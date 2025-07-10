Bitget 上架 Tanssi (TANSSI) 現貨交易，獎勵的代幣數目達 8,878,000 枚

 | Source: Bitget Limited Bitget Limited

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維多利亞，塞舌爾, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其現貨交易平台推出 Tanssi (TANSSI)。Tanssi 是一種去中心化的基礎設施協議。除上述現貨交易外，Bitget 亦將推出 PoolX 專屬推廣活動和 CandyBomb 推廣活動。

TANSSI/USDT 將於 2025 年 7 月 9 日 11:00 (世界協調時間) 開始可進行交易，提現功能則於 2025 年 7 月 10 日 12:00 (世界協調時間) 啟用。合資格的用戶可參與 PoolX 推廣活動，鎖定最少 100 TANSSI，即可瓜分 888,000 TANSSI，最多可贏取 10,000,000 TANSSI。活動時間由 2025 年 7 月 9 日 11:00 至 2025 年 7 月 19 日 11:00 (世界協調時間)。

此外，Bitget 亦將推出 CandyBomb 活動，獎勵總額高達 7,990,000 TANSSI。交易池分為兩個部分：新用戶可以交易 TANSSI 和 SOL，即有機會從合計 5,330,000 TANSSI 的交易池中贏得獎勵，而通用的 TANSSI 交易池則向所有合資格的參與者提供 2,660,000 TANSSI。CandyBomb 活動將於 2025 年 7 月 9 日 11:00 至 2025 年 7 月 16 日 11:00 (世界協調時間) 舉行。

Tanssi 透過提供由以太坊級安全性能支援的無基礎設施簡易方法，改變開發人員部署應用鏈的方式。Tanssi 專為現實世界資產 (RWA)、穩定幣和協調協議等用例而設計，實現全面堆疊自動化，允許即用式處理驗證器編排、分散排序、RPC、索引器和瀏覽器。開發人員可以使用預先建構的 EVM 鏈快速啟動或自訂基板為本的運行時間，獲得確定性效能、快速終結以及完全控制治理、費用和升級邏輯。

有賴於這種靈活的架構，團隊能夠部署主權鏈，不受共享瓶頸或外部依賴影響，從而加快上市時間並保持完全自主。有了 Tanssi，啟動應用鏈變得像部署智能合約一樣順暢，讓當今最進取的 Web3 應用程式同時享受速度和擴展性。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態系統中探索加密領域。現時 Bitget 已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態體系。今次將 Tanssi 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦小眾社群並推動去中心化經濟創新，在生態系統拓展中踏出關鍵一步，加強本身作為多元化 Web3 項目及文化運動樞紐的地位。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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