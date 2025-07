Xometry étend sa solution de collaboration Teamspace au-delà des États-Unis afin de renforcer son offre à destination des entreprises

MUNICH, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondiale alimentée par l’IA qui met en relation les entreprises acheteuses et les fournisseurs de services industriels, a annoncé le lancement de sa solution Teamspace en Europe, au Royaume-Uni et en Turquie. Teamspace est une solution basée sur le cloud, intégrée à la plateforme Xometry, qui permet aux clients de collaborer avec d’autres utilisateurs sur des projets et des commandes de pièces sur mesure.

Depuis son lancement aux États-Unis, Teamspace a connu un vif succès avec plus de 7 000 équipes créées au premier trimestre 2025. Ce développement à l’échelle mondiale permet à Xometry de renforcer l’engagement des entreprises et d’accélérer la croissance virale du nombre d’acheteurs. Xometry Europe continue d’élargir son offre sur le marché afin de proposer davantage de valeur et de choix à ses clients, tout en soutenant la croissance à long terme de sa plateforme.

« Teamspace représente une évolution naturelle dans la manière dont les entreprises utilisent Xometry, à la fois en tant que plateforme destinée aux utilisateurs finaux et en tant qu’espace de travail intégré où les décisions de fabrication sont structurées, standardisées et adaptées à l’échelle des équipes », a déclaré Dmitry Kafidov, directeur général de Xometry Europe. « Le développement de Teamspace reflète l’évolution des besoins de nos clients, qui deviennent de plus en plus complexes à mesure qu’ils développent leur niveau d’approvisionnement avec Xometry, et qui exigent des solutions intégrées plus approfondies pour soutenir leurs opérations quotidiennes. »

« Grâce à Teamspace, nous pouvons collaborer sur des projets avec plusieurs membres de l’équipe en parallèle, ce qui nous permet d’avancer plus rapidement et de rester en phase avec notre mode de fonctionnement habituel », a déclaré Lee James, directeur des opérations chez Red Dot Corporation, un fabricant mondial de systèmes de CVC mobiles pour véhicules lourds. « Cet outil est remarquable. Il nous assure la rapidité, la transparence et le contrôle dont nous avons besoin pour piloter efficacement nos projets avec Xometry. »

En outre, la solution Teamspace déployée en Europe, au Royaume-Uni et en Turquie comprend :

tous les membres de l’équipe ont accès aux devis partagés et à l’historique des commandes, favorisant ainsi la réitération des commandes, la transparence et la responsabilisation. Notifications personnalisées pour les utilisateurs : chacun peut configurer des alertes individuelles pour suivre les mises à jour sur les devis, les expéditions de commandes, les paiements et les factures - garantissant ainsi qu’aucune étape critique ne soit omise.

chacun peut configurer des alertes individuelles pour suivre les mises à jour sur les devis, les expéditions de commandes, les paiements et les factures - garantissant ainsi qu’aucune étape critique ne soit omise. Une solution pensée pour accroître l’efficacité opérationnelle des entreprises : particulièrement utile pour les équipes à distance gérant des commandes de pièces sur mesure complexes et volumineuses.





Pour plus d’informations sur l’expansion de Teamspace, rendez-vous sur Xometry Europe, Xometry UK et Xometry Turkey.

À propos de Xometry

La place de marché alimentée par l’IA de Xometry(NASDAQ : XMTR), la populaire plateforme d’approvisionnement industriel Thomasnet® et la suite de services basés sur le cloud numérisent rapidement l’industrie manufacturière. Xometry fournit aux fabricants les ressources essentielles dont ils ont besoin pour développer leur activité et rationalise le processus d’approvisionnement pour les acheteurs grâce à des données en temps réel sur les prix et les délais de livraison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xometry.com et xometry.eu.