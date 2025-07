ARGAN et REXEL unissent leurs forces : les émissions CO2 du site de Cestas divisées par 14

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 8 juillet 2025 – 17h45

ARGAN et REXEL unissent leurs forces : les émissions CO 2 du site de Cestas divisées par 14

De g. à d. Pierre Ducout (Président ComCom Jalle Eau Boude), Marie-Laure Cuvelier (Conseillère Régionale), Guillaume Fournier-Favre (Directeur Général Adjoint REXEL France), Stéphane Cassagne (Directeur Asset Management ARGAN), Sébastien Saint-Pasteur (Député de Gironde), Jérôme Steffe (Maire de Cestas)

C’est en présence des élus du Territoire que les équipes d’ARGAN et de REXEL ont officiellement inauguré le nouveau système de chauffage durable du centre logistique de Cestas.

ARGAN et REXEL à Cestas, la rencontre de deux ambitions environnementales fortes

Stratégiquement situé au sud de Bordeaux, à proximité immédiate de l’autoroute A63, cet actif d’une surface de 18 000 m², propriété d’ARGAN, approvisionne quotidiennement les clients professionnels du territoire Aquitain : électriciens et installateurs, entreprises du bâtiment, industriels, acteurs tertiaires, mais aussi collectivités et infrastructures publiques. Stockant plus de 25 000 références livrables à J+1, le centre logistique de Cestas est l’un des sites les plus performants de la région et constitue un maillon essentiel de la chaîne logistique régionale de REXEL.

Aujourd’hui, ARGAN et REXEL franchissent une nouvelle étape dans leur engagement commun en faveur de la transition énergétique avec la mise en place d’un nouveau dispositif de chauffage permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et de réaliser d’importantes économies.

Une solution innovante combinant pompes à chaleur électriques et gaz vert

Le remplacement du système de chauffage au gaz par un système hybride gaz/pompe à chaleur (PAC), couplé à la mise en place d’un outil de Gestion Technique du Bâtiment permet à la fois une forte baisse des consommations, ainsi qu’un meilleur suivi et une utilisation optimisée des ressources.

L’option retenue a été celle de l’hybridation, avec un montage « en cascade » de chaudières gaz et de pompes à chaleur air/eau. Ce système mixte permet de garantir une continuité de service et de favoriser la résilience des réseaux. Le gaz est ainsi uniquement sollicité lorsque les températures sont très basses, en complément des PAC qui assurent l’essentiel du chauffage du site.

La présence d’un méthaniseur à proximité du site et la possibilité d’un approvisionnement en gaz vert a milité pour cette solution innovante. L’installation a également été pensée pour pouvoir être hybridée avec de l’hydrogène.

Au final, la nouvelle installation permet de diviser par 7 les consommations énergétiques du site et de diviser par 14 les émissions CO 2 .

Les travaux, d’une durée de 5 mois, ont été réalisés en site occupé sans aucune gêne pour l’activité logistique de REXEL.

Pour Thomas Moreau, Président de REXEL FRANCE « L’inauguration de ce nouveau système de chauffage s’inscrit dans la stratégie de décarbonation de nos bâtiments. Nous avons réalisé des avancées significatives sur les scopes 1 et 2 puisque nous avons réduit nos émissions carbones de 30 % en trois ans. Cette initiative reflète notre engagement à réduire notre empreinte carbone tout en améliorant l’efficacité énergétique de nos infrastructures ».

« Ce projet est la parfaite illustration d’une collaboration efficace entre ARGAN et REXEL, où expertise et innovation ont permis de déployer une solution performante et durable. REXEL a apporté une réelle valeur ajoutée à chaque étape du projet, de la conception à la mise en œuvre, garantissant ainsi un résultat à la hauteur des exigences élevées de ce site stratégique. Cette réalisation participe de l’objectif de réduction de 50 % des émissions carbone de notre patrimoine d’ici à 2030 », déclare Stéphane Cassagne, Directeur de l’Asset Management chez ARGAN.

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

17 juillet : Résultats semestriels 2025

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 31 décembre 2024, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,9 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de près de 205 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2024).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





