22% de la production initiale de la mine O'Brien dans la robuste EEP est attribuée aux droits exclusifs d’exploration de la redevance mine d'or Kewagama de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d'informer ses actionnaires que Ressources minières Radisson inc. (RDS-TSXV RMRDF-OTCQB) a annoncé, dans un communiqué de presse daté du 9 juillet 2025, une évaluation économique préliminaire (l'ÉÉP) positive pour le projet aurifère O'Brien situé dans la région de l'Abitibi, au Québec, près de la ville de Cadillac. Les actionnaires de Globex sont particulièrement intéressés par l'information suivante: « Une redevance nette de fonderie (NSR) de 2 % est appliquée à la production d'or sur certains claims de la partie la plus à l'est de la propriété en faveur des Entreprises minières Globex inc. couvrant 22 % de la production d'or prévue. » Il s'agit d'une référence au NSR de 2% de Globex sur la propriété de la mine d'or Kewagama.

Le profil de production est une "durée de vie de la mine de 11 ans avec 740 Koz extraits et 647 Koz récupérés avec une récupération moyenne de 87% provenant d’un schéma de traitement par gravité-flottation-lixiviation et une production d'or moyenne de 70 Koz/an en régime permanent (années 2 à 8) à un flux de trésorerie net (FCF) annuel moyen après impôts de $97M. Il convient de noter que l'EEP a utilisé une estimation des ressources datant de 2023 et que Radisson a réalisé de nombreux forages qui ont donné des résultats positifs depuis la mise à jour des ressources de 2023. (Note : Koz = mille onces)

Les actionnaires sont invités à consulter le communiqué de presse de Radisson, qui contient des données techniques détaillées, en cliquant ici.

Globex se réjouit de l'avancement rapide de Radisson, particulièrement en ce qui a trait aux revenus potentiels de la redevance Kewagama de Globex. Les zones aurifères minéralisées sur les claims de la redevance Kewagama sont ouvertes en profondeur et en aval-pendage, ainsi qu'à l'est, depuis les ressources actuelles de Kewagama jusqu'à la propriété Mines d’Or Central Cadillac Gold et Wood, détenue à 100 % par Globex, comprenant le gisement aurifère Ironwood, dont les ressources indiquées s'élèvent à 243 800 t à une teneur de 14,38 g/t Au et les ressources inférées à 37 100 t à une teneur de 7,22 g/t Au, tel que rapporté par Globex le 10 juin 2025.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.