Bitget 集成 xStocks，将华尔街带入 Web3，并在 Onchain 上提供代币化股票

维多利亚，塞舌尔, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 已通过其 Onchain 平台引入对代币化股票的支持，此前该平台集成了 xStocks，将传统股票融入加密货币生态系统。 有赖于这项进展，加密货币用户能够通过区块链原生界面获得对顶级上市跨国公司的敞口，而无需依赖传统渠道。

代币化股票产品包括一系列热门巨头企业，例如 Tesla (TSLAx)、Nvidia (NVDAx)、Microstrategy (MSTRx)、SP500 (SPYx)、Circle (CRCLx) 和 Apple (AAPLx)。 这些由 xStocks 发行的资产，具有与现实世界资产的同等价值，现在用户可以通过 Bitget Onchain 直接访问和交易。 这种集成将传统金融与加密货币基础设施的功能融为一体，增强了长期受限于地理、监管和运营的市场的可及性。

Bitget Onchain 于 2025 年初面世，是中心化交易所用户体验与去中心化资产敞口的结合体。 有赖于此，用户可以直接从他们的 Bitget 现货帐户交易链上资产，无需单独的钱包、管理私钥或外部网桥。 Bitget Onchain 支持 Solana、Base 和 BNB Smart Chain 等生态系统，可实现数百种代币的实时交易，并配备智能分析、Gas 费控制和自动化订单类型。

通过与 xStocks 的集成，Bitget Onchain 将其功能扩展到原生加密代币之外，让用户能够以近乎连续的方式进行代币化股票交易和实时结算。 这取消了传统市场的限制：传统市场的交易时间是固定的，而访问则可能取决于地点或监管部门的批准。 依托于 xStocks 采用的全天候模式，用户可以在标准市场窗口之外进行交易，以满足数字原生代的需求——他们以超越传统金融中心界限的方式进行操作。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说：“我们正在进入市场准入的新阶段，在这个阶段，加密货币、股票和传统金融不是相互竞争，而是共存和互补。 在 Bitget，我们的目标是顺畅实现这种融合。 通过 Onchain 的代币化股票，我们让用户能够以 Web3 的速度和灵活性在资产类别之间游刃有余，同时仍保持与传统市场的价值连接。 这就是我们所看到的 CeDeFi 的发展方式：它提供了一个更便捷、障碍更少且采用率更高的替代方案。”

Bitget Onchain 提供的代币化股票，既保留了与现实世界版本相同的许多特征，又发挥了区块链的去中心化优势。 用户可享有更快的结算时间、透明的所有权追踪过程以及能够在统一平台内交易代币化股票和加密货币资产。 用户也可以自由转移这些资产，xStocks 的体系将交易费用降低至仅为 0.3%，而传统股票市场的交易费用通常较高。

通过集成，用户可以使用限价单、费用和滑点控制以及价格警报等高级功能执行交易——中心化经纪公司以外的股票交易平台通常不会提供这些工具。 平台实时提供资产数据（包括图表、流动性和所有权分布），助力用户作出更明智的决策。 与传统经纪人的方式不同，用户购买或出售这些代币化股票无需支付交易费，而且始终可以自由转移资产。

通过连接数字资产和传统资产，Bitget Onchain 简化了用户交易全球股票的过程，并为新一代投资者提供更快速、全天候的市场接入服务。 Bitget Onchain 对代币化股票的支持为加密货币用户创造了一条实用且可扩展的资产多样化途径。

如需访问 Bitget Onchain 的 xstocks，请点击 此处 。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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