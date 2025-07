Opjustering af forventningerne til basisindtjeningen og resultatet før skat for 2025

Selskabsmeddelelse nr. 10/2025 | 10. juli 2025



Med baggrund i en mere positiv udvikling i bankens indtjening i 1. halvår 2025, opjusteres forventningerne til både basisindtjeningen og resultatet før skat, mod det tidligere udmeldte jf. selskabsmeddelelse nr. 05/2025.



Forventningen til basisindtjeningen opjusteres og præciseres til intervallet 170-210 mio. kr. mod det tidligere udmeldte interval på 130-190 mio. kr. Forventningen til resultatet før skat opjusteres og præciseres til 220-270 mio. kr. mod tidligere udmeldte interval på 170-250 mio. kr.



Forventningerne er dog fortsat forbundet med betydelige usikkerheder i relationen til eksekveringen af bankens nye strategi samt kursreguleringerne og nedskrivningerne. Dertil kommer yderligere usikkerheder i kølvandet på den igangværende told- og handelskrig som potentielt kan ramme bankens kunder, indtjening og nedskrivninger.



Det kan samtidig oplyses, at banken for 1. halvår 2025 forventer en basisindtjening på ca. 144 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 150 mio. kr. Delårsrapporten for 1. halvår 2025 forventes offentliggjort som planlagt den 21. august 2025.





Venlig hilsen



Danske Andelskassers Bank A/S



Jan Pedersen

Adm. direktør





Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til Sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 27 27 12 25 eller mnp@andelskassen.dk

Vedhæftet fil