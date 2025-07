REALTOR.ca Canada Inc. lance la recherche d’un(e) chef de la direction

OTTAWA, Ontario, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- REALTOR.ca Canada Inc. a officiellement lancé le processus de recrutement de son chef de la direction. Le conseil d’administration est à la recherche de candidats dynamiques qui sont passionnés par la poursuite de la croissance de REALTOR.ca, le renforcement de la valeur de son image de marque et l’avancement de son engagement à servir les acheteurs, les vendeurs et les locataires d'habitations canadiens.

« Nous sommes ravis d’entamer cette recherche d’un leader qui guidera REALTOR.ca au cours de sa prochaine phase de développement, a déclaré David Oikle, président du conseil d’administration de REALTOR.ca Canada Inc. Cette nomination sera déterminante pour notre croissance stratégique et notre innovation continue. »

Forte d’une part de marché de près de 50 % année après année, REALTOR.ca est sur le point d’entamer un nouveau chapitre, offrant d’importantes possibilités de diversification des revenus, tirant parti des technologies émergentes et renforçant la confiance des consommateurs.

Cette recherche d’un(e) chef de direction sera menée par The Leadership Agency (TLA), qui possède une vaste expérience dans le recrutement de cadres transformateurs pour des entreprises à forte croissance, des organisations à but non lucratif et des organisations axées sur leur mission. Le processus vise à trouver une personne qui incarne un leadership visionnaire, une expertise commerciale et un engagement profond envers la mission de REALTOR.ca Canada Inc.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont encouragées à visiter cette page pour obtenir plus de détails. Le conseil d’administration de REALTOR.ca Canada Inc. prévoit procéder à une nomination plus tard cet automne.

Contact avec les médias

Pierre Leduc, Relations avec les médias

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI)

Tél. : 613-237-7111 ou 613-884-1460

pleduc@CREA.ca

À propos de REALTOR.ca

Exploitée par REALTOR.ca Canada Inc, une filiale en propriété exclusive de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI), REALTOR.ca est la plateforme immobilière la plus visitée au Canada. Plateforme de confiance des courtiers et agents immobiliers et des consommateurs, REALTOR.ca fait le lien entre des millions de Canadiens et des inscriptions, des professionnels de l’immobilier et des renseignements qui guident l’une des décisions les plus importantes de la vie : l’achat et la vente d’une propriété.