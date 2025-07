CORRECTION : Rogers refuse de retourner à la table et continue de miner le droit de grève des travailleurs d’Abbotsford

Ce communiqué de presse est une révision de la traduction publiée en date du 9 juillet.

ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers continue de refuser de retourner à la table de négociation avec les travailleur.euse.s en grève à Abbotsford, C.-B., préférant faire venir des gestionnaires de l’Alberta et d’autres régions de la Colombie-Britannique pour compléter le travail des employés syndiqués qui exercent leur droit légal de faire grève depuis le 19 juin 2025.

Cette tentative flagrante de contourner les négociations démontre que Rogers est préoccupé par le maintien de ses opérations à tout prix, peu importe les soucis de leurs travailleuses et travailleurs de première ligne, déclare le Syndicat des Métallos.

« Nous sommes extrêmement déçus que Rogers préfère exploiter une faille potentielle dans la nouvelle loi fédérale anti-briseurs de grève plutôt que de négocier en toute bonne foi », souligne Michael Phillips, président de la section locale 1944. « La loi est faite pour protéger le droit de grève des travailleurs et non pour que les entreprises se permettent de faire venir des gérants de d’autres régions. »

Malgré plusieurs appels à reprendre les négociations et à résoudre le conflit de manière juste, Rogers n’a montré aucun intérêt à s’engager de façon constructive. Au contraire, l’entreprise fait monter les tensions en utilisant du personnel de gestion venu d’autres provinces en tant que travailleurs de remplacement.

« Nos membres à Abbotsford fournissent et maintiennent des services essentiels d’internet, de téléphone et de télévision, et ils ont clairement exprimé ce dont ils ont besoin dans un contrat équitable », a déclaré M. Phillips. « Plutôt que de respecter cela, Rogers traîne les pieds et manque de respect tant envers ses travailleurs qu’envers l’esprit de la loi. »

Les travailleurs en grève de Rogers accueilleront demain, mercredi 9 juillet, entre 9 h et 10 h, Don Davies, chef intérimaire du Nouveau Parti démocratique, à la ligne de piquetage située au 31450, chemin Marshall à Abbotsford. Grand défenseur des droits des travailleurs et de la loi fédérale anti-briseurs de grève, M. Davies manifeste sa solidarité avec les grévistes qui luttent pour l’équité et le respect au travail. Son soutien envoie un message clair : les travailleurs méritent que leur voix soit entendue et que leurs droits soient protégés.

Le Syndicat des Métallos demande à Rogers de revenir immédiatement à la table et de cesser d’utiliser des méthodes sournoises visant à affaiblir la grève. Que l’employeur refuse de négocier n’est pas seulement injuste, il risque également de nuire davantage à sa réputation auprès des clients et des communautés qui valorisent l’équité et la responsabilité.

