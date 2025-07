Rôle clé des comptables pour accroître la confiance dans l’IA

TORONTO, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’intelligence artificielle (IA) occupe une place grandissante dans notre quotidien, à l’instar des craintes qu’elle suscite concernant entre autres la vie privée, les biais et les usages abusifs. Or, les comptables professionnels agréés (CPA) sont idéalement placés pour jouer un rôle clé en inspirant confiance dans cette technologie.

Une nouvelle publication conjointe de CPA Canada et de l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) met en lumière le besoin croissant d’une surveillance fiable de l’IA et expose les services de certification grâce auxquels les CPA peuvent gérer les principaux risques – une approche déjà adoptée par des cabinets comme PwC.

« Au-delà de l’apaisement des inquiétudes du public, la confiance dans l’IA est essentielle pour réduire les risques de pertes financières, de sanctions réglementaires et d’atteinte à la réputation, souligne Melissa Robertson, experte en IA à CPA Canada et coauteure du document. Au Canada, ces risques sont d’autant plus élevés que le niveau de compréhension de l’IA y est parmi les plus faibles à l’échelle mondiale. »

La certification indépendante, un service que les CPA fournissent depuis longtemps dans d’autres domaines à haut risque, figure parmi les moyens les plus efficaces pour renforcer la confiance. La validation indépendante inhérente à la certification confirme la conception adéquate et le bon fonctionnement des systèmes complexes. Les CPA peuvent désormais appliquer cette expertise aux systèmes d’IA.

« Nous disposons de processus bien établis, de normes professionnelles et d’outils pour garantir la qualité, explique l’experte en IA. En tant que membres d’une profession réglementée fondée sur la confiance, les CPA possèdent les compétences, les contrôles et l’objectivité nécessaires pour évaluer des systèmes d’IA. »

En effet, les CPA emploient déjà des cadres d’assurance et de conformité pour aider les organisations à évaluer des technologies essentielles, notamment des plateformes de ressources humaines, des systèmes de paie et des services de stockage en nuage. Ces évaluations s’appuient sur les pratiques d’audit des CPA et sur des outils fiables, dont les contrôles des systèmes et des organisations (System and Organization Controls – SOC) qui couvrent des aspects cruciaux tels que la sécurité, la confidentialité et la fiabilité, apportant ainsi la tranquillité d’esprit tant aux clients qu’aux autorités de réglementation.

« La plupart des organisations comptent déjà sur des rapports SOC pour s’assurer du fonctionnement efficace de leurs systèmes, signale Melissa Robertson. Les grands acteurs du marché réclament de plus en plus le même niveau d’assurance pour les systèmes d’IA. Aujourd’hui, ils s’intéressent à la certification de l’IA – demain, ce sont eux qui l’offriront. »

Pour demander une copie du document de recherche ou pour obtenir une entrevue avec Melissa Robertson, directrice de projets, Recherche et leadership intellectuel, à CPA Canada, veuillez communiquer avec media@cpacanada.ca.

À propos du document

Le document Combler l’écart de confiance à l’égard de l’IA : le rôle des CPA dans la certification de l’IA est le troisième et dernier de la série de CPA Canada et de l’AICPA sur l’intelligence artificielle. On y décrit le rôle que peuvent jouer les CPA, grâce à leur expertise en certification, à des normes établies, à des modèles de surveillance et à leur jugement professionnel, pour aider les organisations à instaurer la confiance dans les systèmes d’IA. Il s’adresse aux dirigeants d’entreprise, aux autorités de réglementation et aux acteurs du secteur technologique à la recherche d’approches pratiques et indépendantes pour encadrer l’IA.