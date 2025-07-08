Bitget Wallet 与 Mastercard 和 Immersve 合作推出零手续费加密货币支付卡

圣萨尔瓦多，萨尔瓦多, July 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 携手支付行业领导者 Mastercard 和基础设施提供商 Immersve 共同推出一款全新加密货币关联卡。该卡支持用户直接通过数字钱包进行支付，覆盖全球超过 1.5 亿家接受 Mastercard 的商户。 这款产品旨在推动加密货币支付卡领域的使用便捷性和效率提升。

这款支付卡可通过 Bitget Wallet 应用程序获取，支持通过链上兑换和充值实现实时资金到账。 借助 Mastercard Digital First 技术，用户可在线申请该卡，并在几分钟内就能将其添加至手机钱包，方便在实体店和线上商户使用。

该交易由获得 Mastercard 授权的发行方 Immersve 提供技术支持，通过链上结算将加密货币实时转换为法定货币，同时严格遵循 Mastercard 的监管框架（包括客户身份识别 (KYC) 及反洗钱 (AML) 规定）。 该卡将首先在英国和欧盟推出，计划于未来数月内拓展至拉丁美洲、澳大利亚和新西兰。

该卡的推出正值外界对加密货币的实际应用持续关注之际，同时支付生态系统正积极推动区块链驱动解决方案与传统金融体系的融合。 Bitget Wallet 宣称其全球用户已超过 8000 万，并将该卡定位为助力用户将自我托管资产拓展至日常消费领域的桥梁。 该产品还提供多种可选激励措施，包括交易奖励、钱包闲置余额收益，以及完成身份验证后的一次性奖金。

“加密货币支付应像传统交易一样安全顺畅。 通过这次合作，Bitget Wallet 用户现在可以在所有接受 Mastercard 支付的场所使用加密货币进行支付，” Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 表示， “我们注意到市场对加密货币实际应用的巨大需求，此次与 Mastercard 和 Immersve 的合作，将为实现这一愿景提供坚实的基础设施支持。”

“数字钱包正在迅速普及，未来将如电子邮件地址一样无处不在。 Mastercard 致力于携手 Bitget Wallet 和 Immersve 等创新企业，推动加密货币交易变得更简单、安全，实现大规模普及，” Mastercard 全球合作伙伴关系执行副总裁 Scott Abrahams 表示， “这是推动数字资产更广泛融入主流应用场景的重要一步。”

“与 Mastercard 和 Bitget Wallet 这样具有前瞻性的团队合作，正是我们推动加密货币在现实世界大规模应用的必经之路，” Immersve 首席执行官 Jerome Faury 表示， “我们正在弥合 Web3 与传统金融之间的间隔，让用户能够在全球范围内像使用法定货币一样轻松使用加密货币进行支付。”

如需进一步了解 Bitget Wallet 如何实现加密货币顺畅支付，请访问 Bitget Wallet 官网 web3.bitget.com 及其博客。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密货币钱包，旨在为所有用户营造简单、顺畅且安全的加密货币使用体验。 此钱包拥有超过 8000 万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 浏览器和加密货币支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链、2 万多个去中心化应用程序和一百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）——让加密货币变得更简单、更安全，并成为十亿人日常生活的一部分。

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关于 Immersve

Immersve 是 Mastercard 网络的核心成员， 其发行即服务平台同时支持中心化和去中心化支付体验。 交易所、Web3 钱包和 DeFi 协议都可轻松对接 Immersve 的 API 和智能合约，实现用户在全球所有接受 Mastercard 支付的场所畅通支付。 Immersve 是一家注册金融服务提供商， 如需了解有关其 API 的更多信息，请访问 docs.immersve.com。



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关于 Mastercard www.mastercard.com

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