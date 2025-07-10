Bitget 上架 Tanssi (TANSSI) 現貨交易，獎勵的代幣數目達 8,878,000 枚

維多利亞，塞舌爾, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其現貨交易平台推出 Tanssi (TANSSI)。Tanssi 是一種去中心化的基礎設施協議。除上述現貨交易外，Bitget 亦將推出 PoolX 專屬推廣活動和 CandyBomb 推廣活動。

TANSSI/USDT 將於 2025 年 7 月 9 日 11:00 (世界協調時間) 開始可進行交易，提現功能則於 2025 年 7 月 10 日 12:00 (世界協調時間) 啟用。合資格的用戶可參與 PoolX 推廣活動，鎖定最少 100 TANSSI，即可瓜分 888,000 TANSSI，最多可贏取 10,000,000 TANSSI。活動時間由 2025 年 7 月 9 日 11:00 至 2025 年 7 月 19 日 11:00 (世界協調時間)。

此外，Bitget 亦將推出 CandyBomb 活動，獎勵總額高達 7,990,000 TANSSI。交易池分為兩個部分：新用戶可以交易 TANSSI 和 SOL，即有機會從合計 5,330,000 TANSSI 的交易池中贏得獎勵，而通用的 TANSSI 交易池則向所有合資格的參與者提供 2,660,000 TANSSI。CandyBomb 活動將於 2025 年 7 月 9 日 11:00 至 2025 年 7 月 16 日 11:00 (世界協調時間) 舉行。

Tanssi 透過提供由以太坊級安全性能支援的無基礎設施簡易方法，改變開發人員部署應用鏈的方式。Tanssi 專為現實世界資產 (RWA)、穩定幣和協調協議等用例而設計，實現全面堆疊自動化，允許即用式處理驗證器編排、分散排序、RPC、索引器和瀏覽器。開發人員可以使用預先建構的 EVM 鏈快速啟動或自訂基板為本的運行時間，獲得確定性效能、快速終結以及完全控制治理、費用和升級邏輯。

有賴於這種靈活的架構，團隊能夠部署主權鏈，不受共享瓶頸或外部依賴影響，從而加快上市時間並保持完全自主。有了 Tanssi，啟動應用鏈變得像部署智能合約一樣順暢，讓當今最進取的 Web3 應用程式同時享受速度和擴展性。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態系統中探索加密領域。現時 Bitget 已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態體系。今次將 Tanssi 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦小眾社群並推動去中心化經濟創新，在生態系統拓展中踏出關鍵一步，加強本身作為多元化 Web3 項目及文化運動樞紐的地位。

有關 Tanssi 詳情可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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