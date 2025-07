La Croix-Rouge canadienne et Walmart Canada lancent leur campagne de financement annuelle

OTTAWA, Ontario, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En collaboration avec Walmart Canada, la Croix-Rouge canadienne a le plaisir d’annoncer le lancement de sa campagne de collecte de fonds annuelle au profit de ses programmes d’intervention d’urgence. Au cours du mois de juillet, la clientèle de Walmart partout au Canada sera invitée à appuyer la Croix-Rouge en faisant un don au moment de payer ses achats en succursale ou sur le site Walmart.ca. Les fonds amassés serviront à financer des activités d’intervention d’urgence, qui consistent entre autres à offrir un hébergement d’urgence, des vêtements de rechange, des repas ou des articles personnels aux personnes touchées par des urgences au Canada.

Au cours de cette campagne, le soutien de Walmart, de sa clientèle et de ses associées et associés est essentiel pour renforcer les communautés et les rendre plus résilientes, dans un contexte marqué par un début de saison des feux de forêt particulièrement intense au Canada.

Cette année déjà, les flammes menacent différentes communautés partout au pays, et les équipes de la Croix-Rouge travaillent d’arrache-pied pour offrir du soutien aux personnes et aux communautés contraintes de quitter leur domicile au Manitoba, en Saskatchewan ou en Ontario. En partie grâce à Walmart Canada et à sa clientèle, la Croix-Rouge est en mesure d’offrir des articles et des services essentiels aux gens dans les jours qui suivent une urgence et durant leur processus de rétablissement.

Walmart Canada est la principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne. Sa clientèle, ses associées et associés et elle ont permis d’amasser plus de 77 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge au cours des 22 dernières années.

Citations

« Nous avons eu un début de saison des feux de forêt très chargé au Canada, et l’été ne fait que commencer. Grâce au soutien de Walmart Canada, de sa clientèle et de ses associées et associés, nous sommes en bonne position pour tendre la main aux personnes touchées par ces catastrophes. Chaque jour, la Croix-Rouge canadienne intervient pour aider les gens aux prises avec un sinistre partout au Canada et, grâce à des partenaires comme Walmart Canada, nous continuerons à venir en aide aux Canadiennes et Canadiens dans le besoin. »

- Amy Avis, chef des opérations à la Croix-Rouge canadienne

« La campagne de financement annuelle de Walmart Canada au profit de la Croix-Rouge canadienne fait partie des efforts que nous nous engageons à déployer auprès des communautés pour les aider à se préparer à faire face aux catastrophes et leur offrir un soutien essentiel en cas d’urgence. En raison de l’augmentation de la gravité et de la fréquence des urgences et des catastrophes, il est d’autant plus important d’amasser des dons qui serviront à bien outiller la Croix-Rouge pour venir en aide de façon concrète aux gens qui en ont besoin. Nous invitons la population canadienne à donner généreusement, surtout compte tenu des nombreux feux de forêt et tempêtes qui ont déjà eu lieu cette année. »

- Rob Nicol, vice-président, affaires de la compagnie et communications de Walmart Canada

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens et de Canadiennes chaque jour. De plus, le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients et de clientes chaque jour. Avec plus de 100 000 associés et associées, l’entreprise se classe parmi les dix marques les plus influentes à l’échelle nationale. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, l’entreprise a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur le site walmartcanada.ca et sur ses comptes de médias sociaux : Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

