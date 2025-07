Troilus conclut des modalités commerciales indicatives d’approvisionnement avec Boliden pour son concentré de cuivre-or

MONTRÉAL, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) a le plaisir d’annoncer qu’elle s’est entendue sur des modalités commerciales indicatives d’approvisionnement avec Boliden Commercial AB pour la vente du concentré de cuivre-or qui devrait être produit à partir du projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada. Boliden est une société mondiale de métaux de base et précieux de premier plan, exploitant sept mines et cinq fonderies en Suède, en Finlande, en Norvège, en Irlande et au Portugal.

Cette entente représente la deuxième entente indicative conclue par Troilus, à la suite de celle annoncée récemment avec Aurubis AG (voir le communiqué du 18 juin 2025). Ensemble, ces ententes mettent en valeur la qualité anticipée du concentré du projet Troilus et son importance stratégique au sein de la chaîne d’approvisionnement européenne en minéraux critiques.

Tel que présenté dans l’étude de faisabilité de la Société publiée en mai 2024 (voir le communiqué du 14 mai 2024), le projet Troilus devrait produire en moyenne annuelle environ 135,4 millions de livres de cuivre équivalent, soit 75 000 tonnes métriques humides (« TMH ») de concentré contenant du cuivre, de l’or et de l’argent comme métaux payables.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus Gold, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accueillir l’une des sociétés minières et métallurgiques les plus respectées d’Europe à titre de partenaire d’approvisionnement, renouant ainsi une relation de longue date qui avait débuté à l’époque de l’ancienne exploitation Troilus, lorsque Boliden traitait une partie du concentré original du site. Nous sommes heureux de nous aligner avec des acteurs clés de l’écosystème européen des minéraux critiques, et nous croyons que ces récentes ententes d’approvisionnement mettent en valeur notre crédibilité technique ainsi que la qualité du produit que nous comptons livrer. Avec le dépôt récent de notre étude d’impact environnemental et social, ainsi que l’atteinte de ces jalons commerciaux, nous progressons simultanément sur les volets réglementaire, technique et commercial vers une décision de construction. Nous nous réjouissons à l’idée de bâtir une relation à long terme avec Boliden, et nous sommes fiers de nous associer à des organisations qui partagent nos valeurs en matière d’approvisionnement responsable et de collaboration à long terme. »

Les ententes définitives et contraignantes avec Boliden et Aurubis devraient être conclues dans le cadre du financement par emprunt global de 700 millions de dollars américains annoncé le 13 mars 2025. Ce financement est structuré par un syndicat d’institutions financières internationales, incluant Société Générale, KfW IPEX-Bank et Exportation et développement Canada (« EDC »), et devrait inclure le soutien de plusieurs agences européennes de crédit à l’exportation, dont Finnvera plc, l’agence officielle de crédit à l’exportation de la Finlande, ainsi que d’EKN, l’agence suédoise de crédit à l’exportation, en lien avec l’approvisionnement en équipements et les ententes d’approvisionnement à long terme.

Les modalités indicatives incluent les spécifications attendues du concentré, les taux de paiement pour les métaux précieux, les frais de traitement et d’affinage ainsi que les pénalités applicables pour les éléments indésirables. Les essais métallurgiques réalisés à ce jour, de même que les données historiques de l’ancienne exploitation, indiquent qu’aucune pénalité ne devrait être appliquée au-delà des seuils définis dans l’entente.

Auramet International Inc. demeure engagée dans la structuration continue du financement par emprunt et la mobilisation des prêteurs, tandis qu’Ocean Partners USA Inc. continue d’agir à titre de conseiller tiers indépendant auprès de Troilus pour l’élaboration et la négociation de sa stratégie d’approvisionnement en concentré. La Société demeure concentrée sur l’avancement de tous les aspects du projet en vue d’une décision de construction et fournira d’autres mises à jour à mesure que les travaux progresseront.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l'avancement systématique de l'ancienne mine d'or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d'une durée de 22 ans et d'une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

