentaires seront nécessaires pour convertir ces onces en réserves, en particulier au sud et à l’est des limites de la concession minière de Selinsing/Buffalo Reef.

Monument espère obtenir la confirmation d’une opportunité d’exploration potentiellement importante. Le programme de forage initial détaillé sera annoncé une fois finalisé.

Cadre et budget du programme

Avec un engagement financier initial de 2,5 millions de dollars américains, le programme d’expansion devrait être achevé d’ici la fin mars 2026. La campagne comprend des forages d’expansion intensifs visant à découvrir de nouvelles ressources minérales, puis la conversion de ces ressources minérales élargies en réserves minières.

Le programme aura pour but de :

tester des cibles structurelles sous-explorées ;

recueillir des données géotechniques pour soutenir le développement futur de mines à ciel ouvert et souterraines ;

faire progresser l’interprétation géologique et la conception de la fosse grâce à une diagraphie détaillée des carottes.



Domaines cibles clés

Buffalo Reef/Felda Block 7

La mine de Buffalo Reef reste ouverte en profondeur, notamment dans ses zones centrale et sud. La modélisation structurelle actualisée suggère une augmentation de la pente du corps minéralisé, ce qui renforce le potentiel d’expansion (Figure 1).

Figure 1 : Coupe transversale à environ 4 340 mN (toutes les coordonnées sont exprimées en coordonnées minières) met en évidence le potentiel en aval-pendage.

Les écarts de forage entre les fosses actuelles (BRC2, BRC3, BRC4, BRN) suggèrent un potentiel supplémentaire de minéralisation peu profonde, favorisant directement la planification à court terme de l’expansion à ciel ouvert. Les informations relatives au contrôle de la teneur et les forages supplémentaires (estimation des ressources minérales postérieure à 2016, « MRE ») ont mis en évidence une forte minéralisation dans les zones intermédiaires, encaissée dans la même structure de zone de cisaillement (Figure 2).

Figure 2 : Coupe longitudinale orientée ouest du gisement Buffalo Reef, montrant la LOM actuelle et l’expansion potentielle de la fosse (enveloppe de fosse élargie), ainsi que les forages supplémentaires postérieurs à l’estimation des ressources minérales mesurées et présumées (MRE) de 2016 (traces en gras).

Mine d’or de Selinsing

Dans la fosse de Selinsing, la zone la plus au sud présente une épaisse enveloppe minéralisée qui reste ouverte en profondeur (Figure 3) et le long des tendances structurelles nord-est/sud-ouest (Figure 4).

Figure 3 : Coupe transversale à 1 960 mN illustrant des expansions non testées en profondeur

Figure 4 : Vue en plan à mRL 375 illustrant la nouvelle interprétation de la fosse Selinsing 4 et la tendance de minéralisation du gisement profond.

La cartographie géologique dans la fosse corrobore l’interprétation actualisée d’une tendance minéralisée mieux définie, indiquant que le gisement Selinsing reste ouvert le long du prolongement. Les forages précédents effectués aux extrémités sud et nord de la fosse Selinsing 4 n’ont pas permis de tester de manière optimale les expansions de la minéralisation en raison du mauvais positionnement des trous de forage par rapport à l’orientation du gisement. La figure 5 présente une coupe longitudinale de la fosse actuelle de Selinsing et de l’enveloppe de fosse élargie.

Figure 5 : Coupe longitudinale orientée ouest du gisement de Selinsing exposant la LOM (fosse en cours d’exploitation) et l’enveloppe de la fosse élargie.

Préparation au forage

L’équipe de forage interne de Monument a été reconstituée pour ce travail nécessitant l’usage de deux foreuses Desco SP 6500SA remises à neuf (capacité de forage à 350 mètres de profondeur). L’une des foreuses sera équipée d’une tête de forage polyvalente, pour ainsi passer d’une méthode de forage par circulation inverse (« RC ») au forage au diamant.

Les trous programmés commenceront par l’installation de pré-colliers RC, suivis d’un carottage au diamant dans les zones cibles.

Les échantillons seront analysés dans des laboratoires accrédités à l’échelle internationale.

Les protocoles d’assurance qualité et de contrôle qualité respectent les normes industrielles afin de garantir des résultats fiables et précis.



Diagraphie géotechnique et structurelle

Des relevés géologiques et structuraux détaillés fourniront des données concernant :

l’analyse de la stabilité des pentes en vue de l’optimisation des fosses ;

la classification des masses rocheuses pour la planification souterraine ;

l’affinement des modèles de minéralisation.



Déclaration de la personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Matthew Ridgway, titulaire d’une licence ès sciences (avec distinction), d’un master en sciences, d’un master en gestion d’entreprise, membre de l’Australian Institute of Geoscientists, géologue en chef et personne qualifiée conformément au Règlement NI 43-101.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. La Société emploie quelque 270 personnes dans les deux pays et s’engage en faveur du développement durable en respectant les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, présidente et directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, consultez le site Internet de la Société à l’adresse : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de Toronto (ou TSX) et son régulateur (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse exprime des déclarations contenant des informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des projets de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes quant à l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés évoqués dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « s’attend à » ou à l’inverse « ne s’attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens et par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont prévus ou exprimés. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations à l’étranger, les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs utilisés pour élaborer les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le prix futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, les coûts des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Les illustrations annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b46a0320-398e-4448-a152-76ffc024875c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84377c2b-90dd-4ad1-81b7-a7a7aee44559

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99bda7aa-99ef-45d8-97d5-953921b48faf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75e0360e-2427-40f9-b9f0-a01fb3b60ae1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64cafb1f-a54e-45f3-9fbd-b0ee25882670