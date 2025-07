MADD Canada dévoile un panneau routier commémoratif à Niagara-on-the-Lake en hommage à Ashley Marie Vaillancourt qui a été tuée dans une collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, MADD Canada dévoilera un nouveau panneau routier commémoratif à Niagara-on-the-Lake en hommage à Ashley Marie Vaillancourt, 34 ans, qui a tragiquement été tuée dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies le 9 juillet 2022. La cérémonie de dévoilement aura lieu le jour de l’anniversaire de la collision, sur le site de la collision en face du 1870 York Road à Niagara-on-the-Lake.

Ashley Marie était passagère dans le véhicule que conduisait son mari de retour à la maison après un mariage. Ils circulaient sur York Road et le véhicule a fait une sortie de route, dévié sur l’accotement en gravier et s’est retourné sur le toit pour s’écraser contre un ponceau de pierre avant de s’arrêter dans une entrée de cour. Le côté passager du véhicule est celui pour lequel l’impact a été le plus violent. Ashley Marie était prise à l’intérieur du véhicule démoli et est morte sur les lieux, laissant derrière sa fille de 10 ans.

« Ashley Marie nous a été enlevée en un instant, mais la douleur de la perdre durera toujours », dit Charlene Jones, la sœur de Ashley. « Elle était une mère aimante, une sœur, et une amie. Elle devrait être ici parmi nous. Nous espérons que ce panneau aidera à éviter que d’autres familles vivent un tel chagrin. »

« Chaque année, des centaines de personnes sont tuées, et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant les capacités affaiblies », dit Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Comme tant de familles que nous soutenons, les proches de Ashley Marie vivent avec une perte qui était entièrement évitable. Ce panneau est installé pour Ashley Marie, et aussi pour toutes les autres vies perdues beaucoup trop tôt à cause de la conduite avec capacités affaiblies, et pour toutes les vies que nous pouvons sauver. »

Les panneaux routiers commémoratifs sont de puissants moyens de rendre hommage aux victimes et de rappeler aux conducteurs de véhicules les conséquences tragiques et durables de la conduite avec les capacités affaiblies. MADD Canada salue le courage de la famille et des amis de Ashley Marie, et remercie la région de Niagara pour son soutien à la création de ce panneau routier commémoratif.

Le maire de Niagara-on-the-Lake, Gary Zalepa, le chef de la police de la région de Niagara Bill Fordy, des membres de la famille et des amis sont attendus à la cérémonie pour célébrer la vie de Ashley Marie et sensibiliser les gens aux dangers et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905 330-7565 ou dregan@madd.ca