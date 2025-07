BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2025

Bernin (Grenoble), France, le 9 juillet 2025 - Soitec (Euronext Paris) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, en date de dénouement du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

72 325 actions Soitec, ainsi que

904 901 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 231 383 actions, pour un montant de 14 129 177 € (soit 2 855 transactions) ;

A la vente, 208 969 actions, pour un montant de 12 889 302 € (soit 2 792 transactions).

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel, en date de dénouement du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

51 394 titres Soitec, ainsi que

2 009 718 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 215 838 titres, pour un montant de 19 591 223 € (3 775 transactions) ;

A la vente, 197 982 titres, pour un montant de 17 859 326 € (3 174 transactions).

Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8 000 000 €

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2025 figurent en annexe du présent communiqué.

*****

Agenda

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 22 juillet 2025.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025-2026 sera publié le 22 juillet 2025, après bourse.

*****

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et X

*****

Relations Media : media@soitec.com

Relations Investisseurs : investors@soitec.com





Pièce jointe