Alvotech skipar Lindu Jónsdóttur í stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs

REYKJAVÍK (10. JÚLÍ 2025) - Alvotech (NASDAQ: ALVO) hefur skipað Lindu Jónsdóttur í stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Linda er reyndur alþjóðlegur stjórnandi á sviði rekstrar og fjármála. Hún hefur áður gegnt leiðtogastöðum fyrirtækja á sviði iðnaðar, fjármála, flutningastarfsemi og heilbrigðismála. Joel Morales sem verið hefur framkvæmdastjóri fjármálasviðs Alvotech frá árinu 2020 hefur ákveðið að láta af störfum til þess að geta varið meiri tíma með fjölskyldunni og á heimaslóðum í Bandaríkjunum. Hann verður félaginu áfram til ráðgjafar og til halds og trausts við yfirfærslu verkefna á komandi vikum.

Linda gegndi ábyrgðarstöðum fyrir Marel í 15 ár, þar á meðal sem forstöðumaður fjárstýringar og fjárfestatengsla, framkvæmdastjóri fjármálasviðs og framkvæmdastjóri rekstrarsviðs. Hún lét af störfum þar á síðasta ári. Linda er stjórnarformaður Íslandsbanka, sat áður í stjórn Viðskiptaráðs, Framtakssjóðsins og starfaði hjá Sidekick Health, Eimskip, Burðarási og Straumi fjárfestingabanka.

„Ég vil bjóða Lindu hjartanlega velkomna í framkvæmdastjórn Alvotech. Hún er með mikla leiðtogareynslu og hefur þegar stýrt fjármálum og rekstri félags með tvískráningu á hlutabréfamörkuðum. Við fögnum því að fá Lindu til liðs við okkur til að taka þátt í þeim mikla vexti sem fram undan er hjá Alvotech,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri. „Fyrir hönd Alvotech vil ég færa Joel innilegar þakkir fyrir framlag hans til félagsins undanfarin ár. Á þessu tímabili breyttist Alvotech úr óskráðu í skráð félag, byrjaði að skila hagnaði og er nú á góðri leið með að verða leiðandi fyrirtæki alþjóðlega í rannsóknum, þróun, framleiðslu og markaðssetningu á líftæknilyfjahliðstæðum.“

„Það er mér mikil ánægja að ganga til liðs við Alvotech sem er einstakt fyrirtæki á Íslandi og leiðandi í sínum geira alþjóðlega. Það hefur verið gaman að fylgjast með magnaðri uppbyggingu undanfarin ár og fram undan eru ekki síður spennandi tímar. Ég er full tilhlökkunar að kynnast nýju samstarfsfólki og vinna með þessu einvala liði að vexti og viðgangi félagsins,“ sagði Linda Jónsdóttir.

„Ég vil þakka öllum samstarfsfélögum mínum og ekki síst Róberti fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu mikla ævintýri. Við höfum náð frábærum árangri og Alvotech er vel í stakk búið fyrir framtíðarvöxt. Ég hlakka til þess að halda áfram að aðstoða félagið, færa verkefnin á nýjar hendur og undirbúa uppgjörsfundinn í næsta mánuði. Að sjálfsögðu verð ég áfram einarður stuðningsmaður og stoltur hluthafi í Alvotech,“ sagði Joel Morales.

Um Alvotech

Alvotech er líftæknifyrirtæki stofnað af Róberti Wessman sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þróunar- og framleiðsluþættir í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu og krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.

Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd. (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland), Dr. Reddy’s (Evrópa, Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja-Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indónesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Mið-Austurlönd og Norður-Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA, Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

